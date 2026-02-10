Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Lê Thị Hoàng Oanh khi vừa về nước

Ngày 10/2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Cần Thơ cho biết đã phát hiện, bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Trong đó, ngày 6/2, ngay khi phát hiện đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Lê Thị Hoàng Oanh từ Campuchia về Việt Nam, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Cần Thơ đã nhanh chóng phối hợp cùng Công an phường Tịnh Biên, tỉnh An Giang bắt giữ khi đối tượng khi di chuyển trên đường ruộng giáp biên giới thuộc phường Tịnh Biên.

Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Lê Thị Hoàng Oanh (Ảnh: Công an Cần Thơ).

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 2/2010 đến tháng 4/2010, đối tượng Lê Thị Hoàng Oanh (sinh năm: 1987; thường trú tại phường Bình Đức, tỉnh An Giang) cùng chồng là Hà Phước Hiển (sinh năm: 1979; thường trú tại kphường Thuận Hưng, TP. Cần Thơ) có hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” của người bị hại là N.T.C.T với tổng số tiền hơn 11,3 tỷ đồng.

Đến tháng 1/2011, Hiển và Oanh bỏ trốn nên người bị hại đến Cơ quan Công an để trình báo.

Qua điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đối với Hiển và Oanh.

Ngày 22/8/2014, đối tượng Hiển ra đầu thú, đến ngày 28/8/2015, Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ xét xử và tuyên phạt 14 năm tù giam đối với Hiển về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Hiện vụ việc được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ theo thẩm quyền.