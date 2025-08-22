Bắt đối tượng truy nã Nguyễn Quang Vinh sinh năm 2000

Công an TP Hà Nội tối 21/8 cho biết Công an xã Thường Tín đã bắt giữ một đối tượng truy nã.

Cụ thể, ngày 16/8/2025, trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn, tổ công tác Công an xã phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn, nhận dạng trùng khớp với đối tượng đang bị truy nã theo Quyết định truy nã của Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội. Đối tượng được đưa về trụ sở để xác minh, tại đây đối tượng khai nhận là Nguyễn Quang Vinh (SN 2000, trú tại phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình cũ).

Lệnh truy nã với Nguyễn Quang Vinh- Ảnh: CA TP Hà Nội

Theo hồ sơ, ngày 23/8/2024, Vinh bị Cơ quan CSĐT CAQ Cầu Giấy khởi tố về tội “Chứa mại dâm”, sau đó bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 24/4/2025, Vinh bị Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội ra Quyết định truy nã.

Công an xã Thường Tín đã bàn giao đối tượng cho Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội xử lý theo quy định pháp luật.

Đây là kết quả thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự các hoạt động chào mừng các ngày Lễ lớn của đất nước và hướng tới kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2025).

Điều 327 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) Tội chứa mại dâm: Người nào chứa mại dâm, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Có tổ chức;

b) Cưỡng bức mại dâm;

c) Chứa mại dâm 02 người trở lên cùng một lúc;

d) Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi;

đ) Đối với người đang cai nghiện, người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;

e) Tái phạm nguy hiểm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm:

a) Đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;

b) Gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe của người khác;

c) Làm chết người. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

a) Đối với 02 người trở lên từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;

b) Làm chết 02 người trở lên. 5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt quản chế từ 01 năm đến 05 năm hoặc cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm.





