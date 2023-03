Bất động sản Bắc Giang gia tăng sức hút với nhà đầu tư ngoại

BĐS Bắc Giang có nhiều lợi thế tăng trưởng



Bắc Giang hiện là một trong 15 tỉnh hàng đầu cả nước và vùng Trung du, miền núi phía Bắc về tốc độ tăng trưởng GRDP. Theo chủ trương Quy hoạch thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bắc Giang sẽ trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Nhận xung lực mạnh mẽ từ phát triển công nghiệp, thị trường bất động sản (BĐS) Bắc Giang những năm gần đây đã trở nên sôi động hơn, mang đến cơ hội cho cả khách hàng mong muốn mua nhà ở thật và nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội tối ưu lợi nhuận. Giới chuyên gia nhận định, thời điểm này, việc đầu tư căn hộ chung cư để cho người nước ngoài thuê đang là hướng đi được nhiều nhà đầu tư quan tâm. Ngoài ra, sự phát triển của dịch vụ và hạ tầng phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người nước ngoài cũng sẽ khiến thị trường BĐS thương mại, dịch vụ nơi đây bật tăng.

Được biết, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang hiện có 6.856 lao động nước ngoài. Trong đó, đa số đều là chuyên gia, lãnh đạo cao cấp của các công ty, tập đoàn lớn và họ có nhu cầu rất cao về nơi ở. Tuy nhiên, hiện các dự án BĐS trong khu vực đáp ứng được nhu cầu về không gian sống của chuyên gia, lao động nước ngoài chưa nhiều. Tính đến năm 2022, toàn tỉnh mới có 9/19 dự án BĐS nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện đưa vào kinh doanh. Con số này đặt ra bài toán về nhà ở cao cấp tại khu vực cần phải tháo gỡ, nhất là khi lượng chuyên gia nước ngoài sẽ còn tăng trong thời gian tới đây.

"Hoàn toàn đáp ứng các yêu cầu khắt khe về nhà ở của người nước ngoài"

Đó là lời khẳng định của đại diện BV Land - đơn vị phát triển Tổ hợp bất động sản cao cấp BV Diamond Hill, một trong những dự án nhà ở chất lượng hàng đầu tại Bắc Giang hiện nay. Theo phân tích từ doanh nghiệp này, toàn tỉnh Bắc Giang hiện có hơn 6 nghìn lao động nước ngoài đang sinh sống và làm việc. Dự kiến con số này sẽ tiếp tục gia tăng, kéo theo nhu cầu về nhà ở chất lượng cao cũng tăng mạnh.

"Phần lớn các chuyên gia nước ngoài đều có các tiêu chuẩn khắt khe về không gian sống. Họ chủ yếu chọn những dự án có vị trí thuận tiện, quy hoạch bài bản, chất lượng dịch vụ, tiện ích, quản lý vận hành đạt chuẩn quốc tế, pháp lý minh bạch, cũng như có khả năng sinh lời, có thể cho thuê lại. Do đó, những dự án "all in one", tối ưu không gian sống, vị trí trung tâm như BV Diamond Hill luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo khách hàng, đặc biệt là các chuyên gia nước ngoài", vị đại diện này nhấn mạnh thêm.

BV Diamond Hill sở hữu 4 mặt tiền, địa thế hướng thủy mang đến nhiều phúc khí cho cư dân.

Một người nước ngoài đang sở hữu căn hộ BV Diamond Hill chia sẻ: Tôi yêu dự án ngay từ lần đầu tham quan. Ở đây không gian rất dễ chịu, mọi thứ đều đủ đầy và cho tôi cảm giác gần gũi như ở quê nhà.



BV Diamond Hill nằm ngay trung tâm thành phố. Từ khu vực này, cư dân sẽ dễ dàng di chuyển tới các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh thông qua những tuyến đường lớn, hay thuận tiện kết nối đến các trụ sở hành chính, trường học, bệnh viện ngay trong thành phố Bắc Giang.

Với định hướng tiên phong kiến tạo phong cách sống chuẩn quốc tế tại Bắc Giang, BV Diamond Hill đặc biệt chú trọng tới hệ thống tiện ích, dịch vụ và cảnh quan. BV Diamond Hill không chỉ có chuỗi 50 tiện ích cao cấp như: Shop thương mại khối đế, bể bơi vô cực tầm nhìn panorama, quán cafe phong cách hiện đại Lychee, nhà hàng, quảng trường nhạc nước… mà còn dành 58% diện tích cho không gian cảnh quan.

Sau thời gian làm việc căng thẳng, cư dân BV Diamond Hill sẽ được tận hưởng sự thư thái trên những con đường dạo bộ, bể bơi ngoài trời, sân tập yoga… kề cận hồ cảnh quan và công viên cây xanh nằm ngay trong nội khu.

Không gian sống hiện đại, tối ưu diện tích sử dụng tại căn hộ BV Diamond Hill được khách hàng, nhà đầu tư đánh giá cao.

Đặc biệt, mỗi căn hộ tại dự án đều được cài đặt hệ thống vận hành thông minh như: khoá điện gạt tay ngang 5A Systems, hệ thống đèn chiếu sáng Downlight, bếp điện tự động… Đây đều là hệ thống được thiết kế theo tiêu chuẩn smart home 4.0, đáp ứng tiêu chuẩn bàn giao cao cấp, mang tới nơi an cư tiện nghi, an ninh, riêng tư tuyệt đối.



Theo Savills, chuyên gia nước ngoài làm việc ở Việt Nam đang phải trả từ 700 - 2.500 USD/tháng để thuê các căn hộ cao cấp trong dài hạn, trung bình từ 2-3 năm. Chính bởi vậy, việc sở hữu căn hộ BV Diamond Hill ở thời điểm này, vận hành cho người nước ngoài thuê sẽ mang tới tỷ suất rất hấp dẫn cho nhà đầu tư. Bên cạnh đó, với hành lang pháp lý rõ ràng, sự xuất hiện của BV Diamond Hill cũng mang tới cơ hội sở hữu nhà tại Việt Nam trong tầm tay cho người nước ngoài.

Hiện tại, chính sách bán hàng với nhiều ưu đãi có lợi cho người mua nhà sẽ giúp nhà đầu tư BV Diamond Hill tối ưu hóa dòng tiền: Sở hữu căn hộ với số tiền ban đầu chỉ từ 255 triệu đồng; lãi suất vay ưu đãi 0% lên tới 12 tháng tới 70% giá trị căn hộ; nhận nhà ở ngay khi thanh toán 50% giá trị căn hộ; tiến độ thanh toán ưu đãi lên tới 50 tháng; tặng sổ tiết kiệm lên tới 90 triệu đồng cho các chủ nhân tương lai; bốc thăm trúng thưởng để có cơ hội sở hữu xe ô tô Mazda 3 trị giá lên tới 750 triệu đồng…

