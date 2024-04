Bất động sản bước vào chu kỳ hồi phục

Nguồn cung căn hộ ở TP HCM tiếp tục giảm mạnh

Theo CBRE, trong quý I/2024 Hà Nội có 2.300 căn hộ, 30 căn nhà ở thấp tầng mới mở bán, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi nguồn cung căn hộ ở TP HCM chỉ vỏn vẹn 500 căn, thấp nhất một quý của 15 năm trở lại đây, chỉ bằng 17% cùng kỳ năm ngoái.

Báo cáo của Savills Việt Nam cũng cho thấy nguồn cung sơ cấp ở phân khúc căn hộ thương mại, nhà phố, biệt thự tại TP HCM quý I/2024 tiếp tục giảm mạnh 35% so quý trước và giảm 28% so với cùng kỳ, còn 4.922 căn, sau khi 9 dự án tạm ngưng bán hàng do chưa hoàn thiện các yêu cầu pháp lý hoặc điều chỉnh chính sách bán hàng. Giao dịch căn hộ cũng trầm lắng, với lượng bán ra trong quý chỉ 1.116 căn, giảm 63% so với quý liền kề nhưng tăng 29% so cùng kỳ năm 2023. Trong đó, các sản phẩm hạng C (bình dân) được người mua ưa chuộng - chiếm 61% lượng hàng bán ra, tiếp theo là căn hộ hạng B (trung cấp) - chiếm 37%.