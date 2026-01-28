Bất động sản chăm sóc sức khỏe nóng dần, chờ ngày 'lên ngôi'

Ông Nguyễn Hoàng, chuyên gia nghiên cứu thị trường bất động sản cho biết, hiện nay khu vực châu Á đang dẫn đầu xu thế đầu tư bất động sản chăm sóc sức khỏe với quy mô của ngành này khoảng 1.500 tỷ USD. Một số quốc gia như Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc…đã lọt vào top 20 thị trường du lịch chăm sóc sức khỏe hàng đầu thế giới năm 2020, với doanh số dao động 3,5 - 19,5 tỷ USD.

Việt Nam cũng được đánh giá là đất nước có rất nhiều tiềm năng phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên các sản phẩm du lịch chăm sóc sức khỏe nhìn chung còn ít, chưa đa dạng, chưa tương xứng với tiềm năng.

Theo các chuyên gia, đây là điều đáng tiếc bởi mức chi tiêu cho du lịch chăm sóc sức khỏe luôn cao hơn so với du lịch thông thường, cụ thể là đối với khách du lịch quốc tế chi tiêu nhiều hơn 35% và khách du lịch nội địa chi nhiều hơn 77%. Chi phí thuê phòng của các khu du lịch nghỉ dưỡng cũng luôn ở mức cao từ vài trăm USD đến hàng nghìn USD/đêm, ngay cả tại Việt Nam.

Vì vậy, để phát triển cả thị trường bất động sản cũng như mang lại nhiều giá trị gia tăng cho ngành du lịch, các chuyên gia khuyến nghị cần chú trọng tới việc đầu tư bài bản vào các bất động sản chuyên biệt về chăm sóc sức khoẻ.

Bất động sản chăm sóc sức khoẻ có nhiều tiềm năng phát triển. (Ảnh minh họa).

PGS.TS Ngô Trí Long - nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường giá cả (Bộ Tài chính), thành viên Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA) - cũng cho rằng, sự dịch chuyển trong tư duy đầu tư của giới nhà giàu Việt Nam đang diễn ra âm thầm nhưng rõ rệt. Bất động sản vẫn là kênh tích lũy quan trọng, song tiêu chí lựa chọn đã thay đổi.

Dẫn số liệu tháng 3/2025 của Cục Thống kê, ông Long cho biết, đến năm 2038 tỷ lệ người từ 60 tuổi trở lên có thể vượt 20%, đồng nghĩa Việt Nam chính thức chuyển sang giai đoạn dân số già. Sự thay đổi này tác động trực tiếp tới tầng lớp trung - thượng lưu, những người đang ở giai đoạn "chuyển pha trách nhiệm": Sự nghiệp đã ổn định, con cái trưởng thành, nhưng cha mẹ bắt đầu suy giảm sức khỏe. Khi ấy, trọng tâm đời sống dịch chuyển từ "xây dựng" sang "bảo vệ".

" Ở giai đoạn này, tiền bạc vẫn quan trọng, nhưng nỗi lo lớn hơn là mất quyền kiểm soát. Đó là sự bị động khi cha mẹ gặp biến cố y tế, áp lực phải ra quyết định trong thời điểm khủng hoảng - từ lựa chọn nơi chăm sóc, sắp xếp người trông nom, đến môi trường phục hồi phù hợp. Vì vậy, bất động sản không còn được nhìn như sản phẩm tài chính thuần túy mà như một lớp hạ tầng bảo vệ tuổi già, có thể kích hoạt ngay khi gia đình cần ", PGS.TS Ngô Trí Long nói.

Theo PGS.TS Nguyễn Huy Nga - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sức khỏe Người cao tuổi và Y tế cộng đồng - sự phát triển của bất động sản chăm sóc sức khỏe không chỉ giải quyết bài toán an sinh cho người cao tuổi mà còn góp phần giảm áp lực cho hệ thống bệnh viện công - vốn đang chịu quá tải tại các đô thị lớn và khi điều kiện kinh tế của nhiều gia đình đã được cải thiện hơn, thu nhập của người dân tăng lên..

Khi người dân được theo dõi sức khỏe thường xuyên và phát hiện sớm bệnh lý ngay tại nơi ở, chi phí điều trị giảm, thời gian phục hồi rút ngắn, đồng thời nâng cao chất lượng sống về lâu dài, tránh được những ca tử vong do cấp cứu chậm.

“ Sống trong một không gian mà ‘bức tường an toàn’ được xây dựng từ cả công nghệ lẫn dịch vụ y tế, con người không chỉ sống thọ hơn mà còn sống khỏe và chủ động hơn ”, PGS.TS Nguyễn Huy Nga nhận định.

Trong bức tranh mới của thị trường bất động sản, nhà ở vì thế không còn đơn thuần là nơi trú ẩn mà đang dần trở thành một phần của hệ sinh thái y tế - xã hội, nơi giá trị tài sản gắn liền với giá trị sức khỏe và sự an tâm lâu dài cho cả gia đình.

Tài sản bền vững

Chia sẻ tại hội thảo "Nhận định thị trường bất động sản năm 2026: Dòng tiền nhà đầu tư chảy vào phân khúc nào?", ông Tomita Takahisa - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn ONSEN FUJI - cho hay, tại Nhật Bản, xu hướng bất động sản gắn với chăm sóc sức khỏe không chỉ bắt nguồn từ văn hóa, triết lý sống đã theo cùng người Nhật Bản mà đi lên từ một bài toán rất thật của xã hội: dân số già hóa nhanh, nhu cầu chăm sóc dài hạn tăng mạnh, còn mô hình viện dưỡng lão hay cơ sở chăm sóc tập trung thì không còn đáp ứng đủ.

Bất động sản chăm sóc sức khoẻ mang lại giá trị bền vững. (Ảnh minh họa).

Hiện nay Nhật Bản phát triển rất mạnh các mô hình kết hợp dịch vụ chăm sóc tại nhà, chăm sóc theo ngày, chăm sóc ngắn hạn, chăm sóc nội trú…như một hệ thống giảm tải cho y tế, nhưng sâu xa hơn, đó là một bước chuyển tư duy: từ chữa bệnh sang phòng bệnh, từ điều trị thụ động sang chăm sóc chủ động.

Tại Việt Nam, nếu bất động sản thông thường giải quyết câu hỏi “ở đâu”, “tăng giá ra sao”, thì mô hình kết hợp chăm sóc sức khỏe giải quyết thêm một câu hỏi lớn hơn, đó là: “sống như thế nào để khỏe hơn”. Giá trị sử dụng của nó không dừng ở các tiện nghi thỏa mãn nhu cầu sống mà còn ở khả năng tạo ra một lối sống chăm sóc sức khỏe chủ động, lâu dài. Với các gia đình, đặc biệt với thế hệ trung và cao tuổi, điều họ cần không chỉ là căn nhà đẹp mà là môi trường sống trong lành, tiện nghi, được chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần.

Về giá trị tài sản, ông Tomita Takahisa nhấn mạnh, khác biệt lớn nhất là mô hình này tạo ra một loại giá trị bền vững hơn vì bám vào nhu cầu thực. Bất động sản chăm sóc sức khỏe có lợi thế ở chỗ gắn với nhu cầu sống khỏe, phục hồi, an dưỡng của đa thế hệ. Khi nhu cầu có tính “lặp lại” và “dài hạn”, tài sản có xu hướng bền hơn trước biến động thị trường, tạo dòng tiền sinh lời tốt hơn hơn là theo tốc độ tăng giá và các cơn sốt ngắn hạn.

Tuy nhiên, điểm then chốt vẫn nằm ở chất lượng vận hành và giá trị thật. Một dự án bất động sản chăm sóc sức khỏe giữ được giá trị tài sản lâu dài khi làm đúng ngay từ nền tảng: từ quy hoạch, thiết kế, tiêu chuẩn môi trường sống cho đến hệ thống dịch vụ và vận hành.

Khi làm đúng, bất động sản không chỉ là nơi an cư hay một sản phẩm đầu tư mà trở thành tài sản gắn với chất lượng sống và sức khỏe - nhóm giá trị có sức bền lớn nhất trong mọi chu kỳ phát triển của thị trường.