Mặt bằng kinh doanh sôi động trở lại

Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2026. Từ khu trung tâm đến các trục đường thương mại lớn, hàng loạt thương hiệu ẩm thực, thời trang, công nghệ và trung tâm thương mại đồng loạt thay đổi diện mạo rực rỡ, tung các chương trình ưu đãi sâu từ 50%-80%.

Nhộn nhịp từng ngày

Dạo quanh các tuyến đường Nguyễn Huệ, Lê Lợi... - trung tâm vui chơi, mua sắm của TP HCM, có thể dễ dàng cảm nhận không khí nhộn nhịp đang tăng từng ngày. Các cửa hàng, quán cà phê, trung tâm thương mại như Fahasa, Takashimaya, Less Coffee, iSteaks, khách sạn Oscar Saigon, cà phê Bạch Đằng... được trang trí đèn lồng, hoa mai, câu đối đỏ... tạo không gian đậm sắc xuân nên nhiều người chọn đến để chụp ảnh Tết và gặp gỡ bạn bè.

Thời gian qua, nội đô TP HCM đã trở thành "hub" thu hút khách du lịch trong và ngoài nước, nhất là khi khu vực Công viên Bến Bạch Đằng và Công viên bờ sông Sài Gòn được chỉnh trang với diện mạo hiện đại.

Gần đây, sau khi Dự án chỉnh trang đường Lê Lợi (từ chợ Bến Thành đến đường Nguyễn Huệ và khu vực Công trường Lam Sơn) hoàn tất, khu vực chợ Bến Thành, phố đi bộ Nguyễn Huệ, Bưu điện TP HCM, Công viên 30-4, Hội trường Thống Nhất... luôn tấp nập khách tham quan, vui chơi, check-in. Đặc biệt, phố đi bộ Nguyễn Huệ trở thành nơi tổ chức những sự kiện văn hóa, giải trí, du lịch quy mô lớn.

Vào TP HCM công tác và kết hợp du lịch, chị Nguyễn Thị Thảo (ngụ tỉnh Gia Lai) cho biết điều khiến chị ấn tượng nhất là không khí Tết đã rộn ràng từ sớm, thể hiện qua cách các cửa hàng, thương hiệu đầu tư không gian và dịch vụ. "Đi dạo khu trung tâm TP HCM thấy rất vui, nhiều điểm được trang trí đẹp, vừa có chỗ ăn uống, mua sắm, vừa có không gian để chụp ảnh, cảm giác Tết đến rất gần" - chị Thảo nói.

Theo một nhân viên cửa hàng cà phê trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, càng gần Tết, lượng khách đến càng đông, đặc biệt là ở các sự kiện ra mắt sản phẩm, trải nghiệm ẩm thực, công nghệ. "Nếu các hoạt động này được duy trì xuyên Tết và cả sau Tết, khu trung tâm sẽ tiếp tục giữ được lượng khách ổn định, thay vì chỉ đông vui trong thời gian ngắn" - nhân viên này nhận xét.

Khu trung tâm TP HCM nhộn nhịp lên từng ngày, tập trung nhiều người dân và du khách đến mua sắm, trải nghiệm không khí Tết. Ảnh: LÊ TỈNH

Nhiều mặt bằng trống đã được lấp đầy

Theo ghi nhận, tại khu vực trung tâm TP HCM, nhiều thương hiệu đã nhanh chóng thế chân vào các mặt bằng vừa đóng cửa. Tại mặt bằng quán Đồn Đất trên đường Mạc Đĩnh Chi (phường Tân Định), chỉ vài ngày sau khi chủ cũ nghỉ Tết Dương lịch, nơi đây đã được dọn dẹp, làm mới để chuẩn bị mở cửa dưới tên một thương hiệu ẩm thực chay cao cấp. Tương tự, các mặt bằng đắc địa của chuỗi cà phê Amazon của Thái Lan vừa để lại đã được cà phê Trung Nguyên Legend bao thầu toàn bộ với dáng vẻ mới mẻ.

Ông Trần Văn Trường, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Hải sản Hoàng Gia, cho hay lượng khách đến các chi nhánh trung tâm tăng mạnh từ tháng 12-2025. Khách du lịch quốc tế đến TP HCM, Việt kiều về nước nhiều kéo theo nhu cầu tiệc tùng, tất niên, liên hoan tăng, khiến sức mua cao hơn đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái. "Mặt bằng trung tâm tuy đắt đỏ nhưng hiệu quả kinh tế tốt hơn rõ rệt, hy vọng doanh số sẽ tiếp tục tăng trong dịp Tết Nguyên đán" - ông Trường nói.

Ở lĩnh vực bán lẻ, bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Bigbang Hàng hiệu - đối tác triển khai sự kiện khuyến mại hàng hiệu của Sở Công Thương TP HCM, xác nhận không khí mua sắm tại các trung tâm thương mại ở khu vực trung tâm đang cực kỳ sôi động.

Dù kinh tế còn khó khăn nhưng phân khúc cao cấp vẫn bùng nổ do nhóm khách hàng thu nhập cao không bị ảnh hưởng nhiều bởi biến động kinh tế. "Khách quốc tế và Việt kiều có nhu cầu mua quà cáp, vui chơi, sắm sửa tại các địa điểm sang trọng rất lớn.

Bên cạnh đó, người tiêu dùng có xu hướng "tự thưởng" cho bản thân sau thời gian thắt chặt chi tiêu và thường chọn những nơi tập trung thương hiệu uy tín, sản phẩm chất lượng" - bà Hương nhận định.

Theo chuyên gia thị trường Đỗ Duy Thanh, khu trung tâm TP HCM đang chuyển mình từ "trung tâm đông đúc" thành "trung tâm trải nghiệm" của siêu đô thị. Sau khi mở rộng địa giới hành chính, các doanh nghiệp lớn từ Bình Dương cũ, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ gia tăng hiện diện tại đây để thuận tiện làm việc với cơ quan quản lý, ngân hàng, tổ chức tài chính, đối tác chiến lược..., kéo theo nhu cầu cao hơn về văn phòng, lưu trú, hội họp, ăn uống và các dịch vụ cao cấp.

Song song đó, hiệu ứng đón đầu Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP HCM tạo lực hút mạnh, dù trung tâm này chưa vận hành. Từ cuối năm 2025, giới đầu tư, quỹ tài chính, ngân hàng, công ty công nghệ và dịch vụ chuyên nghiệp đã chủ động "chiếm chỗ" tại khu vực quận 1 cũ như một bước chuẩn bị chiến lược về vị trí và thương hiệu.

Đường Hoa Nguyễn Huệ mở cửa đến mùng 6 Tết Tin từ Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) cho biết Đường Hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 với chủ đề "Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình" sẽ mở cửa phục vụ nhu cầu du xuân, thưởng ngoạn của người dân và du khách từ 19 giờ ngày 15 đến 21 giờ ngày 22-2 (tức từ 28 tháng chạp đến mùng 6 tháng giêng). Năm 2025 đánh dấu sự hợp nhất giữa TP HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương thành siêu đô thị TP HCM mới, do đó Đường Hoa Tết Bính Ngọ 2026 mang một tầm vóc hoàn toàn mới - khi lần đầu tiên sẽ phô diễn 2 phiên bản trải nghiệm khác biệt giữa ngày và đêm trong cùng một không gian. Ông Nguyễn Minh Mẫn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Du lịch quốc tế Vinagroup, nhận định khu vực nội đô TP HCM đang trở thành điểm đến hút khách trong nước và quốc tế, thậm chí lấn át nhiều điểm đến khác của thành phố. Hiệu quả một phần đến từ mô hình hợp tác công - tư (PPP) với những dự án chỉnh trang kết hợp giữa doanh nghiệp tư nhân và nhà nước. "Du lịch TP HCM không chỉ ngày càng hấp dẫn hơn mà còn đang trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Có thể nhân rộng mô hình PPP từ khu vực trung tâm ra các khu vực khác để du lịch thành phố phát triển đồng bộ hơn nữa" - ông Mẫn góp ý.



