Phường Hai Bà Trưng: Mong sớm đưa khu “đất vàng” 94 phố Lò Đúc vào sử dụng

Khu đất tại số 94 phố Lò Đúc (phường Hai Bà Trưng) bị bỏ hoang gây lãng phí.

Theo ghi nhận thực tế, toàn bộ khu đất rộng hàng chục nghìn mét vuông được bao quanh bởi hàng rào tôn, bên trong là thảm cây dại mọc rậm rạp như một “khu rừng” giữa phố. Một số vị trí sát phố Lò Đúc bị biến thành điểm đổ rác tự phát dù đã có biển cấm, lâu ngày đã bốc mùi hôi thối. Trạm biến áp cũ trong khuôn viên khu đất cũng trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Một phần diện tích đất còn bị người dân tận dụng làm nơi để xe ô tô, dựng nhà tạm, trồng rau, sử dụng sai mục đích.

Liên quan đến hiện trạng khu đất 94 phố Lò Đúc, UBND phường Hai Bà Trưng đã có Báo cáo số 676/UBND-KTHT&ĐT, ngày 9-10-2025, gửi các cơ quan chức năng. Báo cáo do Chủ tịch UBND phường Hai Bà Trưng Nguyễn Mạnh Hùng ký, nêu rõ: Khu đất có tổng diện tích khoảng 22.669m², trong đó khoảng 18.597m² là diện tích đất thực hiện dự án; 2.810m² là diện tích thành phố giao cho Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội làm văn phòng; 1.262m² là đất vườn hoa, bãi đỗ xe, trạm xử lý nước thải. Hiện trạng khu đất chủ yếu là đất trống, một phần đã được quây tôn để bảo vệ, chống lấn chiếm, chưa được triển khai xây dựng dự án theo chủ trương đã được chấp thuận.

Theo báo cáo này, khu đất số 94 phố Lò Đúc được UBND thành phố Hà Nội giao cho Công ty CP Kinh doanh và Xây dựng nhà thuê từ năm 2020, với hình thức trả tiền hằng năm. Tuy nhiên, công ty được giao đất chưa hoàn thiện đầy đủ các thủ tục về đất đai, quy hoạch và xây dựng. Do đó, dự án chưa thể triển khai theo nội dung đã được chấp thuận trước đó.

Không chỉ UBND phường, Sở Tài chính Hà Nội cũng đã có ý kiến liên quan đến khu đất này tại Công văn số 11357/STC-HĐTĐ, ngày 18-9-2025. Công văn do Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Xuân Sáng ký, cho biết Sở Tài chính đã nhận được hồ sơ đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng tổ hợp văn phòng, khách sạn, trung tâm thương mại tại số 94 phố Lò Đúc. Tuy nhiên, công ty được giao đất chưa hoàn thiện đầy đủ các thủ tục về đất đai, quy hoạch, xây dựng để triển khai dự án theo nội dung đã được chấp thuận trước đó.

Trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị UBND phường Hai Bà Trưng Nguyễn Thủy Dương cho biết, UBND phường đã phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, nắm bắt hiện trạng sử dụng đất tại số 94 phố Lò Đúc. Phường cũng đã kiểm tra, báo cáo đầy đủ hiện trạng khu đất; đồng thời kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sớm xem xét, tháo gỡ vướng mắc để khu đất được sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả.

Thực tế cho thấy, việc khu đất nằm ở khu vực trung tâm, mật độ giao thông cao đang đặt ra yêu cầu cần sớm đưa vào sử dụng, tránh để tình trạng bỏ hoang kéo dài. Cơ quan chức năng cần làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan, đồng thời có giải pháp quyết liệt để đưa khu đất vào sử dụng hiệu quả, phù hợp với tinh thần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí mà thành phố đang triển khai.