Dự án đường Vành đai 2,5 (Hà Nội): Lắng nghe ý kiến nhân dân để đẩy nhanh tiến độ dự án

Trong 8 đoạn đang triển khai thuộc Dự án đường Vành đai 2,5, phường Thanh Xuân được giao làm chủ đầu tư Dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ, các công trình hạ tầng kỹ thuật đoạn Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi.

Anh Nguyễn Xuân Trường (trú tại số 28 phố Nhân Hòa, phường Thanh Xuân) không khỏi băn khoăn khi biết gia đình mình nằm trong diện thu hồi đất phục vụ dự án. Khó khăn mà gia đình anh Trường gặp phải là nhà đang có nhiều thế hệ cùng chung sống, chỉ lo giá bồi thường không theo kịp nhịp tăng phi mã của thị trường bất động sản.

Chị Đỗ Thị Quỳnh Nga (phố Nhân Hòa) cũng có chung tâm trạng khi nơi ở cũng là nơi buôn bán kinh doanh nuôi sống gia đình. Chị Nga mong muốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được thực hiện công khai, minh bạch, sát với giá thực tế thị trường, bảo đảm quyền lợi chính đáng để người dân yên tâm bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện cho dự án triển khai đúng tiến độ.

Ông Nguyễn Huy Cường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thanh Xuân cho biết, phường chịu trách nhiệm trực tiếp về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời, hoàn trả hạ tầng kỹ thuật, với tổng kinh phí hơn 3.686 tỷ đồng. Đoạn tuyến từ phố Ngụy Như Kon Tum đến đường Nguyễn Trãi có chiều dài gần 1km, bề rộng quy hoạch khoảng 40m. Đây là đoạn tuyến có vai trò kết nối toàn bộ các đoạn còn lại của tuyến Vành đai 2,5, liên quan đến 482 thửa đất, khoảng 700 hộ dân và 4 tổ chức có đất, tài sản gắn liền với đất nằm trong phạm vi thu hồi.

Mới đây, UBND phường Thanh Xuân đã tổ chức Hội nghị công bố, triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án. Tại hội nghị, anh Trường, chị Nga có dịp nói lên nguyện vọng của bản thân cũng như các hộ dân khác. Sau khi lắng nghe ý kiến của người dân, tổ chức bị thu hồi đất, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thanh Xuân Nguyễn Huy Cường khẳng định, các hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi sẽ được bồi thường về đất và tài sản trên đất theo quy định của nhà nước; hỗ trợ ổn định đời sống, sản xuất; hỗ trợ thuê nhà tạm cư trong thời gian chờ bố trí nơi ở mới (nếu có); được đối thoại, giải thích rõ ràng về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; được bảo đảm quyền kiến nghị, phản ánh để các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Phường sẽ chủ động đính chính và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng như cấp phép xây dựng ngay trong quá trình GPMB. Đồng thời thiết kế kiến trúc cảnh quan cũng như lên phương án đối với các trường hợp diện tích còn lại siêu mỏng, siêu méo...

Tại phường Cầu Giấy, Dự án đường Vành đai 2,5 chạy qua địa bàn phường từ Khu đô thị mới Dịch Vọng đến đường Dương Đình Nghệ là 0,71km, mặt cắt ngang rộng 50m. Tổng diện tích đất thu hồi để thực hiện dự án trên địa bàn phường là 30.520,5m2, ảnh hưởng đến 5 tổ chức và 110 hộ dân. Đặc biệt, dự án liên quan đến khu đất tập thể quân đội Bệnh viện 354 và yêu cầu di chuyển khoảng 371 ngôi mộ tại khu vực Nghĩa trang Mỏ Quang.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cầu Giấy Nguyễn Thị Liễu cho biết, phường vừa tổ chức hội nghị phổ biến các văn bản pháp lý và chế độ chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ dự án. Đa số nhân dân đều đồng tình, những ý kiến băn khoăn về bồi thường, tái định cư, minh bạch các chính sách hỗ trợ, đền bù, tái định cư… cũng được lãnh đạo phường giải thích cụ thể.

Theo Sở Xây dựng TP Hà Nội, tuyến đường Vành đai 2,5 có tổng chiều dài 19,41km, mặt cắt từ 40 - 50m, điểm đầu giao với đường dẫn cầu Thanh Trì, điểm cuối tại phường Phú Thượng. Toàn tuyến được chia thành 13 đoạn, trong đó đã đầu tư 7,6km, đang triển khai 9,36km và còn 2,45km chưa nghiên cứu đầu tư. Khi hoàn thành, tuyến Vành đai 2,5 sẽ đóng vai trò trục giao thông huyết mạch, kết nối các khu vực nội đô từ Phú Thượng đến Lĩnh Nam, góp phần giảm áp lực cho các tuyến Vành đai 2 và Vành đai 3, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, chỉnh trang diện mạo đô thị Thủ đô.

Hiện UBND thành phố đang xem xét bố trí tái định cư bằng đất tại các khu vực lân cận như Đại Mỗ, Phú Diễn, Thanh Oai, Hoài Đức, Đông Anh, Đan Phượng, áp dụng chính sách tương tự các dự án trọng điểm trước đây. Đối với các trường hợp không đủ điều kiện bồi thường về đất ở hoặc gặp khó khăn về chỗ ở, chính quyền sẽ xem xét bố trí quỹ nhà tái định cư hoặc nhà ở xã hội. Trong thời gian chờ đợi, người dân sẽ được bố trí quỹ căn hộ tạm cư tại Kiều Mai, Pháp Vân - Tứ Hiệp hoặc nhận hỗ trợ tiền tạm cư với mức tối đa 15 triệu đồng/tháng.