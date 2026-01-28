Chính phủ chỉ đạo khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 26/1/2026 về triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài.

Sửa đổi, bổ sung các quy định để giải quyết khó khăn, vướng mắc cho các dự án

Theo Nghị quyết, Bộ Tài chính được giao phát huy vai trò cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc của các dự án tồn đọng theo Quyết định số 751/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Ban Chỉ đạo 751).

Bộ có trách nhiệm điều phối, hướng dẫn các bộ, ngành và địa phương rà soát, tổng hợp, phân loại các dự án gặp vướng mắc tồn đọng kéo dài trên Hệ thống cơ sở dữ liệu của Ban chỉ đạo 751, báo cáo Ban chỉ đạo phương hướng xử lý cụ thể.

Đồng thời, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương, địa phương liên quan nghiên cứu, đề xuất các cơ chế chính sách trình Chính phủ ban hành Nghị quyết tháo gỡ vướng mắc, khó khăn đối với các dự án đầu tư theo hình thức Xây dựng - Chuyển giao được thực hiện trước thời điểm Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư có hiệu lực thi hành (dự án BT chuyển tiếp) trong tháng 1/2026; thông báo danh mục các dự án khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền xử lý của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương được tổng hợp trên Hệ thống 751 trong tháng 1/2026 để các bộ, cơ quan trung ương, địa phương chủ động xử lý theo thẩm quyền.

Cùng với đó, chủ động hướng dẫn và mở Hệ thống 751 để các bộ, cơ quan trung ương, địa phương tiếp tục cập nhật thông tin, danh mục các dự án gặp khó khăn, vướng mắc tồn đọng lâu dài mà đến thời điểm ngày 31/12/2025 chưa được báo cáo hoặc xử lý, giải quyết.

Tích cực xử lý các dự án tồn đọng kéo dài lĩnh vực quy hoạch, đô thị, nhà ở

Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì hướng dẫn các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện các chính sách đặc thù, điều kiện áp dụng, nguyên tắc thực hiện nêu tại Nghị quyết số 170/2024/QH15 đối với các dự án, đất đai được áp dụng cơ chế chính sách theo mục 14 Nghị quyết số 265/2025/QH15 của Quốc hội.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tích cực, chủ động xử lý các dự án tồn đọng kéo dài theo thẩm quyền hoặc xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù trình Chính phủ, Quốc hội ban hành Nghị quyết (nếu có) để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các dự án trên Hệ thống 751 liên quan đến lĩnh vực đất đai, khoáng sản, nông nghiệp, thuỷ lợi và các lĩnh vực khác thuộc chức năng, nhiệm vụ, phạm vi của Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo chỉ đạo, phân công của Ban chỉ đạo.

Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tích cực, chủ động xử lý các dự án tồn đọng kéo dài theo thẩm quyền hoặc xây dựng cơ chế, chính sách trình Chính phủ, Quốc hội ban hành Nghị quyết để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các dự án liên quan đến lĩnh vực quy hoạch, đô thị, nhà ở, xây dựng và các lĩnh vực khác thuộc chức năng, nhiệm vụ, phạm vi theo dõi của Bộ Xây dựng theo chỉ đạo, phân công của Ban chỉ đạo.

Bộ Công Thương chủ trì, chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức thực hiện giải pháp tháo gỡ vướng mắc cho các dự án điện năng lượng tái tạo theo cơ chế giá FIT sau khi được cấp có thẩm quyền thông qua; phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh có dự án hưởng giá FIT kiểm tra, rà soát và xử lý vi phạm hành chính (nếu có) của các dự án trên theo thẩm quyền, quy định của pháp luật. Trường hợp có vướng mắc, gửi văn bản đề nghị Bộ Tư pháp hướng dẫn xử lý vi phạm hành chính của các dự án theo quy định của pháp luật.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm rà soát danh mục các dự án, đất đai đề nghị cho phép áp dụng cơ chế, chính sách được Quốc hội quyết nghị tại mục 14 Nghị quyết số 265/2025/QH15 trên địa bàn của mình đảm bảo bám sát nguyên tắc tại Nghị quyết số 170/2024/QH15 của Quốc hội và Kết luận số 182-KL/TW của Bộ Chính trị; hoàn thiện các thông tin còn thiếu gửi Bộ Tài chính tổng hợp trình Chính phủ ban hành danh mục dự án, đất đai theo quy định tại Nghị quyết số 265/2025/QH15 của Quốc hội.

UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện, chủ động trong triển khai thực hiện và tháo gỡ ngay cho các dự án thuộc thẩm quyền xử lý của địa phương; định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả xử lý trên Hệ thống 751 và báo cáo bằng văn bản về Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; kịp thời báo cáo các vấn đề vượt thẩm quyền trong quá trình thực hiện.