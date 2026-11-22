Nhà đầu tư chuyển hướng sang tài sản đang vận hành

Thông tin CTP dự kiến mua lại danh mục bất động sản logistics của SLP cho thấy sức hút ngày càng lớn của thị trường Việt Nam đối với các nhà đầu tư quốc tế. Đáng chú ý, dòng vốn không chỉ tìm kiếm quỹ đất để phát triển nhà máy, nhà kho mới mà đang hướng nhiều hơn tới những danh mục đã đi vào hoạt động, có khách thuê và tạo ra nguồn thu.

Xu hướng này phản ánh sự thay đổi trong cách nhà đầu tư tiếp cận bất động sản công nghiệp. Thay vì phát triển từng tài sản riêng lẻ, các tập đoàn và quỹ đầu tư có xu hướng mua lại danh mục hoặc nền tảng vận hành hiện hữu. Cách làm này giúp họ nhanh chóng mở rộng quy mô, tiếp cận khách thuê, tận dụng kinh nghiệm quản lý tại địa phương và rút ngắn thời gian gia nhập thị trường.

Diễn biến tại Việt Nam cũng nằm trong xu hướng chung của thị trường vốn bất động sản châu Á - Thái Bình Dương. Theo báo cáo Capital Signals quý 4/2026 của Savills, tổng giá trị đầu tư bất động sản tại khu vực đạt gần 200 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm 2026, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước.

Dòng vốn đang tập trung nhiều hơn vào các nhà đầu tư lớn. Trong nửa đầu năm 2026, 25 nhà đầu tư lớn nhất khu vực chiếm 47% tổng giá trị giao dịch, tỷ trọng cao nhất kể từ ít nhất năm 2016. Các thương vụ có giá trị trên 500 triệu USD là động lực quan trọng, đặc biệt tại Singapore, Australia, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Cùng với quy mô giao dịch, cấu trúc đầu tư cũng thay đổi. Trong năm 2026 tính đến thời điểm báo cáo, các bất động sản gắn với hoạt động vận hành, gồm trung tâm dữ liệu, khách sạn, cơ sở y tế và phân khúc nhà ở, chiếm 79% tổng giá trị các thương vụ đầu tư vào nền tảng tại châu Á - Thái Bình Dương, không bao gồm Trung Quốc đại lục. Các quỹ đầu tư tư nhân và đơn vị quản lý đầu tư thay thế chiếm 65% giá trị nhóm giao dịch này.

Ông Neil Brookes, Giám đốc Điều hành cấp cao, Thị trường Vốn khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Savills nhận định, các giao dịch quy mô lớn đang định hình ngày càng rõ hoạt động đầu tư bất động sản trong khu vực.

Theo ông Neil Brookes, nhà đầu tư có xu hướng tìm kiếm danh mục đã vận hành thay vì phát triển từng tài sản riêng lẻ, bởi cách tiếp cận này giúp nhanh chóng có quy mô, nguồn thu và năng lực khai thác tại thị trường địa phương.

Việt Nam có cơ sở để đón dòng vốn này nhờ vai trò ngày càng lớn trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Sản xuất mở rộng và chiến lược đa dạng hóa chuỗi cung ứng, trong đó có xu hướng Trung Quốc +1 (China Plus One), đang thúc đẩy nhu cầu nhà xưởng, nhà kho hiện đại và trung tâm phân phối. Khi nhu cầu tăng, những tài sản có vị trí tốt, chất lượng phù hợp và khách thuê ổn định sẽ có thêm cơ hội thu hút vốn.

Tuy nhiên, nhà đầu tư không còn chỉ xem xét vị trí hay quỹ đất. Họ quan tâm nhiều hơn đến chất lượng công trình, khả năng khai thác, cơ cấu khách thuê, tính ổn định của doanh thu và năng lực quản lý. Đây là những yếu tố quyết định một danh mục có thể tạo giá trị lâu dài sau khi đổi chủ hay không.

Chất lượng tài sản quyết định sức hút dòng vốn

Theo CTP, khoảng 59% danh mục bất động sản logistics của SLP nằm tại miền Bắc, tạo điều kiện tiếp cận các cụm sản xuất quanh Hà Nội, Bắc Ninh và Hải Phòng. 41% còn lại tập trung tại miền Nam, kết nối với các thị trường công nghiệp và tiêu dùng trọng điểm quanh TP. Hồ chí Minh.

Danh mục còn kết hợp giữa tài sản đang vận hành và quỹ đất có tiềm năng phát triển. Các tài sản hiện hữu có thể tạo nguồn thu từ hoạt động cho thuê, trong khi quỹ đất mở ra khả năng mở rộng khi nhu cầu tăng. Sự kết hợp này tạo dư địa tăng trưởng, nhưng cũng đòi hỏi nhà đầu tư đánh giá kỹ tính pháp lý và khả năng triển khai của từng khu đất.

Bà Nguyễn Lê Dung, Trưởng bộ phận Tư vấn Đầu tư, Savills Hà Nội nhận định, thương vụ CTP - SLP cho thấy sự thay đổi trong cách nhà đầu tư quốc tế tiếp cận bất động sản công nghiệp Việt Nam. Mua lại một nền tảng hiện hữu giúp nhà đầu tư gia nhập thị trường nhanh hơn, đồng thời kế thừa mạng lưới khách thuê và kinh nghiệm vận hành tại địa phương.

So với phát triển dự án từ đầu, mua lại tài sản đang hoạt động rút ngắn thời gian chờ doanh thu. Trong khi đó, danh mục hiện hữu có thể tiếp tục khai thác sau khi hoàn tất giao dịch. Dù vậy, lợi thế này chỉ bền vững nếu chất lượng tài sản và nguồn thu được kiểm chứng.

Vì vậy, thẩm định trước giao dịch là khâu quan trọng. Nhà đầu tư cần kiểm tra tiêu chuẩn kỹ thuật, tình trạng công trình, hạ tầng và khả năng đáp ứng yêu cầu của khách thuê. Cấu trúc hợp đồng, thời hạn thuê còn lại, mức độ đa dạng của khách thuê và tỷ lệ lấp đầy cũng ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị danh mục.

Theo bà Nguyễn Lê Dung, tỷ lệ lấp đầy cao chưa đủ bảo đảm hiệu quả nếu doanh thu phụ thuộc vào một vài khách thuê hoặc nhiều hợp đồng sắp hết hạn. Ngược lại, danh mục có khách thuê đa dạng, hợp đồng ổn định và khả năng duy trì hoạt động tốt sẽ giúp nhà đầu tư dự báo doanh thu và kiểm soát rủi ro tốt hơn.

Bên cạnh đó, chi phí vận hành cũng cần được tính toán đầy đủ, từ quản lý, bảo trì, năng lượng đến an ninh và dịch vụ tiện ích. Với bất động sản logistics, khả năng kết nối đường bộ, cảng biển, sân bay và các trung tâm sản xuất còn ảnh hưởng đến sức cạnh tranh, khả năng thu hút khách thuê và mức giá cho thuê.

Đối với danh mục có quỹ đất phát triển, nhà đầu tư phải xem xét tình trạng pháp lý, quy hoạch, mục đích sử dụng đất, nghĩa vụ tài chính và điều kiện triển khai. Quỹ đất chỉ tạo thêm giá trị khi có pháp lý rõ ràng, hạ tầng phù hợp và phương án phát triển khả thi. Nếu các điều kiện này chưa được bảo đảm, tiềm năng tăng trưởng có thể đi kèm chi phí và rủi ro lớn.

Bà Nguyễn Lê Dung cho rằng, những tiêu chí trên đặt ra yêu cầu mới đối với chủ sở hữu và nhà phát triển bất động sản công nghiệp trong nước. Muốn thu hút dòng vốn tổ chức, doanh nghiệp không thể chỉ dựa vào quỹ đất hoặc vị trí dự án. Họ cần nâng cao chất lượng quản lý tài sản, chuẩn hóa thông tin, minh bạch dữ liệu vận hành và chứng minh khả năng tạo nguồn thu ổn định.

Ở góc độ thị trường, sự xuất hiện của các nền tảng công nghiệp và logistics quy mô lớn có thể thúc đẩy hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A). Nhà đầu tư quốc tế có thể mua lại danh mục tài sản, tham gia vào doanh nghiệp sở hữu bất động sản hoặc hợp tác với nhà phát triển trong nước. Các hình thức này tạo thêm con đường gia nhập thị trường, đồng thời mở cơ hội huy động vốn và tái cơ cấu cho doanh nghiệp Việt Nam.

M&A cũng không thay thế hoạt động phát triển dự án mới. Hai hình thức đầu tư có thể bổ trợ cho nhau: Mua lại tài sản hiện hữu giúp nhà đầu tư nhanh chóng mở rộng quy mô và tiếp cận dòng tiền; đầu tư mới bổ sung nguồn cung, đáp ứng nhu cầu thuê và tạo dư địa tăng trưởng dài hạn.

Thương vụ CTP dự kiến mua lại danh mục logistics của SLP vì vậy là tín hiệu đối với thị trường Việt Nam. Dòng vốn quốc tế đang quan tâm nhiều hơn đến những nền tảng có tài sản vận hành, khách thuê và khả năng mở rộng. Về dài hạn, sức hút của bất động sản công nghiệp Việt Nam sẽ không chỉ đến từ tốc độ tăng trưởng sản xuất hay quy mô quỹ đất, mà còn phụ thuộc vào chất lượng tài sản, tính minh bạch pháp lý, dòng tiền và năng lực vận hành. Đây sẽ là nền tảng để thị trường đón dòng vốn tổ chức và phát triển hoạt động M&A bền vững.