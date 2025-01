Bất động sản Củ Chi, Hóc Môn, Cần Giờ những ngày cận Tết: Liên tục đón tin vui từ hạ tầng, quy hoạch

Mới đây, Tập đoàn Vingroup đã có động thái mới với metro kết nối trung tâm Tp.HCM với huyện Cần Giờ. Theo đó, Đại diện Tập đoàn này thống nhất đơn vị sẽ có văn bản gửi Sở GTVT TP.HCM để xác định rõ nội dung đề xuất nghiên cứu dự án.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND Tp.HCM Bùi Xuân Cường về việc giao Sở GTVT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất UBND TP về kiến nghị của Tập đoàn VinGroup tham gia nghiên cứu, khảo sát đề xuất phương án đầu tư tuyến đường sắt đô thị kết nối trung tâm Tp.HCM với huyện Cần Giờ. Theo đó, Sở giao thông đã có văn bản gửi Tập đoàn VinGroup và đã tổ chức họp với Tập đoàn , Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ban quản lý đường sắt đô thị.

Trước đó, Thủ tướng đề nghị tỷ phú Phạm Nhật Vượng xây dựng hệ thống tàu điện ngầm từ trung tâm Tp.HCM đến huyện Cần Giờ. Song song đó, Tập đoàn Vingroup đã có văn bản gửi UBND TP.HCM, nhận thấy việc nghiên cứu đầu tư tuyến đường sắt đô thị kết nối trung tâm Tp.HCM với huyện Cần Giờ theo chủ trương của TP.HCM là hoàn toàn phù hợp với xu hướng, nhu cầu phát triển giao thông. Từ đó, nâng cao năng lực vận chuyển, đảm bảo sự kết nối giữa trung tâm TP với huyện Cần Giờ - một trung tâm phát triển mới của Tp.HCM.

Ảnh: Minh hoạ

Hiện nay, Tp.HCM cũng đang lên kế hoạch triển khai việc đầu tư xây dựng cầu Cần Giờ với mục tiêu khởi công cầu Cần Giờ vào dịp 30/4/2025 và hoàn thành vào năm 2028. Khi hoàn thành, công trình sẽ thay thế phà Bình Khánh, hiện là phương tiện duy nhất kết nối huyện đảo Cần Giờ với khu vực trung tâm Tp.HCM, đồng thời thúc đẩy phát triển các dự án khu lấn biển và cảng quốc tế Cần Giờ.

Cũng vào thời điểm giáp Tết nguyên đán , dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ đã được Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư. Đây là cột mốc quan trọng trong việc triển khai dự án. Dự án sẽ được hưởng các cơ chế, chính sách đặc biệt (nếu có) theo quy định của pháp luật hiện hành. Thủ tướng Chính phủ giao UBND TP.HCM chỉ đạo cơ quan chuyên môn xác định cụ thể tổng vốn đầu tư của dự án theo đề xuất của nhà đầu tư để ghi nhận trong quá trình cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định.

Mục tiêu của dự án là xây dựng và phát triển Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, bao gồm các dịch vụ liên quan đến khai thác cảng container cảng biển và các dịch vụ khác. Dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng mới của ngành hàng hải Việt Nam.

Các thông tin tích cực liên tục xuất hiện khiến thị trường bất động sản Cần Giờ hưởng lợi. Nhà đầu tư đang ôm tài sản tại đây “khấp khởi” mừng vui chờ cơ hội trong tương lai.

Các thông tin tốt đang tác động đến tâm lý nhà đầu tư bất động sản. (Ảnh minh họa)

Đối với nhà đất Củ Chi, Hóc Môn cũng liên tục đón tin tốt lành về hạ tầng, quy hoạch thời điểm cuối năm 2024, đầu năm 2025 tạo nên động lực mới cho thị trường khu vực sau khoảng thời gian im ắng.

Những thông tin về Luật mới có hiệu lực, siết phân lô bán nền ở các huyện ngoại ô Tp.HCM (Quyết định 83); bỏ điều kiện về quy hoạch tỷ lệ 1/2.000 với thửa đất thuộc quy hoạch đất nông nghiệp, dân cư hiện hữu (Quyết định 100) hay Luật Đất đai 2024 tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân, phù hợp với các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp... đã phần nào tác động đến tâm lý thị trường Củ Chi, Hóc Môn.

Theo hồ sơ quy hoạch Tp.HCM thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được các đại biểu HĐND thông qua, từ nay đến năm 2030, hệ thống đô thị của thành phố bao gồm: khu vực trung tâm (các quận nội thành đạt tiêu chuẩn của đô thị đặc biệt), Tp.Thủ Đức - đô thị loại 1 và 5 đô thị vệ tinh gồm Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ - đô thị loại 3. Đây sẽ là cơ sở để nâng cấp lên thành phố.

Từ sau năm 2030, Tp.HCM sẽ có khu vực trung tâm (các quận nội thành) là đô thị đặc biệt và 4 đô thị trực thuộc gồm Tp.Thủ Đức, 3 đô thị vệ tinh loại 2 hoặc 3, gồm: phía Bắc (Hóc Môn - Củ Chi), phía Tây (Bình Chánh), phía Nam (huyện Nhà Bè, Cần Giờ và quận 7). Ranh giới chính thức của các đô thị trực thuộc Tp.HCM sẽ được xác định khi thành lập các đô thị này.

Trong dự thảo đầu năm 2024, Củ Chi và Hóc Môn được đề xuất lên thành phố. Hai huyện này với định hướng phát triển sinh thái nông nghiệp – nông thôn, vui chơi giải trí, chăm sóc sức khỏe, công nghiệp sinh thái, dịch vụ. Trong đó, huyện Hóc Môn sẽ là trung tâm hành chính, chính trị của thành phố phía Bắc.

Vào cuối năm 2024, Quyết định 83 cấm 5 huyện ngoại thành phân lô bán nền dự án khi chưa xây dựng nhà đã khiến tâm lý nhà đầu tư biến động. Các nền đất hiện hữu tại Củ Chi, Hóc Môn được dự báo sẽ tăng giá trong tương lai. Những nhà đầu tư sở hữu nhà đất tại đây từ giai đoạn trước “khấp khởi” vui mừng vì giá trị tài sản có cơ hội tăng bằng lần sau khoảng thời gian im ắng.

Mới đây nhất, bảng giá đất mới Hóc Môn, Củ Chi có sự điều chỉnh tăng nhiều nhất tại Tp.HCM, ở mức gấp 38 lần so với hiện hành cũng ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư. Bên cạnh các nhà đầu tư sở hữu đất nông nghiệp lo lắng chi phí chuyển đổi tăng mạnh theo bảng giá đất mới thì nhà đầu tư ôm đất thổ cư tiếp tục hi vọng giá biến động tăng trong tương lai khi nguồn cung mới ra thị trường ngày càng hạn hẹp.

Có thể thấy, nhiều thông tin tốt đang cùng lúc xuất hiện khiến thị trường bất động sản Củ Chi, Hóc Môn được quan tâm. Thế nhưng, theo các nhà đầu tư để thông tin tác động trực tiếp đến thị trường cần có thêm thời gian để “thẩm thấu”. Nếu giai đoạn trước, chỉ cần thông tin quy hoạch, hạ tầng xuất hiện là bất động sản các khu vực này ngay lập tức “nóng sốt” thì hiện nay bối cảnh thị trường đã khác. Trải qua gần 3 năm biến động, nhà đất Hóc Môn, Củ Chi trong tâm thế chờ cơ hội; giá đi ngang và chưa có sự chuyển biến rõ rệt.

Không ít nhà đầu tư kì vọng với nhiều thông tin tốt, thị trường thị trường bất động sản Củ Chi, Hóc Môn, Cần Giờ sẽ có diễn biến mới; giá và nhu cầu gia tăng mạnh mẽ.

Theo các môi giới, tình hình thị trường bất động sản chưa trở lại như giai đoạn tốt. Đa phần nhà đầu tư sở hữu bất động sản trước đó vẫn giữ hàng, chỉ số ít là rao bán lỗ do kẹt dòng tiền. Dù liên tục đón tin vui nhưng so với giai đoạn trước, bất động sản Củ Chi, Hóc Môn, Cần Giờ không có cảnh ồ ạt mua bán hay tăng giá liên tục xảy ra. Bước sang năm 2025, bất động sản nơi đây được dự báo sẽ ổn định dần. Tình trạng nhà đầu tư bán giảm sâu tài sản sẽ ít lại. Giá đi ngang hoặc nhích nhẹ so với giá thị trường cuối năm 2021.

Giữa bối cảnh thị trường còn chưa phục hồi hoàn toàn thanh khoản, các thông tin tốt về hạ tầng, quy hoạch tăng thêm niềm tin của giới đầu tư khi “dò” dòng tiền đầu tư. Tuy nhiên, những kì vọng của nhà đầu tư về mức giá bất động sản bật tăng mạnh “ăn theo” quy hoạch sẽ khó diễn ra như giai đoạn trước. Với việc các Luật ra đời sẽ đảm bảo thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững. Nhà đầu tư trong giai đoạn mới cũng cần xác định danh mục đầu tư trung - dài hạn, với kì vọng lợi nhuận vừa phải.