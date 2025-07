Bất động sản Đà Nẵng có diễn biến lạ

Vừa qua, CBRE Việt Nam công bố tiêu điểm thị trường bất động sản TP Đà Nẵng quý II/2025.

Theo báo cáo của CBRE, trong 6 tháng đầu năm 2025, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng tiếp tục đối mặt với tình trạng khan hiếm nguồn cung mới, đặc biệt ở phân khúc biệt thự nghỉ dưỡng. Trong nửa đầu năm, loại hình căn hộ du lịch (condotel) ghi nhận nguồn cung mới từ một dự án với 640 căn được mở bán.

Tổng nguồn cung condotel lũy kế hiện đạt 7.688 căn từ 18 dự án, trong khi nguồn cung biệt thự du lịch giữ ở mức ổn định với 815 căn thuộc 14 dự án.

Giá bán condotel và biệt thự nghỉ dưỡng tăng lần lượt 15% và 12% so với cùng kỳ năm 2024. Tuy nhiên, tỷ lệ bán của thị trường biệt thự nghỉ dưỡng có dấu hiệu chậm lại so với thời kỳ 2015 - 2018, với trung bình chỉ khoảng 14 - 15 căn/năm, do giá cao và một số vấn đề pháp lý khiến nhà đầu tư dè dặt.

Ảnh minh họa.

Tại phân khúc căn hộ bán, trong nửa đầu năm thị trường Đà Nẵng ghi nhận thêm 950 căn hộ mở bán mới từ 4 dự án (nâng tổng số lượng căn hộ hiện có trên thị trường lên gần 12.300 căn hộ, thuộc 31 dự án).

Đáng chú ý, giá bán sơ cấp trung bình của các dự án căn hộ tại Đà Nẵng đạt 85 triệu đồng/m2 thông thủy vào tháng 6/2025, tăng mạnh trong vòng một năm qua (27%).

Theo thống kê, từ 2024, phần lớn các dự án mở bán đến nay đều ghi nhận mức giá từ 65 triệu đồng/m2 thông thủy trở lên. Trong đó riêng trong 6 tháng đầu năm 2025, thị trường Đà Nẵng có thêm các dự án hạng sang nằm ngay trung tâm và dọc sông Hàn ghi nhận giá bán lên đến 130 - 200 triệu đồng/m2 thông thủy.

Tuy nhiên, do mặt bằng giá quá cao, lượng giao dịch cũng giảm tới 65% so với 6 tháng cuối năm 2024.

Trong 3 năm tới, thị trường căn hộ Đà Nẵng được dự báo tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ về nguồn cung mới với tổng cộng khoảng 10.000 căn hộ mở bán mới.

Tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) giai đoạn 2024 - 2027 ước đạt 26% về nguồn cung, trong khi giá sơ cấp được dự báo tăng trưởng với CAGR đạt 15%/năm.

Chuyên gia đến từ CBRE nhận định, thị trường bất động sản Đà Nẵng sẽ tiếp tục thể hiện triển vọng tích cực, được thúc đẩy mạnh mẽ bởi sự phục hồi kinh tế, thu hút đầu tư nước ngoài và sự bùng nổ của ngành du lịch. Bên cạnh đó, việc sáp nhập tỉnh Quảng Nam với Đà Nẵng từ tháng 7/2025 cũng mở rộng không gian phát triển, nâng quy mô dân số và quỹ đất, tạo thêm nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư chiến lược.