Bất động sản Đà Nẵng đang dần phục hồi

Cuối tháng 6/2024, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Tp. Đà Nẵng. Quốc hội cũng đồng ý thành lập khu thương mại tự do Đà Nẵng. Đây là mô hình không còn mới với thế giới nhưng lần đầu có ở Việt Nam.

Cùng với thông tin này, thị trường bất động sản Đà Nẵng đã đón nhận những diễn biến tích cực. Báo cáo thị trường căn hộ Đà Nẵng quý 2/2024 của DKRA Group chỉ ra, trong quý có 16 dự án mở bán với 2.484 căn hộ, tăng 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2023. Điểm nhấn đó là mức tiêu thụ thành công đạt 1.301 căn, tăng gấp 30 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, phân khúc này đã tăng cả số lượng bán lẫn giao dịch thành công so với Quý 1/2024. Mức giá từ 26 tới 160 triệu/m2.

Dữ liệu quý 2/2024 của Batdongsan.com.vn cũng cho thấy, lượng tìm kiếm bất động sản bán Đà Nẵng tăng 44% so với quý liền trước và đã vượt đỉnh của năm 2023. Bên cạnh đó, mặt bằng giá rao bán bất động sản Đà Nẵng xác lập mốc mới. Điều này có thể được giải thích bởi sự xuất hiện của nhiều dự án chung cư cao cấp trong thời gian qua, kéo nền giá trung bình tăng lên.

Nguồn: Batdongsan.com.vn

Theo đơn vị này, tình hình thị trường của các loại hình bất động sản Đà Nẵng đều tăng lên. Tuy nhiên, chung cư có sự tăng trưởng vượt bậc hơn cả. Cụ thể, lượng tin đăng bán chung cư Đà Nẵng trong quý 2/2024 tăng 56% so với quý 1/2024, mức độ quan tâm và giá rao bán cũng tăng lần lượt là 39% và 14%. Theo khảo sát với các nhà môi giới, 55% cho rằng thị trường chung cư Đà Nẵng dần phục hồi và 27% cho rằng loại hình này đang tăng trưởng mạnh.

Xét về nhu cầu, xu hướng mua chung cư Đà Nẵng lướt sóng suy giảm so với đầu tư để ở và cho thuê. Cụ thể, 64% các nhà môi giới tham gia khảo sát nhận định việc mua lướt sóng đã giảm so với thời gian trước, hơn 50% cho rằng nhu cầu mua để ở và đầu tư đang tăng lên.

Cũng theo khảo sát của Batdongsan.com.vn, trong số những người tìm kiếm chung cư Đà Nẵng, chỉ 28% là dân Đà Nẵng, còn lại là từ các khu vực khác. Trong khi đó tỷ lệ này đối với đất nền và nhà riêng chiếm từ 40 - 42%, phản ánh nhu cầu cao mua để ở thực của người dân địa phương.

Nhìn vào thực tế, hiện nay thị trường bất động sản Đà Nẵng đang có những cơ hội phát triển, với sự dịch chuyển tích cực của các phân khúc. Đồng thời, động thái thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào Đà Nẵng cũng tạo nền tảng cho thị trường bất động sản nơi đây.

Theo Sở Kế hoạch và đầu tư Đà Nẵng, tính từ đầu năm đến hết ngày 30/7, Đà Nẵng đã thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 29,835 triệu USD, tăng 8,18% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, có 44 dự án cấp mới với vốn đăng ký cấp mới là 24,106 triệu USD, tăng 131,19% so với cùng kỳ năm 2023 (năm 2023 có 71 dự án cấp mới, với vốn đăng ký là 10,427 triệu USD);

Trong sự kiện ra mắt tổ công tác xúc tiến hợp tác Đà Nẵng - Mỹ diễn ra tháng 6/2024, Phó chủ tịch thường trực UBND Tp.Đà Nẵng ông Hồ Kỳ Minh thông tin, hiện nay trên địa bàn Tp.Đà Nẵng có 82 dự án của các nhà đầu tư Mỹ còn hiệu lực, tổng vốn đầu tư hơn 831 triệu USD, chiếm 8% số lượng dự án và hơn 19% tổng vốn đầu tư nước ngoài tại thành phố.

Đồng thời, Mỹ xếp thứ 3 trên tổng số 45 quốc gia, vùng lãnh thổ có dự án đầu tư vào Đà Nẵng, chủ yếu là trong lĩnh vực du lịch, bất động sản khách sạn, công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ.

Ngoài ra, các tổ chức phi chính phủ Mỹ đang tài trợ cho Đà Nẵng 9 dự án. Trong đó một số dự án lớn như: Chương trình đô thị quận Sơn Trà” do World Vision International tài trợ với kinh phí 45 tỷ đồng (2020-2022); Dự án “Xây dựng thành phố lành mạnh” do East Meets West Foundation tài trợ với kinh phí hơn 9,4 tỷ đồng..

Ông Minh cũng cho biết, trước đây Đà Nẵng phần lớn là các dự án đất nền hay căn hộ thì hiện nay bức tranh bất động sản của TP đã thay đổi diện mạo do có sự góp mặt của các khu nghỉ dưỡng đẳng cấp. Đây cũng là các dự án tạo giá trị lớn về du lịch, thu hút khách trong nước và quốc tế đến với Đà Nẵng. Với các nền tảng sẵn có về du lịch, hạ tầng, Đà Nẵng sẽ tiếp tục là điểm đến hàng đầu khu vực và thế giới.

Chẳng hạn mới đây, Đà Nẵng xuất hiện dự án Nobu Danang dọc bãi biển Mỹ Khê nhận được sự chú ý. Đây là dự án lần đầu xuất hiện chính thống trong công bố từ Nhà Trắng và lần thứ hai trong chia sẻ trực tiếp từ Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ tại Việt Nam. Dự án gây chú ý nhờ vị thế tiêu biểu cho hợp tác song phương giữa hai quốc gia trong thời kỳ mới.

Dự án là "trái ngọt" của "cú bắt tay" giữa Nobu Hospitality và Bất động sản Bản Việt – VCRE, với hai dự án Nobu Danang và Nobu Ho Chi Minh Saigon. Trong đó, Nobu Danang sở hữu vai trò đặc biệt là công trình biểu tượng của thành phố Đà Nẵng, khi trở thành Khu phức hợp khách sạn, nhà hàng và căn hộ thương hiệu Nobu đầu tiên tại Việt Nam và cả Đông Nam Á.

Ông Trevor Horwell - CEO Nobu Hospitality chia sẻ, việc lựa chọn điểm đến đầu tiên phần lớn dựa vào tiềm năng thị trường Việt Nam, nhất là Đà Nẵng, thích hợp làm điểm tựa, tạo đà cho chiến lược phát triển của Nobu trên toàn khu vực Đông Nam Á và châu Á. Theo ông, lượng khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới đổ về đây hàng năm là điều kiện lý tưởng để khai thác dịch vụ du lịch toàn diện, cũng là mô hình Nobu đang theo đuổi. Nếu so với Hàn Quốc hay Thái Lan - những quốc gia đã phát triển mạnh về ngành dịch vụ tại châu Á, Việt Nam được đánh giá như một thị trường sở hữu dư địa phát triển dồi dào.

Được sáng lập năm 1994 bởi đầu bếp nổi tiếng Nobu Matsuhisa, siêu sao Robert De Niro và nhà sản xuất phim kỳ cựu Meir Teper, Nobu được mệnh danh là "biểu tượng phong cách sống sang trọng toàn cầu" và là điểm hẹn yêu thích của nhiều minh tinh quốc tế. Tháng 6/2024 vừa qua, ba nhà sáng lập lừng danh của Nobu Hospitality cũng đã có mặt tại Việt Nam, tham gia vào chuỗi hoạt động độc quyền do VCRE tổ chức. Xuất hiện tại sự kiện, bà Susan Burns - Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Tp.HCM cũng gửi lời chúc mừng đến hai doanh nghiệp, với dự án kinh doanh đầy thú vị của Mỹ tại Việt Nam - một thị trường đang phát triển, năng động với rất nhiều cơ hội mới.

Đại diện VCRE cho biết, không chỉ đóng vai trò là cầu nối văn hoá, việc lựa chọn hợp tác cùng một thương hiệu nổi tiếng toàn cầu như Nobu có thể giúp thu hút sự chú ý và góp phần đẩy mạnh hình ảnh của hai quốc gia trên trường quốc tế, đặc biệt là phương diện đầu tư, kinh doanh. Ngoài ra, sự hiện diện của Nobu có thể thúc đẩy ngành du lịch, cải thiện chất lượng dịch vụ tại Việt Nam, bởi Nobu thường thu hút khách quốc tế và tầng lớp thượng lưu, vốn yêu cầu khắt khe, kĩ tính.

Ở chiều ngược lại, trong những năm gần đây, Đà Nẵng đã không ngừng nỗ lực để trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn nhất đối với các nhà đầu tư quốc tế.



Thành phố này đang tích cực xúc tiến đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao, với mục tiêu phát triển mạnh mẽ các ngành điện tử, cơ điện tử, tự động hóa, cơ khí chính xác, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, bất động sản du lịch...

Chưa kể, việc các Luật mới có hiệu ngày 1/8 được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều chuyển biến tích cực cho thị trường Đà Nẵng trong thời gian tới.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, bên cạnh các sản phẩm nhà ở riêng lẻ, đất nền hiện hữu, Đà Nẵng cần phát triển thêm các quần thể đô thị cao cấp, chất lượng cao, nhằm đáp ứng nhóm khách hàng mới, là chuyên gia, doanh nhân, tới sinh sống và làm việc lâu dài trong giai đoạn sắp tới.