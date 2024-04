Bất động sản đang ở giai đoạn "nước rút", 70% nhà đầu tư sẵn sàng xuống tiền

Hiệp hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) mới đây đã có báo cáo liên quan đến thị trường bất động sản trong quý I/2024.

TS. Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch VARS khẳng định: "Quý 1/2024 chính là kỳ thị trường bất động sản nước rút. Chính phủ, các bộ, ngành nỗ lực chạy đua với thời gian nhằm rút ngắn khoảng chờ đợi quy định mới trong những bộ luật vừa mới thông qua. Nhiều chủ thể sẵn sàng tái nhập cuộc".

Thị trường bất động sản những tháng đầu năm 2024 được đánh giá đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, đang và sẽ ghi nhận các động thái tích cực về tổng cung và tổng cầu, cả đầu vào và đầu ra, cả vi mô và vĩ mô, trước mắt và trung hạn trong chính sách và thực tiễn điều hành, kinh doanh, mở ra những cơ hội triển vọng cho thị trường bất động sản năm 2024.

Theo báo cáo của VARS, từ doanh nghiệp, môi giới đến khách hàng, nhà đầu tư đã có sự chuyển biến tích cực về tâm lý, dần loại bỏ trạng thái án binh bất động.

Cụ thể, cả nước đã có 1.035 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản quay trở lại hoạt động, tăng 25,8% so với cùng kỳ 2023 và gấp 2,3 lần so quý IV năm ngoái. Thị trường cũng có thêm 921 doanh nghiệp thành lập mới, bằng 98% cùng kỳ. Ngoài ra, doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể chỉ có 331 doanh nghiệp, giảm 2,9% so với quý I/2023.

Kết quả từ một cuộc khảo sát gần đây của VARS với các hội viên là chủ các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản đang hoạt động cũng chỉ ra, có tới trên 80% số người được hỏi cho biết doanh nghiệp của họ có tình hình kinh doanh cải thiện so với cùng kỳ, với mức lợi nhuận tăng khoảng 10%. Một số doanh nghiệp còn ghi nhận doanh thu cao gấp đôi cùng kỳ, hay lượng giao dịch cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây,... Trên 90% số doanh nghiệp được hỏi cho biết họ đã và đang thực hiện tuyển lượng lớn môi giới để phục vụ cho hoạt động kinh doanh.

Bên cạnh đó, báo cáo của VARS nêu, với những tín hiệu khởi sắc từ thị trường bất động sản, đã có khoảng 20-30% môi giới quay trở lại hoạt động so với thời điểm thị trường khó khăn nhất. Lượng lớn môi giới đã bỏ việc cũng đang có kế hoạch quay lại với ngành bất động sản trong thời gian tới. Khoảng 30-40% môi giới cho biết sẽ tái nhập cuộc trong quý II/2024 khi các tín hiệu phục hồi của thị trường rõ nét hơn nữa.

Đối với nhà đầu tư, khách hàng sau một thời gian dài cẩn trọng quan sát từng động thái, diễn biến của thị trường, nhóm đối tượng này đã bắt đầu thể hiện rõ sự quan tâm trở lại với thị trường.

Theo nhận định của bà Phạm Thị Miền - Phó Trưởng ban Nghiên cứu thị trường và Tư vấn xúc tiến đầu tư VARS, khoảng 70% khách hàng, nhà đầu tư đã sẵn sàng xuống tiền mua bất động sản trong năm 2024 nếu tìm được sản phẩm phù hợp trong đó, đất nền, thấp tầng là hai phân khúc nhận được sự quan tâm nhiều nhất. Khi thị trường bất động sản có những chuyển biến tích cực trong quý I/2024 sẽ tạo điều kiện rất lớn để thị trường từng bước hồi phục mạnh mẽ ở những quý tiếp theo.

Báo cáo mới đây của Dat Xanh Servies cũng chỉ ra, nhà đầu tư/ khách hàng bất động sản bắt đầu gia tăng việc tìm kiếm các sản phẩm bất động sản, theo dõi giá cả và chính sách của các dự án, cân nhắc quyết định xuống tiền để sở hữu ngay khi chọn được bất động sản phù hợp.

Tỷ lệ khách hàng giao dịch ngay sau khi tìm hiểu tăng lên đáng kể so với năm 2023 tại một số vùng thị trường bởi tâm lý "sợ tăng giá" và "sợ bị giảm ưu đãi". Đặc biệt tại thị trường Hà Nội, việc khách hàng phải quyết định giao dịch nhanh chóng càng diễn ra phổ biến hơn.

Khách hàng tập trung chủ yếu ở nhóm có nhu cầu mua ở thực (58%), tiếp theo đó là nhóm khách hàng đầu tư dài hạn (16%) và khai thác cho thuê (18%), cũng đã xuất hiện lượng khách quan tâm đến việc đầu tư lướt sóng ngắn hạn nhưng tỷ lệ không đáng kể (3%), còn lại là các mục đích khác (5%).

Tuy nhiên về cơ bản, khách hàng đang chia thành 2 nhóm chính. Một, nhóm cơ hội, tận dụng thời cơ: Khách hàng quyết định giao dịch nhanh chóng để tận dụng dòng tiền rẻ và chính sách bán hàng tốt. Hai, nhóm cẩn trọng, khách hàng lựa chọn kỹ phân khúc, loại hình bất động sản trước khi xuống tiền, đa phần là khách hàng mua ở thực.