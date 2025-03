Bất động sản đô thị vệ tinh Tp.HCM liên tục đón tin vui

Chưa giai đoạn nào, đầu tư công được thúc đẩy mạnh mẽ như hiện nay. Các dự án cao tốc, vành đai liên tục cập nhật tiến độ. Các hạ tầng giao thông kết nối liên vùng được triển khai khắp từ bắc vào Nam. Tại các khu vực lân cận Tp.HCM như Long An, Đồng Nai, Bình Dương liên tiếp khởi công mở rộng đường sá, xây dựng các tuyến đường kết nối vào hạ tầng trọng điểm như vành đai 3 Tp.HCM, vành đai 4 Tp.HCM, cao tốc Bến Lức – Long Thành, cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu... từ đó, khiến bức tranh bất động sản vệ tinh Tp.HCM thêm sắc màu.

Ngay đầu năm 2025, Chính phủ đã trình Quốc hội Đề án bổ sung về phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên. Trong đó, một trong những động lực tăng trưởng quan trọng được đề cập là vốn đầu tư công năm 2025 sẽ khoảng 36 tỷ USD (tương đương 875.000 tỷ đồng).

Cùng với đó, ngay trong kì nghỉ Tết nguyên đán, Thủ tướng Chính phủ đã đi thị sát nhiều dự án cao tốc, vành đai trên cả nước và liên tục chỉ đạo giải quyết các vướng mắc, thúc tiến độ dự án. Điều này cho thấy, nỗ lực giải ngân vốn đầu tư công đã được quan tâm sát sao ngay từ đầu năm.

Bên cạnh việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội thì mạng lưới cơ sở hạ tầng đã và đang làm thay đổi cục diện thị trường bất động sản sau nhiều năm biến động. Một số khu vực vệ tinh Tp.HCM nhờ động lực từ hạ tầng giao thông đã thành công trong việc kéo dân, thu hút người mua về ở tại các dự án khu đô thị quy mô. Điều này khiến sức cầu tăng trưởng ở các dự án.

Trong chia sẻ mới đây, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực miền Nam cho rằng, hạ tầng giao thông được đầu tư mạnh mẽ đang hỗ trợ rất lớn cho bất động sản đô thị vệ tinh Tp.HCM. Xu hướng kéo giãn các đô thị ra vùng lân cận đang thể hiện rõ nét ở giai đoạn này. Người mua "đi dễ về gần" nhờ các tuyến vành đai, cao tốc đã tạo cơ hội rất lớn cho thị trường bất động sản khu đô thị, đặc biệt các dự án có vị trí gần hạ tầng trọng điểm. Quan điểm người mua về địa phận dần được xóa bỏ, thay vào đó việc kết nối dễ dàng giữa các khu vực đã tác động đến hành vi "xuống tiền" của họ. Trong tương lai, khi hạ tầng tiếp tục được đầu tư mở rộng, xu hướng giãn dân gia tăng, cơ hội cho bất động sản vùng lân cận Tp.HCM còn lớn.

Theo ông Tuấn, đây sẽ là xu hướng trong tương lai của thị trường địa ốc giữa bối cảnh việc phát triển không gian đô thị mở rộng dần ra các vành đai và tỉnh lân cận ngày càng mạnh mẽ. Chưa kể, giá rao bán bất động sản trung tâm tiếp tục tăng cao đã thúc đẩy xu hướng lựa chọn bất động sản khu lân cận – nơi có mặt bằng giá thấp hơn, dư địa tăng giá còn cao hơn.

Người mua "đi dễ về gần" nhờ các tuyến vành đai, cao tốc đã tạo cơ hội rất lớn cho thị trường bất động sản khu đô thị, đặc biệt các dự án có vị trí gần hạ tầng trọng điểm. Ảnh: minh hoạ

Thực tế, thời gian qua, bất động sản đô thị tại Long An, Đồng Nai, Bình Dương liên tục ghi nhận tín hiệu tích cực về nguồn cung lẫn sức cầu. Các hoạt động mở bán, kick off, kí kết dự án có phần "vượt mặt" so với Tp.HCM. Các giao dịch cũng tăng trưởng trở lại tại khu vực có kết nối hạ tầng tốt. Người mua đa dạng từ ở đến đầu tư; ngoài dân địa phương thì các nhà đầu tư từ khu vực Tp.HCM và phía Bắc quan tâm các dự án khá tốt.

Theo số liệu từ Batdongsan.com.vn, trong 2 tháng đầu năm 2025, mức độ quan tâm bất động sản phía Nam tập trung chủ yếu tại một số khu vực nổi bật như Long An, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu. Xu hướng lựa chọn bất động sản xanh, bền vững dần trở thành mối quan tâm hàng đầu của người tiêu dùng. Đồng thời, tiện ích phục vụ cho cộng đồng cư dân và tính liên kết hạ tầng tạo nên sự thành công cho các dự án đô thị vùng ven.

Đơn cử, một số khu đô thị hiện hữu có quy mô lớn tại khu vệ tinh Tp.HCM gần đây liên tục ghi dấu ấn về các chuyển động mới. Sau khi kí kết hợp tác cùng 17 đại lý phân phối chiến lược để khởi động giai đoạn mới dự án Waterpoint (Bến Lức, Long An) thì mới đây, Nam Long tiếp tục tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với hàng loạt nhà thầu cung ứng vật liệu xây dựng và thiết bị uy tín. Đây là một hoạt động thường niên của tập đoàn nhằm chuẩn hóa các tiêu chuẩn, nâng cao chất lượng xây dựng, sẵn sàng cho việc phát triển đồng loạt các dự án và khu đô thị tích hợp quy mô lớn trong năm nay.

Theo thỏa thuận, từng nhóm nhà cung cấp sẽ đáp ứng tiêu chí phù hợp với dòng sản phẩm của Nam Long như căn hộ EHome/EHomeS, căn hộ biệt lập Flora, nhà phố-biệt thự Valora, dòng biệt thự, dinh thự cao cấp. Đồng thời nhà cung cấp sẽ đồng hành trong việc cung cấp, đảm bảo chất lượng vật liệu tại toàn bộ các dự án Nam Long.

Được biết, Nam Long hiện sở hữu 681 ha quỹ đất sạch cùng hệ dự án khu đô thị quy mô lớn rộng khắp tại các thị trường Tp.HCM, Long An, Đồng Nai, Cần Thơ, Hải Phòng, cung cấp hàng ngàn sản phẩm nhà ở mỗi năm. Riêng trong năm 2025, Nam Long sẽ ra mắt hơn 2000 sản phẩm tại các phân khu mới thuộc giai đoạn 1 khu đô thị tích hợp Waterpoint (165ha), khu đô thị Izumi City (170 hecta), dự án Nam Long (II) Central Lake (Cần Thơ), dự án Nam Long - Đại Phước (45 hecta) và các dự án của Nam Long tại Hải Phòng.

Giá BĐS khu trung tâm ngày càng cao đã thúc đẩy mức độ quan tâm của người mua về khu lân cận. Nguồn: Batdongsan.com.vn

Năm 2025 thị trường bất động sản sẽ tiếp tục đón nhận nhiều cơ hội tăng trưởng mạnh mẽ nhờ vào hạ tầng. Động lực lớn nhất đến từ việc hoàn thiện loạt dự án hạ tầng trọng điểm như Vành đai 3, cao tốc Bến Lức - Long Thành, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và các tuyến metro . Các công trình này sẽ thúc đẩy kết nối liên vùng, gia tăng khả năng tiếp cận giữa Tp.HCM và các đô thị vệ tinh.

Mới đây, tại hội nghị về trao đổi và hợp tác giữa Tp.HCM với Long An và các tỉnh Đông Nam bộ, Phó Chủ tịch UBND Tp.HCM Bùi Xuân Cường nhấn mạnh, kết nối hạ tầng giữa các địa phương phải khẩn trương thực hiện. Các đường vành đai, cao tốc kết nối cần tập trung theo tiến độ, như Vành đai 3 cần kiên trì mục tiêu trong quý 2/2026 phải hoàn thành, Vành đai 4 phấn đấu trình Quốc hội tại kỳ họp giữa năm 2025.

Chia sẻ mới đây, ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc nhà ở CBRE Việt Nam cũng cho hay, Long An, Đồng Nai, Bình Dương đang nổi lên nhờ lợi thế về hạ tầng kết nối, quỹ đất dồi dào, chi phí hợp lý và tiềm năng tăng giá đáng kể trong trung hạn. Nhu cầu nhà ở thực tế vẫn rất lớn, tốc độ gia tăng dân số nhanh kèm theo sự mở rộng của lực lượng lao động trẻ, tầng lớp trung lưu đã và đang thúc đẩy hoạt động mua bán bất động sản của các khu vực này gia tăng.

Theo ông Kiệt, việc các chủ đầu tư lớn tập trung vào phát triển các dự án quy mô lớn tại các thị trường vệ tinh của Tp.HCM đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư. Ngoài việc các dự án khu đô thị hỗ trợ nguồn cung sản phẩm cho Tp.HCM trong các giai đoạn sụt giảm thì với mức giá thấp, chủng loại sản phẩm đa dạng và quy mô tiện ích lớn, các sản phẩm này thu hút sự quan tâm của thị trường.

Tuy nhiên, ông Kiệt cho rằng, đối với các dự án có quy mô lớn, ngoài việc triển khai kinh doanh sản phẩm thì các chủ đầu tư phải quan tâm tới các tiện ích phục vụ nhu cầu sống, khả năng thu hút người dân về ở và khả năng khai thác thực tế. Chính các yếu tố này mới giúp giá trị sản phẩm phát triển nhanh, tránh việc trở thành các khu đô thị ma, làm lãng phí nguồn lực.