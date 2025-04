Khu Đông Tp.HCM tiếp tục là “điểm nóng” của thị trường căn hộ, liên tục xuất hiện diễn biến mới đầu năm

Dữ liệu quý 1/2025 của Cushman & Wakefield chỉ ra, số lượng căn hộ mới tại Tp.HCM được mở bán đạt khoảng 2.392 căn hộ. So với quý trước đó, nguồn cung này đã giảm khoảng 12%, chủ yếu tập trung tại các phân khúc cao cấp và hạng sang.

Cùng với đó, giá căn hộ Tp.HCM tiếp tục lập mặt bằng mới, đạt mốc 4.691 USD/m2 (hơn 117 triệu đồng/m2), tăng gần 28% so với cuối năm 2024 và tăng khoảng 47% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này cho thấy, giữa bối cảnh nguồn cung thụt lùi, mặt bằng giá liên tục lập đỉnh. Các dự án ở ngưỡng giá từ 55-60 triệu đồng/m2 hiện rất khan hiếm.

Khu vực phía Đông vẫn là điểm nóng của thị trường căn hộ khi liên tục dẫn đầu tỉ lệ nguồn cung cao qua các quý. Cụ thể, nguồn cung mới chiếm 27% tại khu Đông, 15% tại khu Tây, 19% tại khu Nam và 26% tại khu trung tâm.

Điểm mặt một số dự án tại Tp.Thủ Đức có nguồn cung ra thị trường thời điểm này nhận thấy, ngưỡng giá từ 70-125 triệu đồng/m2 chiếm đa số, rất ít dự án có mức giá trên dưới 50 triệu đồng/m2. Chẳng hạn, dự án King Crown Infinity có giá từ 99-125 triệu đồng/m2; dự án The Privé dù chưa tiết lộ mức giá nhưng dự kiến nằm ở khoảng 85-110 triệu đồng/m2; dự án Alta Height – The 9 Stellars có giá từ 70-80 triệu đồng/m2; The Opus One – VGP hiện giao dịch với giá 75 – 90 triệu đồng/m2; FIATO Uptown giá từ 55 triệu đồng/m2...

Trước đó, một số dự án căn hộ chào bán trong quý 4/2024 như Eaton Park, Masteri Grand View có giá từ 130-145 triệu đồng/m2. Tại khu vực Thủ Thiêm, dự án căn hộ The Opusk chào bán chạm ngưỡng 450 triệu đồng/m2. Dự án Thảo Điền Green đưa ra thị trường giỏ hàng cuối vào năm 2024 có giá bán dao động từ 163-200 triệu đồng/m2.

Như vậy, nếu tính về mặt bằng giá còn dễ chịu tại Tp.Thủ Đức, hiện tại khu vực này có dự án FIATO Uptown của Thang Long Real Group đang ở ngưỡng giá từ 55 triệu đồng/m2 đối với căn hộ 2-3 phòng ngủ và căn duplex. Điểm nổi bật của dự án căn hộ này là nằm trong tổng khu Thang Long Home - Hưng Phú đã hoàn thiện, hơn 90% cư dân vào sinh sống. Vì thế, cư dân căn hộ sẽ được hưởng thụ tất cả mọi tiện ích, hạ tầng, mảng xanh đã hiện hữu trong khu dân cư.

Đáng nói, hiện đơn vị này ra mắt thị trường dòng Duplex, vốn rất khan hiếm tại Tp.HCM nói chung, Tp.Thủ Đức nói riêng. Là căn hộ hai tầng nhưng duplex tại dự án này có giá chỉ từ 55 triệu/m2, tương đương với dòng căn hộ 2-3 phòng ngủ. Điều này cho thấy, giá trị sinh lời hấp dẫn trong tương lai của dòng sản phẩm. Nội tại dự án vốn rất tốt cộng với nằm ngay vị trí trung tâm Tp.Thủ Đức, căn duplex FIATO Uptown không chỉ là không gian rộng rãi cho người dùng mà còn là tài sản gia tăng giá trị bền vững theo thời gian.

Theo Cushman & Wakefield, dù hiện mặt bằng giá cao nhưng tỉ lệ hấp thụ căn hộ tại khu Đông vẫn khá tốt. Trong quý vừa qua, Tp.HCM có 1.101 căn được tiêu thụ, tăng 36,23% so với cùng kỳ năm ngoái, phần lớn giao dịch tập trung tại các dự án khu Đông – nơi có nguồn cung "nhỉnh" hơn các khu vực khác.

Tỉ lệ hấp thụ các dự án căn hộ khá tốt, dù mặt bằng giá liên tục tăng. Nguồn: Avison Young.

Cùng quan điểm, ông David Jackson – Tổng Giám đốc Avison Young cho hay, đầu năm 2025, thị trường căn hộ tại Tp.HCM chứng kiến những tín hiệu tích cực. Nổi bật vẫn là các dự án tại khu vực Tp.Thủ Đức với tỉ lệ hấp thụ trung bình từ 70-75%. Việc đầu tư về cơ sở hạ tầng, nguồn cung dự báo còn hạn chế trong tương lai cùng các chính sách hỗ trợ từ Nhà nước đã kích thích thanh khoản cũng như mặt bằng giá căn hộ khu Đông gia tăng.



Ngoài ra, thời gian qua, nội tại Tp.Thủ Đức có nhiều thông tin tích cực. Đầu tháng 2/20245, Tp.Thủ Đức công bố quy hoạch chung đến năm 2040 với mục tiêu thúc đẩy kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế cho cả Tp.HCM và vùng Đông Nam Bộ. Từ đây, thị trường bất động sản đã có nhiều tín hiệu tích cực.

Mới đây, phòng nghiên cứu thị trường Knight Frank Việt Nam đã ra báo cáo và nhận định về thị trường bất động sản Tp.Thủ Đức. Theo đơn vị này, với sự phát triển nhanh chóng của cơ sở hạ tầng, đặc biệt là tuyến tàu điện ngầm số 1, nhu cầu nhà ở tại Thủ Đức gia tăng đáng kể.

Đến năm 2040, dân số của Tp.Thủ Đức dự kiến đạt 2,64 triệu người, tăng 140% so với hiện nay. Việc tăng thêm 1,64 triệu người sẽ thúc đẩy nhu cầu nhà ở đáng kể, đặc biệt là các dự án chung cư, vì diện tích đất trên đầu người dự kiến giảm từ 51m2 xuống còn khoảng 30m2 vào năm 2040.

Nguồn: Knight Frank Việt Nam

Đại diện Knight Frank Việt Nam khẳng định, thị trường bất động sản Tp.Thủ Đức tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ nhờ vị trí chiến lược giữa Tp.HCM và các tỉnh lân cận, cũng như các kế hoạch phát triển đô thị đầy tham vọng trong tương lai. Trong đó, phân khúc căn hộ vẫn phát triển mạnh mẽ, với nhiều dự án chất lượng cao, thu hút cả nhà đầu tư và người mua ở. Nhu cầu này được hỗ trợ bởi sự gia tăng của tầng lớp trung lưu và thu nhập cao. Bên cạnh đó, đầu tư nước ngoài tăng trưởng, sở thích và nhu cầu sống không gian sống hiện đại ngày càng lớn sẽ tác động tích cực đến thanh khoản bất động sản khu vực. Cùng với thị trường căn hộ, lĩnh vực bất động sản thương mại, bao gồm các tòa nhà văn phòng và không gian bán lẻ sẽ thu hút nhu cầu ổn định từ các công ty trong và ngoài nước.

"Nhìn chung, thị trường bất động sản tại Tp.Thủ Đức có triển vọng phát triển nhanh và có vị thế tốt để tăng trưởng bền vững trong tương lai", chuyên gia Knight Frank Việt Nam nhấn mạnh.