Sau đợt không khí lạnh "lạ thường" nắng nóng trở lại, thời tiết tháng 4 thay đổi bất ngờ

Miền Bắc đón không khí lạnh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng 13/4, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh ở phía Bắc khu vực Bắc Trung Bộ. Dự báo trong 24-48 giờ tới, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ.

Thời tiết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời lạnh, vùng núi Bắc Bộ có nơi trời rét; từ đêm 13-14/4, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-19 độ C, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi dưới 13 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày 13/4 ở khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo diễn biến nắng nóng 1 tháng tới

Cơ quan khí tượng thủy văn cho biết, sau đợt không khí lạnh này, từ 15/4, khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ trưa chiều trời nắng; từ 17/4 có khả năng xảy ra nắng nóng cục bộ; từ 18/4 có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng. Nhiệt độ cao nhất trong đợt nắng nóng đầu mùa có thể lên tới 36 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã đưa ra dự báo xu thế thời tiết trong vòng một tháng tới (từ nay đến ngày 10/5). Ảnh minh họa.

Về xu thế nhiệt độ, nền nhiệt trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn từ 0,5 - 1 độ C; riêng khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Bộ có nhiệt độ xấp xỉ so với trung bình nhiều năm.

Không khí lạnh trong thời kỳ một tháng tới hoạt động giảm dần cả về cường độ và tần suất.

Trước đó, trong thời kỳ từ ngày 11/3 - 10/4, đã xuất hiện 2 đợt không khí lạnh vào các ngày 15/3 và ngày 28/3. Riêng ngày 30/3, không khí lạnh gây rét đậm, rét hại xảy ra trên diện rộng tại Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất có nơi xuống dưới 10 độ C như: Đồng Văn (Hà Giang) là 8,7 độ C, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) là 8,8 độ C, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) là 4 độ C….

Nắng nóng tiếp tục xuất hiện diện rộng tại khu vực miền Đông Nam Bộ và gia tăng dần ở khu vực Tây Nguyên, miền Tây Nam Bộ. Đồng thời, nắng nóng có xu hướng gia tăng nhiều hơn tại khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ từ nửa cuối tháng 4.

Dự báo thời tiết với sự thiếu hụt mưa và khả năng nắng nóng gia tăng hơn, do đó có nguy cơ xảy ra tình trạng khô hạn, thiếu nước và tiềm ẩn các nguy cơ cháy nổ rất cao, đặc biệt tại khu vực miền Trung.

Trước đó, trong một tháng gần đây, khu vực Tây Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đã xuất hiện nắng nóng cục bộ, riêng các tỉnh miền Đông Nam Bộ xảy ra 2 đợt nắng nóng diện rộng vào các ngày 11 - 15/3 và ngày 3 - 7/4 với mức nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi cao hơn. Tại trạm khí tượng Yên Châu (Sơn La) đã quan trắc được giá trị nhiệt độ cao nhất ngày là 39,3 độ C vào ngày 27/3 vượt giá trị lịch sử (giá trị lịch sử là 39,2 độ C vào tháng 3/2024).

Xu thế lượng mưa trên cả nước phổ biến thấp hơn từ 20 - 40mm so với trung bình nhiều năm; riêng khu vực Bắc Trung Bộ thấp hơn 5 - 10mm so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Bên cạnh đó, tại các khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng xuất hiện một số đợt mưa rào và dông diện rộng.