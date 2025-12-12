Bất động sản Đông Bắc TP.HCM - Tâm điểm trong chu kỳ phát triển mới

Trong bối cảnh đó, The Emerald 68 nổi lên như dự án hưởng lợi trực tiếp nhờ vị trí chiến lược, pháp lý hoàn chỉnh và tiến độ thi công vượt trội.

Thiết lập mặt bằng giá mới

Mới đây, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM đã trình dự thảo xây dựng bảng giá đất lần đầu, dự kiến áp dụng từ 01/01/2026. Đây là bước điều chỉnh quan trọng nhằm thiết lập mặt bằng giá theo nguyên tắc thị trường, phản ánh sát hơn biến động giá đất thực tế của TP.HCM mới.

Theo đó, khu vực 2 - Bình Dương (cũ) ghi nhận mức tăng cao nhất, với hệ số định giá tăng tới 8,1 lần. Trong bức tranh chung ấy, khu Đông Bắc TP.HCM, đặc biệt trục Quốc lộ 13 là khu vực hưởng lợi rõ nét khi mức giá "chênh lệch" thấp hơn TP.HCM (cũ) từ 30 - 50%, tạo ra khoảng trống đủ lớn để thiết lập mặt bằng giá mới trong chu kỳ tăng trưởng tiếp theo.

Theo ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực miền Nam nhận định: trung tâm không còn là trung tâm duy nhất. Sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng đang tạo nên những cực tăng trưởng mới tại Thủ Đức, Dĩ An, Thuận An, Thủ Dầu Một, Nhà Bè,… đánh dấu giai đoạn giãn nén đô thị mạnh nhất từ trước đến nay.

Trong bối cảnh này, bảng giá đất 2026 được xem là yếu tố tiếp tục đẩy nhanh sự dịch chuyển. Mặt bằng giá mới sẽ mở ra chu kỳ tăng giá mạnh cho bất động sản khu Đông Bắc TP.HCM ngay từ cuối năm 2025, khi giới đầu tư bắt đầu "đón đầu" các thay đổi về chính sách.

Dữ liệu từ CBRE Việt Nam cho thấy xu hướng này hoàn toàn có cơ sở. Những dự án nằm dọc tuyến metro tại các đô thị lớn ghi nhận mức tăng giá bằng lần chỉ sau một thập kỷ. Đơn cử, trục Xa lộ Hà Nội - nơi tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) hình thành - cũng chứng kiến mức tăng 50 - 70% trong 4 - 5 năm, thậm chí có dự án tăng gần 200%.

Với tốc độ triển khai hai tuyến Metro số 1 và số 2 mở rộng về Bình Dương (cũ), cùng quy hoạch loạt đô thị TOD, khu Đông Bắc được đánh giá sẽ trở thành tâm điểm mới của thị trường bất động sản trong những năm tới.

The Emerald 68 "đón trọn" nhịp tăng giá từ đầu 2026

Sở hữu vị trí ngay tâm điểm kết nối TOD của TP.HCM, mặt tiền Quốc lộ 13 và tuyến Metro số 2 chạy ngang trước mặt, The Emerald 68 là một trong những dự án hiếm hoi hưởng lợi trực tiếp từ nhịp tăng giá bất động sản trong tương lai.

The Emerald 68 đã được Coteccons xây 39/39 tầng, chuẩn bị cất nóc trong tháng 12/2025. (ảnh: Quốc Dũng)

Nằm ngay mặt tiền Quốc lộ 13 - đang có kế hoạch mở rộng lên 60 m vào đầu năm 2026. Sau khi hoàn thiện sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ phường Bình Hòa, phường Lái Thiêu về khu Hàng Xanh, trung tâm TP.HCM cũ chỉ còn 15 phút. Một số chuyên gia dự báo các dự án căn hộ cao cấp dọc Quốc lộ 13 có thể tăng lên 90 triệu đồng/m2 vào năm 2027, khi việc mở rộng tuyến đường và tiến độ đầu tư Metro số 2 đi vào giai đoạn tăng tốc.

Lợi thế cạnh tranh của The Emerald 68 càng rõ hơn khi chỉ cách trung tâm phường Sài Gòn (Quận 1 cũ) 11,5 km - gần hơn so với nhiều khu vực thuộc địa bàn thành phố cũ. Nhờ vị trí này, cư dân dễ dàng tiếp cận hệ tiện ích phong phú: trường học các cấp, bệnh viện quốc tế, trung tâm thương mại, siêu thị, khu vui chơi,... Khoảng cách gần không chỉ nâng chất lượng sống mà còn thúc đẩy nhu cầu ở thực, cho thuê và giao dịch chuyển nhượng mạnh mẽ trong tương lai.

Vị trí đắc địa ngay mặt tiền Quốc lộ 13, tuyến Metro số 2 chạy ngang trước dự án chính là yếu tố giúp The Emerald 68 đón đầu tiềm năng gia tăng giá trị trong tương lai.

Đặc biệt, The Emerald 68 sở hữu pháp lý đã hoàn thiện 100%, tạo tâm lý an tâm cho người mua trong bối cảnh thị trường đang ưu tiên những dự án minh bạch. Bên cạnh đó, tiến độ thi công được bảo chứng bởi Tổng thầu Coteccons. Hiện dự án đã xây 39/39 tầng, chuẩn bị cất nóc trong tháng 12 và vượt tiến độ hơn 60 ngày, cho thấy năng lực triển khai vững chắc.

Bà Nguyễn Bảo Khuê - Tổng Giám đốc DKRA Vega - Đơn vị triển khai Kinh doanh dự án cho hay: với tinh thần trách nhiệm, quan điểm nhất quán của DKRA Realty trong hợp tác với đối tác, đội ngũ DKRA Realty quyết tâm đưa trọn vẹn 100% sản phẩm The Emerald 68 đến khách hàng.

Do đó, dù hiện tại số lượng sản phẩm rất giới hạn, tiến độ sắp cất nóc nhưng DKRA Realty vẫn tiếp tục áp dụng chính sách bán hàng hấp dẫn như: sở hữu nhà bằng lương chỉ với 10 triệu/tháng, thanh toán 6,8% để ký hợp đồng mua bán, 20% đến khi nhận sổ hồng, hoàn tiền lên đến 15%. Với khách vay, ngân hàng hỗ trợ tối đa 80%, ân hạn gốc đến khi nhận nhà và hỗ trợ lãi suất đến 4 năm.

Nhờ vị trí chiến lược, pháp lý hoàn chỉnh, tiến độ thi công vượt trội và chính sách bán hàng linh hoạt, The Emerald 68 hội tụ đầy đủ yếu tố để gia tăng giá trị mạnh mẽ trong những năm tới.