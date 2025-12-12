Phú Thứ Park Hill - Khu đô thị sinh thái đáng sống bậc nhất phía Bắc Hải Phòng

Nơi thiên nhiên giao hoà với chất sống tinh hoa

Nằm bên dòng sông Kinh Thầy hiền hoà, được bồi đắp bởi phù sa sông màu mỡ và bao bọc trong những những dãy núi đá vôi, Phú Thứ Park Hill như một bản giao hưởng hòa quyện của sông và núi. Thế đất tựa núi vững chãi và dáng sông uốn lượn "thủy tụ – khí sinh" lý tưởng, mang đến sự thịnh vượng, bình an và tài lộc cho những chủ nhân tương lai. Đây không chỉ là nơi an cư, mà còn là chốn hội tụ tinh hoa đất trời, nơi lối sống xanh, sang trọng và viên mãn được định hình.

Với quy mô lên tới 73ha, dự án được định vị trở thành khu đô thị sinh thái có quy hoạch đồng bộ, bài bản và quy mô lớn bậc nhất phía Bắc Hải Phòng. Dự án cung cấp 800 sản phẩm đất nền sổ đỏ lâu dài, đa dạng diện tích từ 90 - 110 - 157,5 - 180 - 225 - 500 m², đáp ứng mọi nhu cầu từ an cư, đầu tư đến kinh doanh.

Điểm nhấn tạo nên sự khác biệt là hệ sinh thái sống xanh từ 28 tiện ích nội khu độc đáo, hiếm hoi trong khu vực: từ trung tâm thương mại sầm uất, bể bơi tạo sóng hơn 1.000m2, khu thể thao đẳng cấp với 8 sân pickleball tiêu chuẩn quốc tế, công viên nội khu hơn 1,2ha, đến hệ thống mặt nước rộng 7ha mang lại không gian sống trong lành, gần gũi thiên nhiên.

Các trục đường nội khu rộng từ 17,5m đến 28m không chỉ đảm bảo giao thông thông suốt mà còn gia tăng giá trị và vẻ đẹp hiện đại cho tổng thể đô thị. Với tất cả những yếu tố ấy, Phú Thứ Park Hill được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến sinh sống lý tưởng, trung tâm giải trí và thương mại sôi động, nơi hội tụ của cộng đồng cư dân tinh hoa.

Cơ hội đầu tư hấp dẫn

Dự án sở hữu lợi thế cốt lõi nhờ hệ thống hạ tầng kết nối chiến lược và nền tảng kinh tế xã hội phát triển của thị trấn Kinh Môn (cũ). Sau sáp nhập, khu vực này trở thành mắt xích then chốt trong trục kinh tế Hải Phòng - Quảng Ninh, hứa hẹn tạo nên một cực tăng trưởng mới, mở ra những triển vọng phát triển vượt bậc.

Theo các quy hoạch đã được công bố, hàng loạt tuyến đường mới sẽ được triển khai, rút ngắn thời gian di chuyển từ phường Nhị Chiểu đến trung tâm hành chính mới Thủy Nguyên chỉ còn khoảng 20 phút, vào trung tâm thành phố Hải Phòng chỉ trong vòng 30 phút. Đặc biệt, tuyến tàu điện cao tốc Hà Nội - Hạ Long - dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia sẽ kết nối khu vực này đến Sân bay Quốc tế Gia Bình chỉ trong vòng 30 phút, đến Hà Nội chỉ 45 phút, biến Nhị Chiểu thành một "ga đỗ" đầy hứa hẹn, trái tim logistics và giao thương của toàn vùng phía Bắc Hải Phòng mở rộng.

Lễ ký kết ngân hàng tài trợ vốn dự án với ngân hàng VPBank.

Là dự án khu đô thị đất nền cuối cùng tại trung tâm phường Nhị Chiểu, 800 sản phẩm pháp lý hoàn thiện, sổ đỏ từng lô tại Phú Thứ Park Hill đang ra mắt thị trường với mức giá chỉ từ 16 triệu đồng/m2, rất cạnh tranh trong phân khúc đất nền sổ đỏ sinh thái, hứa hẹn bứt phá mạnh mẽ khi các dự án hạ tầng hoàn thiện và làn sóng phát triển đổ về phía Bắc Hải Phòng.

Bên cạnh đó, chính sách tài chính ưu việt: Ngân hàng hỗ trợ vay lên đến 70% giá trị sản phẩm và áp dụng lãi suất 0% trong 12 tháng, mở ra cơ hội tiếp cận dự án dễ dàng và giảm áp lực tài chính cho khách hàng.

Với tất cả giá trị nổi bật, Phú Thứ Park Hill (Khu dân cư dịch vụ thương mại phía Bắc, thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn) xứng đáng là lựa chọn hàng đầu, một sản phẩm độc bản tại thời điểm hiện tại cho những chủ nhân thông thái.