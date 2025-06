Bất động sản Hội An: Cơ hội đầu tư lợi nhuận kép

Bất động sản Đà Nẵng tăng mạnh nhưng mất cân bằng

Đà Nẵng, được mệnh danh là "thành phố đáng sống nhất Việt Nam", đã chứng kiến đợt phục hồi và tăng trưởng chóng mặt về giá bất động sản. Những căn hộ tầm trung tăng giá hơn 30% trong vòng 5 tháng qua (nếu tính trên số tiền người mua phải trả theo tiến độ, tỷ suất lợi nhuận có thể lên tới 50%). Nóng không kém là phân khúc căn hộ cao cấp ven sông Hàn, với mức giá đạt ngưỡng 80-100 triệu đồng/m2, có những dự án mới ra mắt năm 2025 được nâng giá lên đến 280 triệu đồng/m2.

Sự bùng nổ của bất động sản Đà Nẵng đến từ nhu cầu thực của khách hàng cần tìm sản phẩm có thể đầu tư, cho thuê và mang lại dòng tiền bền vững. Thị trường cũng được thúc đẩy mạnh mẽ bởi các quyết sách quyết liệt từ chính quyền trung ương đến địa phương về một Khu Thương mại tự do Đà Nẵng, trung tâm tài chính khu vực và quốc tế. Song song với đó là sự đầu tư đồng bộ về cơ sở hạ tầng liên kết vùng ở tất cả loại hình giao thông: đường bộ, đường sông – biển, đường không, đường sắt.

Thị trường bất động sản Đà Nẵng ghi nhận đợt tăng trưởng chóng mặt về giá thời gian qua. Ảnh: Shutterstock

Nắm bắt thị trường, các chủ đầu tư lớn liên tục ra hàng trong thời gian vừa qua, đẩy nguồn cung sơ cấp dòng căn hộ cao cấp tăng mạnh, với hơn 7.000 sản phẩm dự kiến ra mắt trong Quý II, III năm 2025. Trái lại, phân khúc thấp tầng, đặc biệt là biệt thự đã hoàn thiện, ghi nhận tình trạng khan hiếm do thời gian qua gần như không có dự án mới được cấp phép triển khai. Trong khi đó, các dự án hiện hữu lại không có thị trường thứ cấp do chủ sở hữu có xu hướng nắm giữ lâu dài, dù giá trị bất động sản vẫn tăng. Một số dự án khu vực ven sông Hàn có mức giá lên đến 300 triệu/m2. Đất nền lại có tốc độ tăng giá chậm lại do ảnh hưởng của bài toán quy hoạch thiếu liên kết trong quá khứ.

Thị trường bất động sản tại Đà Nẵng đã diễn ra sôi động với mức giá tăng mạnh nhưng cũng tiềm ẩn sự mất cân bằng của các loại hình sản phẩm. Khu vực lõi đô thị hiện gần như không còn quỹ đất phù hợp để phát triển dự án thấp tầng cao cấp, mà chỉ tập trung cho chung cư cao tầng. Điều này khiến sản phẩm biệt thự tại các khu khu đô thị được quy hoạch nhất quán, hạ tầng đồng bộ, trở nên khan hiếm trên thị trường. Bên cạnh nhu cầu ở thực, nguồn cung hạn chế cũng đẩy loại hình bất động sản này trở thành tài sản đầu tư hấp dẫn với hoạt động cho thuê, kinh doanh.

Cơ hội với bất động sản "khan hiếm" khi Hội An sáp nhập

Sau khi Quảng Nam – Đà Nẵng về chung một nhà, thị trường bất động sản Hội An đang nổi lên như một điểm đến đắt giá cho dòng vốn "an toàn chắc chắn" với các loại hình sản phẩm sinh thái cao cấp. Hội An cách trung tâm Đà Nẵng chỉ 15 km về phía Đông Nam, tương đương 1/2 khoảng cách đến các địa điểm thuộc địa giới hành chính của Đà Nẵng như Liên Chiểu hay Sơn Trà. Chính vì vậy sau sáp nhập, địa danh này có tỷ lệ tăng trưởng mức độ quan tâm bất động sản thấp tầng cao trong tháng 4/2025, tăng 210% so với tháng 1/2025 – đặc biệt từ Hà Nội, theo dữ liệu của batdongsan.com.vn.

Trước hết, Đà Nẵng – Hội An có thể hưởng lợi từ chính sách ưu tiên về phát triển hạ tầng, thu hút đầu tư, phân bổ nguồn lực, mở ra cơ hội lớn trong việc hấp dẫn dòng vốn trong và ngoài nước. Thế mạnh du lịch cũng hứa hẹn tăng trưởng đột biến, nhờ cộng hưởng điều kiện tự nhiên, giá trị văn hóa của vùng đất vốn đã giàu tiềm năng của ngành "công nghiệp không khói".

Bên cạnh đó, yếu tố tạo nên sức hút của thành phố là giá trị di sản được UNESCO công nhận. Riêng đối với Hội An, danh hiệu này vừa mang giá trị tinh thần, vừa là bảo chứng cho sự phát triển có định hướng và chọn lọc. Trong đó, nhờ chính sách bảo tồn nghiêm ngặt, Hội An tránh được tình trạng phát triển ồ ạt, giữ nguyên nét cổ kính đặc trưng của đô thị di sản. Điều này đã góp phần hạn chế nguồn cung bất động sản mới, tạo ra sự khan hiếm tự nhiên và bảo toàn giá trị cho các tài sản hiện có. Chỉ những dự án được quy hoạch bài bản và gìn giữ giá trị cốt lõi của Hội An mới được phê duyệt.

Trong khi đó, mặt bằng giá của dòng sản phẩm thấp tầng tại Hội An hiện duy trì biên độ siêu hấp dẫn so với cùng phân khúc tại trung tâm Đà Nẵng. Các biệt thự đã hoàn thiện và vận hành không chỉ mang lại dòng tiền ổn định cho chủ sở hữu, mà còn hưởng lợi từ đà tăng trưởng bền vững của du lịch Hội An. Đây chính là cơ hội để sở hữu bất động sản đa giá trị với mức đầu tư hợp lý và hứa hẹn sinh lời trong dài hạn.

Casamia Balanca Hoi An: Lựa chọn thông minh

Trong bối cảnh thị trường hiện nay, Casamia Balanca Hoi An nổi lên như một lựa chọn đầu tư thông minh, an toàn về lâu dài. Đây vừa nơi an cư lý tưởng giữa thiên nhiên, vừa là kênh đầu tư khai thác hiệu quả nhờ vị trí chiến lược và quy hoạch bài bản.

Tọa lạc trên trục vàng Đà Nẵng – Hội An, Casamia Balanca Hoi An sở hữu khả năng kết nối linh hoạt bằng tất cả các loại hình giao thông. Nằm tại trung tâm hệ sinh thái du lịch – văn hóa – nghỉ dưỡng của miền Trung, dự án thừa hưởng trọn vẹn không gian và hạ tầng đang phát triển mạnh mẽ, có tiềm năng gia tăng giá trong tương lai gần.

Điểm nhấn độc đáo của Casamia Balanca Hoi An là thiết kế ôm trọn rừng dừa 3,6ha, nằm trong vùng đệm của khu dự trữ sinh quyển thế giới, tạo nên bảo tàng sinh thái sống độc nhất vô nhị. Không gian được kiến tạo hài hòa với hệ thống kênh nước tự nhiên, hàng dừa xanh mát, công viên hoa giấy rực rỡ và bến du thuyền tại gia… như một "ốc đảo sinh thái" giữa lòng di sản.

Casamia Balanca Hoi An - "ốc đảo sinh thái" giữa lòng di sản

Bên cạnh môi trường sống trong lành, khu đô thị còn tích hợp hệ thống tiện ích đẳng cấp như khách sạn 5 sao, quảng trường, club house, bể bơi tiêu chuẩn Olympic, phòng gym, trung tâm thương mại, khu vui chơi trẻ em... phù hợp cho mục đích an cư, hoặc kinh doanh dịch vụ lưu trú.

Giá trị đầu tư của Casamia Balanca Hoi An không chỉ đến từ vị trí độc đáo, sản phẩm "khan hiếm" với triển vọng tăng giá cao, mà còn từ dòng tiền khai thác ổn định. Thực tế tại các khu đô thị cùng hệ thống như Casamia và Casamia Calm đã chứng minh hiệu suất khai thác vượt kỳ vọng, với tỷ lệ lấp đầy cao, giá thuê ổn định, lợi nhuận lên tới 9%/năm – một con số đáng mơ ước trong giai đoạn thị trường nhiều biến động.