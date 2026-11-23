Tại Đà Nẵng, nơi quỹ đất ven sông Hàn đang đi đến giới hạn, việc sở hữu một bất động sản kế cận cầu Rồng đang được giới đầu tư sành sỏi đặc biệt chú ý. Bởi thứ họ tìm kiếm không đơn thuần là một căn hộ, mà là quyền sở hữu một vị trí rất khó xuất hiện lần thứ hai.

Quỹ đất trung tâm: Càng khó tái lập, càng đáng quan tâm

Trong bức tranh bất động sản toàn cầu, những "tọa độ lõi" tại các trung tâm kinh tế, tài chính và du lịch luôn hình thành một mặt bằng giá riêng nhờ vị trí khó có thể tái tạo.

Tại những siêu đô thị như Manhattan, London, Paris, hay ngay cả những thị trường đang chịu áp lực điều chỉnh như Nhật Bản hay Trung Quốc, thì tại các quận lõi của Tokyo, Osaka, Thượng Hải hay Hồng Kông (Trung Quốc) – những nơi hội tụ đồng thời cả trung tâm tài chính lẫn dòng chảy du lịch quốc tế – giá trị bất động sản vẫn được ví như "vàng ròng" với biên độ tăng trưởng ổn định và khả năng thanh khoản vượt trội.

Việt Nam cũng không nằm ngoài quỹ đạo phát triển tất yếu ấy, đặc biệt là tại Đà Nẵng - đầu tàu kinh tế và du lịch của khu vực miền Trung. Trong 9 tháng năm 2026, các cơ sở lưu trú tại thành phố phục vụ khoảng 15,86 triệu lượt khách, tăng 26,4%; khách quốc tế đạt 7,73 triệu lượt, trong khi vốn FDI thu hút đạt khoảng 686 triệu USD, gấp khoảng 2,5 lần cùng kỳ.

Sự phát triển thần tốc khiến áp lực lên quỹ đất trung tâm thành phố ngày càng trở nên khốc liệt. Điều này thể hiện khá rõ qua sự phân hóa mặt bằng giá căn hộ. Trong khi các khu vực kế cận như Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn hay Liên Chiểu đang giao dịch ở ngưỡng phổ biến từ 41 đến 56 triệu/m², thì khu vực lõi quận Hải Châu trung bình neo ở mức từ 80 đến 85 triệu/m². Đặc biệt, giá căn hộ cao cấp và hạng sang ven sông Hàn đã vượt xa mốc 150 triệu đồng/m², mức đỉnh từ 170 triệu đến trên 200 triệu đồng/m².

Mức giá này phản ánh ranh giới rõ rệt giữa "khan hiếm sản phẩm" và "khan hiếm vị trí", bởi một thành phố có thể xây thêm hàng nghìn căn hộ mới, nhưng không thể mở rộng thêm quỹ đất sát sông Hàn hay kế cận cầu Rồng.

Bất động sản ven sông Hàn thuộc top đắt giá nhất Đà Nẵng nhưng quỹ đất đã đạt tới giới hạn.

Chia sẻ về khẩu vị đầu tư, ông Phạm Minh Hoàng, một nhà đầu tư lâu năm đến từ Hà Nội nhận định: "Với tôi, tiêu chí 'đắt xắt ra miếng' luôn được đặt lên hàng đầu. Vì đắt hôm nay, nhưng 5-10 năm nữa không tìm được một vị trí tương tự như vậy, thì nó lại thành rẻ. Vị trí nào càng đẹp, càng khan hiếm và khó tìm kiếm trong tương lai thì càng mang lại dòng tiền tốt, biên độ tăng giá bền vững, và cả niềm tự hào vị thế không gì đánh đổi được."

Góc nhìn này cho thấy cách giới đầu tư có kinh nghiệm định giá một tài sản khó tái lập. Thông thường, tài sản đó cần hội tụ ba điều kiện: quỹ đất nằm trong lõi trung tâm với nguồn cung mới hạn chế; khả năng tiếp cận những công trình biểu tượng tạo nhận diện cho thành phố; và hiện diện trong một hệ sinh thái đô thị đã vận hành thay vì chờ đợi hạ tầng tương lai.

M RIVERSIDE DANANG - Tọa độ khó nhân bản ven sông Hàn

Giữa bối cảnh quỹ đất vàng ven sông Hàn gần như đã khép lại cánh cửa cho những dự án cao tầng mới, sự xuất hiện của M RIVERSIDE DANANG Tại số 6 đường 2/9 được đánh giá là một mảnh ghép hiếm hoi còn sót lại ngay trái tim quận Hải Châu.

M RIVERSIDE DANANG sở hữu hiếm hoi còn sót lại ven sông Hàn, kế cầu Rồng.

Dự án sở hữu ba mặt tiền tiếp giáp các tuyến đường huyết mạch gồm đường 2/9, Bình Hiên và Đào Tấn, nằm trọn trong hệ sinh thái thương mại và dịch vụ hiện hữu đắt giá bậc nhất Đà Nẵng. Tọa lạc ngay chân Cầu Rồng, vị thế trực diện công viên APEC cùng dòng sông Hàn thơ mộng, từ dự án, chủ nhân chỉ mất khoảng 300 mét di chuyển để tới cầu Rồng biểu tượng và vỏn vẹn vài phút để hòa mình vào làn nước trong xanh của bãi biển Mỹ Khê.

Không chỉ dừng lại ở khả năng kết nối, cư dân tương lai còn được tận hưởng tầm view đặc quyền panorama hướng trực diện sông Hàn, Cầu Rồng, skyline trung tâm và biển Mỹ Khê, đặc biệt là cơ hội ngắm trọn những màn trình diễn đỉnh cao của đêm hội pháo hoa quốc tế DIFF cùng du thuyền trên sông ngay từ ban công căn hộ.

Tầm view triệu đô ngắm trọn lễ hội pháo hoa trở thành tọa độ được du khách săn đón.

Phân tích về bài toán khai thác thực tế tại dự án, chị Lê Thu Hà, một nhà đầu tư chuyên dòng căn hộ cho thuê tại Đà Nẵng chia sẻ: "Khách du lịch hạng sang và giới chuyên gia nước ngoài đến Đà Nẵng luôn ưu tiên lưu trú tại trung tâm Hải Châu để thuận tiện làm việc và tận hưởng nhịp sống đêm bên sông Hàn. Một dự án sở hữu vị trí trực diện công viên APEC, đi bộ ra cầu Rồng lại có tầm nhìn ngắm pháo hoa trực tiếp như M RIVERSIDE DANANG chắc chắn sẽ luôn dẫn đầu tỷ lệ lấp đầy và giữ mức giá thuê vượt trội quanh năm."

Không chạy theo quy mô đại trà, M RIVERSIDE DANANG được kiến tạo như một bộ sưu tập giới hạn với chỉ 312 căn hộ cao cấp, giúp gia tăng giá trị khan hiếm cho sản phẩm. Đặc biệt, quyền sở hữu lâu dài biến mỗi căn hộ tại đây vượt thoát khỏi khái niệm một căn hộ thương mại dịch vụ đơn thuần để trở thành một khối tài sản truyền đời đúng nghĩa, giúp chủ nhân an tâm nắm giữ, bảo toàn giá trị và dễ dàng chuyển giao cho các thế hệ kế cận như một di sản đáng tự hào.

Cơ hội sở hữu M RIVERSIDE DANANG càng trở nên hấp dẫn trong giai đoạn đầu ra mắt nhờ chính sách tài chính đột phá với mức giá chỉ từ 2,7 tỷ đồng mỗi căn, tiến độ thanh toán thảnh thơi chỉ 5% trong 2 tháng. Bên cạnh đó, chủ đầu tư còn hỗ trợ vay tới 70% với lãi suất 0% trong 24 tháng, chỉ cần đóng 30% cho đến lúc nhận nhà, chiết khấu thanh toán sớm lên tới 21,5% và miễn phí quản lý dịch vụ trong 24 tháng đầu tiên.

Đây được xem là thời điểm vàng để giới đầu tư nhanh chóng nắm bắt cơ hội sở hữu một không gian sống chuẩn mực quốc tế ngay tại tọa độ trung tâm không thể nhân bản, trước khi mặt bằng giá tiếp tục thiết lập những cột mốc mới cùng đà phát triển rực rỡ của thành phố Đà Nẵng.