Bất động sản liên tục đón tin vui, loạt dự án thanh khoản tốt nhen nhóm đà phục hồi của thị trường

Chưa bao giờ thị trường bất động sản được quan tâm như hiện nay. Tính từ đầu năm, Chính phủ liên tục tổ chức 2 Hội nghị trực tuyến quy mô toàn quốc gỡ khó cho bất động sản, cùng với đó là nhiều văn bản chỉ đạo được ban hành để giúp thị trường bất động sản hồi phục. Ngân hàng Nhà nước cũng hạ lãi suất điều hành đến 4 lần chỉ trong vòng 6 tháng.

Những nỗ lực của Chính phủ đã mang lại nhiều động thái tích cực cho thị trường, đặc biệt, tạo ra cảm hứng, lòng tin mạnh mẽ cho xã hội, nhờ đó tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. TS. Cấn Văn Lực, Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV và Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính - tiền tệ Quốc gia cho rằng Hội nghị tháo gỡ khó khăn cho bất động sản có thể tạo cú huých mới cho thị trường BĐS phục hồi nhanh hơn, an toàn và bền vững hơn trong thời gian tới.

Sau những động thái quyết liệt của Chính phủ, thị trường bất động sản đã bắt đầu có những tín hiệu vui trong quý II vừa qua. Số liệu từ Batdongsan.com.vn cho thấy, sau đợt sụt giảm mạnh gần 9 tháng qua, chỉ số mức độ quan tâm bất động sản trên cả nước đã tăng nhẹ 1% trong quý II/2023. Đặc biệt ở thị trường Hà Nội, lượt tìm mua cải thiện ở các quận Hoàng Mai, Nam Từ Niêm, Long Biên, Hà Đông với mức tăng từ 2- 6% so với quý trước.

Theo khảo sát, có đến 61% người tham gia cho biết có dự định sẽ xuống tiền mua BĐS trong năm 2024. Trong đó, 59% có nhu cầu mua để đầu tư. Đất nền là loại hình được hướng đến nhiều nhất với 40% lựa chọn, tiếp đến là chung cư 28% và nhà riêng là 21%. Với kết quả này có thể thấy, người Việt vẫn luôn "ấp ủ" mong muốn sở hữu bất động sản. Chu kỳ phục hồi có thể sẽ bắt đầu diễn ra trong từ cuối năm 2023.

Khan hiếm nguồn cung, giao dịch căn hộ chung cư Hà Nội có xu hướng tăng.

Thực tế, cho thấy trong vài tháng trở lại đây thanh khoản tại nhiều dự án căn hộ có chuyển biến tích cực, đặc biệt là những dự án có giá thành phải chăng. Điển hình như tại dự án Chung cư Tecco Garden (KĐT Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội), với mức giá 27 triệu đồng/m2 thấp hơn nhiều so với mức giá trung bình sơ cấp 45 triệu đồng/m2 tại Hà Nội đã tạo ra điểm nóng thanh khoản trên thị trường căn hộ chung cư Hà Nội.

Đơn vị phân phối Đất Xanh Miền Bắc cho biết, chỉ sau 2 tháng áp dụng chính sách cam kết mua lại căn hộ sau 18 tháng đã phát sinh 50 giao dịch, thanh khoản tăng mạnh so với giai đoạn trước đó. Được biết, khu căn hộ Tecco Garden hiện đã bàn giao và có sổ đỏ, quỹ căn còn lại đều là những căn 3 phòng ngủ +1 rộng 127-141m2. Mặc dù diện tích lớn nhưng với mức giá thấp hơn rất nhiều so với mặt bằng trung bình giá sơ cấp của các dự án mới mở bán nên vẫn hút mạnh được sự quan tâm của người mua.

Nếu như Tecco Garden là tâm điểm của bất động sản khu Nam thì dự án chung cư Moonlight 1 (Vân Canh - An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội) cũng là dự án hiếm hoi ghi nhận thanh khoản tăng trong những tháng gần đây. Mở bán từ cuối tháng 4 đến nay, Moonlight 1 là một trong những dự án có tỷ lệ thanh khoản tốt bậc nhất tại Hà Nội, trung bình 10 giao dịch mỗi tuần, có tuần cao điểm lên tới trên 20 giao dịch. Được biết, dự án này sẽ được bàn giao vào quý 4/2023.

Cũng nằm tại khu Tây Hà Nội, Hoàng Thành Pearl (55 Nguyễn Văn Giáp, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, HN) là một trong nguồn cung chung cư mới hiếm hoi vừa xuất hiện. Giá sơ cấp tại dự án này đang được chào bán với mức từ 50-53 triệu/m2 dù có vị trí gần The Zei, The Matrix One.

Không chỉ căn hộ chung cư có giao dịch trở lại mà nhà đầu tư cũng đang quan tâm đến phân khúc thấp tầng. Đơn cử như dự án HUD Melinh Central (Thanh Lâm và Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội) đã mở bán trở trở lại sau hơn gần 1 năm lại quỹ căn thấp tầng gồm nhà vườn, biệt thự song lập, biệt thự đơn lập xây 3 tầng 1 tum và hoàn thiện mặt ngoài từ quý 2 với giá bán từ 39 triệu/m2 gồm cả đất và tiền xây dựng. Chỉ trong hơn 1 tháng với thông tin khởi công đường vành đai 4, HUD Melinh ghi nhận hơn 70 giao dịch.

Giải thích lý do trong bối cảnh thị trường mới bắt đầu hồi phục nhưng nhiều dự án tại Hà Nội ghi nhận giao dịch nổi bật CBRE cho biết hiện nay nguồn cung khu vực Hà Nội rất hiếm đẩy giá vẫn tiếp tục tăng, đặc biệt là phân khúc căn hộ. Theo CBRE, dự kiến từ nay đến cuối năm 2023, giá sơ cấp trung bình cho phân khúc chung cư được dự báo sẽ duy trì trong khoảng 47 – 49 triệu đồng/m2 vào cuối năm 2023, tương đương mức tăng trưởng 5% theo năm.

Các chuyên gia cũng cho rằng, thị trường bất động sản đã bước qua giai đoạn đáy và đang ở vùng đi lên. Thời điểm thị trường bắt đầu giai đoạn phục hồi là lúc nên “xuống tiền” để mua bất động sản. Bởi đây là giai đoạn mà các chủ đầu tư tung chính sách bán hàng tốt với nhiều ưu đãi để kích cầu. Nếu tiếp tục chờ, người mua có thể sẽ đánh mất cơ hội sở hữu bất động sản giá tốt.