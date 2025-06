Bất động sản lõi trung tâm Đà Nẵng: “Thỏi nam châm” thu hút giới tinh hoa

Bất động sản lõi trung tâm: Cuộc đua không giới hạn của giới tinh hoa

Không phải ngẫu nhiên mà một căn penthouse ở "tượng đài sống" 432 Park Avenue tại quận Manhattan của New York từng chạm ngưỡng 90 triệu USD. Hay tại Tokyo, khu vực Chiyoda và Minato là nơi giới nhà giàu Nhật Bản chấp nhận "trả bất kỳ giá nào" để sở hữu căn hộ cao tầng có tầm nhìn ra Hoàng cung hoặc vịnh Tokyo, với giá bán dao động từ 30.000 đến 60.000 USD/m².

Báo cáo Prime Residential Price Forecasts 2025 của Savills dự báo giá BĐS cao cấp tại các thành phố trung tâm sẽ ghi nhận mức tăng trưởng mạnh trong năm nay, dao động từ 4% đến 9,9%. Cũng theo Savills, trong bối cảnh nhiều phân khúc BĐS chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, "tài sản lõi" tại các khu vực trung tâm vẫn giữ vững giá trị và duy trì tỷ lệ hấp thụ thuộc nhóm cao nhất thị trường.

Bất động sản vùng lõi trung tâm vẫn luôn có sức hút top đầu thị trường. (Ảnh: Istock)

Theo lý giải của giới chuyên gia, có nhiều yếu tố cấu thành nên sức hấp dẫn của các dự án BĐS lõi trung tâm. Trong đó, nổi bật là vị trí đắt giá bậc nhất, cộng hưởng tầm nhìn bao quát toàn cảnh trung tâm thành phố, nếu view sông, biển lại càng là lợi thế lớn cùng thiết kế mang dấu ấn riêng biệt, mức độ hoàn thiện tinh xảo, tạo nên những sản phẩm vừa thẩm mỹ, vừa khan hiếm.

Chính sự hội tụ của những giá trị khó tái lập này tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt và khả năng "không thể sao chép", giúp gia tăng giá trị bền vững cho dòng tài sản này. Dữ liệu và thực tế thị trường đã cho thấy một điều không thể phủ nhận: BĐS vùng lõi trung tâm không bao giờ là cuộc chơi của số đông.

Tại Việt Nam, sau những vùng lõi trung tâm Hà Nội, TPHCM đã gần như cạn kiệt dư địa mới, giới thượng lưu đang săn tìm những BĐS tinh hoa ở nguồn mạch trung tâm nhất của những đô thị đáng sống và đang phát triển bứt tốc như Đà Nẵng.

Dòng tiền đang dịch chuyển rõ nét về các đô thị năng động như Đà Nẵng (Ảnh:Kim Liên)

Chẳng những sở hữu bộ sưu tập thiên nhiên quy tụ sông – núi – biển - rừng, Đà Nẵng còn đang đứng trước bệ phóng mạnh mẽ khi được phát triển khu thương mại tự do đầu tiên, trung tâm tài chính tầm cỡ khu vực, tới đây sáp nhập Quảng Nam sẽ là thành phố trực thuộc Trung ương có 2 sân bay, 2 cảng biển cùng loạt tài nguyên du lịch quý giá, hạ tầng đô thị, giao thông hiện đại,… Với những điều kiện thiên thời, địa lợi, dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước sẽ đổ về Đà Nẵng, thúc đẩy phát triển toàn diện về hạ tầng, dịch vụ và BĐS.

Đồng thời, Đà Nẵng sẽ tiếp tục thu hút giới doanh nhân, chuyên gia quốc tế đến làm việc và sinh sống, kéo theo nhu cầu cao về nhà ở cao cấp, căn hộ hạng sang gắn liền dịch vụ quốc tế.

Nhiều đô thị lớn trên thế giới đã chứng minh rằng: khi một thành phố bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, từ trung tâm tài chính đến thương mại tự do, thì BĐS tại lõi đô thị luôn trở thành tài sản chiến lược được giới tinh hoa săn đón. Nếu Dubai là ví dụ điển hình với Jebel Ali, hay Singapore ghi dấu với Marina Bay, thì Đà Nẵng đang nổi lên như một đối trọng khu vực nhờ tốc độ hội nhập và chính sách phát triển vượt bậc.

Sun Solar Residence - Tài sản truyền đời với số lượng hữu hạn

Mặc dù nhu cầu sở hữu BĐS ở lõi trung tâm đô thị lớn luôn cao, song sản phẩm luôn giới hạn. Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của siêu phẩm Sun Solar Residence đã phần nào "như một "lời giải" cho cơn khát thị trường khi tọa lạc tại vị trí trung tâm của trung tâm mà chỉ cần nhắc tên ai cũng muốn được sở hữu.

Đó chính là tuyến phố Lê Duẩn – cung đường tơ lụa đắt đỏ bậc nhất Đà thành. Vị trí dự án Sun Solar Residence chỉ cách cầu Sông Hàn khoảng 300m, nằm trên trục xương sống giao thương kết nối đôi bờ Đông – Tây sông Hàn và trung tâm quận Hải Châu. Đây là khu vực quỹ đất phát triển các dự án BĐS gần như không còn, nên vị trí và giá trị của Sun Solar Residence là bản thể "không thể sao chép" và "không thể thay thế".

Sun Solar Residence ghi dấu ấn với vị trí đắt giá bên sông Hàn (Ảnh phối cảnh minh họa: Sun Property)

Chưa hết, Sun Solar Residence chỉ gồm duy nhất 1 tòa tháp với 256 căn hộ sở hữu lâu dài, chuẩn cao cấp, tầm nhìn triệu đô, ôm trọn vẻ đẹp mỹ miều của sông Hàn cùng nhịp sống phồn hoa của Đà thành. Như thế, đồng nghĩa cũng chỉ có 256 chìa khóa được trao cho chủ nhân.

Được phát triển bởi Sun Property (thành viên Sun Group), Sun Solar Residence hứa hẹn trở thành "biểu tượng" của đẳng cấp sống sang giữa lõi trung tâm Đà Nẵng. Kiến trúc tòa tháp mang nguồn cảm hứng từ truyền thuyết Non Nước, với ngôn ngữ thiết kế hiện đại, vừa mềm mại vừa thấm đẫm bản sắc. Không gian sống tại Sun Solar Residence như một "ốc đảo" riêng tư dành cho cộng đồng cư dân tinh hoa. Dự án gồm 20 tầng nổi và 03 tầng hầm, tích hợp hệ thống an ninh nhiều lớp, hoạt động 24/7 đảm bảo môi trường sống an toàn tuyệt đối.

Dự án chỉ gồm 1 tòa tháp với 256 căn hộ sở hữu lâu dài (Ảnh phối cảnh minh họa: Sun Property)

Hệ thống tiện ích đẳng cấp gồm: khối đế thương mại sôi động, bể bơi bốn mùa, phòng gym, yoga, spa chuẩn quốc tế, kids club... Mỗi căn hộ được trang bị nội thất liền tường cao cấp với các thương hiệu nổi tiếng như Hafele, Toto/Grohe;Daikin/Mitsubishi/Panasonic… và mở ra không gian cho chủ nhân thỏa sức sáng tạo, thiết kế theo gu thẩm mỹ, cá tính riêng, và thỏa mãn niềm đam mê "tầm cao" khi ngày nào cũng được thưởng trọn vẻ đẹp của sông Hàn thơ mộng và ngắm phố thị lung linh bên những cây cầu.

Sở hữu chìa khóa căn hộ Sun Solar Residence nghĩa là mỗi ngày chủ nhân đều được tận hưởng phong cách sống đẳng cấp của kỳ nghỉ dưỡng 5 sao giữa lõi trung tâm Đà Nẵng, khẳng định vị thế xã hội. Song song, với địa chỉ hộ khẩu thuộc quận Hải Châu hiện tại, cư dân Sun Solar Residence còn có trong tay "tấm vé vàng" để tiếp cận hệ thống trường công lập chất lượng cao, thuộc nhóm dẫn đầu toàn thành phố.

Không gian sống tại Sun Solar Residence được phát triển theo tiêu chuẩn nghỉ dưỡng cao cấp. (Ảnh phối cảnh minh họa: Sun Property)

Với chất lượng thiết kế và đầu tư vượt trội từ Sun Group, Sun Solar Residence đang là dự án tại lõi trung tâm Đà Nẵng nhận được sự quan tâm lớn từ thị trường. Không chỉ dừng lại ở một nơi để ở, mỗi căn hộ tại Sun Solar Residence còn mang giá trị như một tài sản truyền đời, gia tăng giá trị theo thời gian. Khảo sát của đơn vị phát triển bất động sản Sun Property cũng cho thấy, so với mặt bằng giá BĐS lõi trung tâm Hà Nội và TP.HCM, thì Đà Nẵng vẫn đang thấp hơn từ 50-70%, mở ra dư địa gia tăng giá hấp dẫn cho các nhà đầu tư sành sỏi.