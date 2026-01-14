Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo thông báo hoàn thiện hồ sơ đất đai

14-01-2026 - 11:49 AM | Bất động sản

Các đối tượng giả mạo cán bộ địa chính phường/xã gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân thông báo rà soát, hoàn thiện hồ sơ đất đai theo quy định mới.

Theo Cổng Thông tin điện tử Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây, lợi dụng việc điều chỉnh địa giới hành chính ở cấp tỉnh và cấp xã, xuất hiện thủ đoạn gọi điện thông báo người dân điều chỉnh dữ liệu về đất đai để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, các đối tượng giả mạo cán bộ địa chính phường (xã), cán bộ UBND gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân thông báo về việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ đất đai theo quy định mới, phục vụ công tác cập nhật dữ liệu.

Các đối tượng thông báo bắt buộc phải nộp bản photo trong thời hạn ngắn nếu không sẽ bị xử phạt hành chính, không cập nhật sẽ không thực hiện được các giao dịch về đất đai sau này.

Sau khi chiếm được lòng tin, các đối tượng hướng dẫn nạn nhân gửi bản photo qua ứng dụng mạng xã hội, email hoặc truy cập các đường link giả mạo cổng dịch vụ công. Thậm chí, một số trường hợp còn yêu cầu người dân cung cấp thêm giấy tờ tùy thân, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc nộp các khoản "phí hồ sơ", "phí cập nhật dữ liệu".

Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo thông báo hoàn thiện hồ sơ đất đai- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân:

Khi nhận được các cuộc gọi, tin nhắn liên quan đến đất đai cần liên hệ trực tiếp Uỷ ban nhân dân xã, phường để kiểm tra, xác minh. Chỉ làm việc trực tiếp tại trụ sở UBND phường (xã), Văn phòng đăng ký đất đai hoặc thông qua cổng dịch vụ công chính thức.

Tuyệt đối không gửi hình ảnh, bản photo sổ đỏ và giấy tờ cá nhân cho người lạ.

Không cài đặt ứng dụng thông qua các đường link lạ.

Không chuyển tiền cho người lạ dưới bất kỳ lý do "xử lý hồ sơ", "xác minh dữ liệu" nào.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn lừa đảo cần thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.


Theo Hoàng Lam (t/h)

An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
CBRE: Xuất hiện dự án chung cư TP.HCM mở bán giai đoạn sau tăng giá lên tới 50%

CBRE: Xuất hiện dự án chung cư TP.HCM mở bán giai đoạn sau tăng giá lên tới 50% Nổi bật

7 dự án "khủng" của Vingroup với tổng vốn hơn 2 triệu tỷ đồng

7 dự án "khủng" của Vingroup với tổng vốn hơn 2 triệu tỷ đồng Nổi bật

Nan đề giá nhà vẫn đang đi tìm lời giải

Nan đề giá nhà vẫn đang đi tìm lời giải

11:33 , 14/01/2026
Hiện trường vụ cháy nhà trọ làm 7 người mắc kẹt

Hiện trường vụ cháy nhà trọ làm 7 người mắc kẹt

11:22 , 14/01/2026
Lý do dự án nhà ở xã hội 'hot' nhất TPHCM chưa mở bán

Lý do dự án nhà ở xã hội 'hot' nhất TPHCM chưa mở bán

11:12 , 14/01/2026
Trung tâm thương mại và Văn phòng cộng hưởng giá trị, khu Goldmark City thêm sôi động

Trung tâm thương mại và Văn phòng cộng hưởng giá trị, khu Goldmark City thêm sôi động

11:00 , 14/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên