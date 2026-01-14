Trung tâm thương mại và Văn phòng cộng hưởng giá trị, khu Goldmark City thêm sôi động

Hệ sinh thái thương mại hiện hữu: Bảo chứng cho giá trị thực

Sự chuyển mình của khu vực phía Tây Hà Nội được minh chứng rõ nét qua những con số thực tế. Theo dữ liệu thị trường, khu vực này đang dẫn đầu thủ đô khi chiếm tới 41% tổng nguồn cung văn phòng toàn thành phố. Trong làn sóng đó, trung tâm thương mại tại khối đế của ROX Tower Goldmark City chính thức vận hành đã tạo nên một nhịp đập kinh doanh sôi động, góp phần thay đổi diện mạo quanh khu vực đường Hồ Tùng Mậu và Nguyễn Cơ Thạch kéo dài.

Sự hiện diện của các thương hiệu dịch vụ, nhà hàng và quán cà phê nổi bật như Starbucks, phở Thìn, Dokki, Lotteria, BBQ Chicken... không chỉ tạo nên một "food court" (trung tâm ẩm thực) ngay tòa nhà mà là lời khẳng định cho nhu cầu thực của các tệp khách hàng khổng lồ hiện hữu tại đây. Với quy mô gần 5.000 căn hộ (tương đương khoảng 2,5 vạn cư dân) của khu đô thị 9 tòa Goldmark City, khu vực thương mại này sở hữu một thị trường tiêu dùng sẵn có đầy tiềm năng. Cùng với đó, cộng đồng dân văn phòng cũng đang hình thành khi các doanh nghiệp đang chính thức nhận bàn giao mặt bằng từ ngay đầu tháng 1/2026. Việc các diện tích kinh doanh sớm được lấp đầy cho thấy nơi đây đã hình thành nhu cầu thực chứ không chỉ dừng lại ở những kỳ vọng tương lai. Đổi lại, chính các thương hiệu dịch vụ và ẩm thực đang trở thành "thỏi nam châm" thu hút lượng người đổ về đây, giúp tăng giá trị bất động sản tại các khu vực mới lên mức 13 - 15% mỗi năm.

Tại ROX Tower Goldmark City, sự kết nối trực tiếp giữa khu dịch vụ tiện ích bên dưới và các sàn văn phòng phía trên tạo nên một vòng tròn khép kín. Doanh nghiệp không chỉ có một nơi làm việc mà còn sở hữu trọn bộ tiện ích từ tiếp khách, hội họp đến dịch vụ giải trí, thư giãn mỗi ngày cho nhân viên, giúp nâng cao hiệu quả vận hành và hoàn thiện một hệ sinh thái văn phòng với các dịch vụ tiện ích phong phú đủ đầy.

Smart Asset - Lợi thế cộng hưởng từ tâm điểm giao thương phía Tây

Trong bối cảnh phía Tây Hà Nội đang chuyển mình thành trung tâm mua sắm và giải trí sầm uất, việc sở hữu sàn thương mại, văn phòng tại ROX Tower Goldmark City đã trở thành chiến lược đầu tư đa lợi ích với dòng sản phẩm "Smart Asset". Sở hữu mặt bằng thương mại tại đây đồng nghĩa với việc làm chủ một tài sản sinh lời kép, vừa có khả năng sinh lời cao nhờ sức hấp dẫn của khu vực (nếu kinh doanh bất động sản), vừa có cơ hội tận dụng được tệp khách hàng cao cấp sẵn có ngay trong hệ sinh thái (nếu tự kinh doanh).

Trung tâm thương mại ROX Center đã đi vào hoạt động

Với quy mô gần 60.000 m2 sàn văn phòng phía trên, các đơn vị kinh doanh tại khu vực TTTM được đồng sở hữu một cộng đồng khách hàng là nhân viên công sở, chuyên gia có thu nhập ổn định và nhu cầu chi tiêu lớn ngay tại chỗ. Bên cạnh đó là hơn 25.000 cư dân đang sinh sống trong khu đô thị cao cấp, trong đó rất đông là người ngoại quốc đến từ các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc. Ngược lại, việc sở hữu sàn văn phòng tại một tổ hợp đã vận hành ổn định như ROX Tower Goldmark City giúp doanh nghiệp chủ động hoàn toàn trong việc thiết kế không gian, khẳng định bản sắc thương hiệu và bảo toàn giá trị tài sản bền vững.

Đáng nói, lợi thế của việc đầu tư này chính là việc dự án đã chính thức đi vào hoạt động và khai thác từ tháng 1/2026. Hai trong số 5 tầng của trung tâm thương mại đang tấp nập lấp đầy, nhiều mặt bằng đã có sẵn khách thuê kinh doanh dịch vụ (ngân hàng, cửa hàng tiện lợi, siêu thị..) và F&B tạo thành điểm đến sôi động tại phía Tây Hà Nội. Khách hàng sau khi hoàn tất thủ tục bàn giao có thể kế thừa ngay quyền lợi và nghĩa vụ từ hợp đồng thuê hiện trạng để kích hoạt dòng tiền lợi nhuận tức thì.

Để tối ưu hóa bài toán đầu tư, đơn vị phát triển phối hợp cùng ngân hàng MSB và VCB triển khai gói vay lên tới 70% giá trị sản phẩm với lãi suất 0% đối với sàn thương mại và văn phòng, ân hạn nợ gốc tới 24 tháng. Đây là lực đỡ tài chính quan trọng giúp doanh nghiệp và các nhà đầu tư dễ dàng sở hữu mặt bằng tại khu vực sôi động bậc nhất Thủ đô.

Sức hút của ROX Tower Goldmark City còn được củng cố bằng các gói ưu đãi mang tính thời điểm như chương trình quà tặng gói "Vàng Thần Tài" lên tới 100 triệu đồng khi sở hữu mỗi lô trung tâm thương mại (khấu trừ trực tiếp vào giá bán) cùng đặc quyền miễn phí quản lý dịch vụ vận hành trong 12 tháng…Những chính sách này không chỉ giúp giảm áp lực chi phí ban đầu mà còn tạo bệ phóng vững chắc để nhà đầu tư đón đầu đà tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường bán lẻ phía Tây Thủ đô, nơi giá thuê mặt bằng đang ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng mỗi năm theo đà hoàn thiện của hạ tầng giao thông.