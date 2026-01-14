Hạ tầng mở đường phát triển, nhưng Cà Mau vẫn thiếu đô thị xứng tầm

Hạ tầng và quy hoạch mở rộng, thị trường nhà ở chưa theo kịp

Trong hơn 5 năm trở lại đây, Cà Mau đã chứng kiến làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống hạ tầng giao thông và kết nối vùng. Điển hình là dự án cao tốc Cần Thơ – Cà Mau đang được đẩy nhanh tiến độ, hướng tới mục tiêu rút ngắn thời gian di chuyển giữa Cà Mau với các trung tâm kinh tế lớn của Đồng Bằng sông Cửu Long và khu vực phía Nam. Song song đó, các tuyến giao thông huyết mạch như Quốc lộ 1A, Quốc lộ 63, tuyến ven biển cùng hệ thống đường trục nội tỉnh cũng từng bước được nâng cấp, góp phần cải thiện năng lực kết nối và thúc đẩy giao thương.

Không chỉ dừng lại ở hạ tầng liên vùng, công tác chỉnh trang đô thị tại TP Cà Mau và các khu vực trung tâm cũng đang được triển khai đồng bộ. Hàng loạt tuyến đường nội đô như Nguyễn Tất Thành, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, … được cải tạo vỉa hè, nâng cấp thoát nước, chiếu sáng,… từng bước nâng cao chất lượng không gian sống đô thị, phù hợp với nhịp phát triển mới của thành phố.

Tuy nhiên, bên cạnh những bước tiến rõ nét về hạ tầng và diện mạo đô thị, thị trường bất động sản Cà Mau vẫn tồn tại khoảng trống lớn ở phân khúc nhà ở chất lượng cao. Thực tế cho thấy, nguồn cung hiện nay vẫn chủ yếu là nhà ở riêng lẻ, đất nền nhỏ lẻ hoặc các dự án quy mô hạn chế, thiếu những khu đô thị được quy hoạch đồng bộ về hạ tầng, tiện ích và cảnh quan. Những giá trị cốt lõi của một không gian sống hiện đại như công viên, tiện ích cộng đồng, khu sinh hoạt chung hay đa dạng loại hình nhà ở vẫn chưa thực sự phổ biến.

Trong khi đó, cùng với sự phát triển của các khu, cụm công nghiệp, chế biến thủy sản, logistics và các lĩnh vực dịch vụ, lượng lao động chất lượng cao, chuyên gia kỹ thuật, quản lý dự án, trong đó có chuyên gia nước ngoài đến làm việc và sinh sống lâu dài tại Cà Mau đang ngày càng gia tăng. Phần lớn nhóm cư dân này hiện vẫn phải thuê nhà riêng lẻ hoặc các sản phẩm nhà ở tự phát, thiếu tiện ích và môi trường sống đồng bộ, cho thấy nhu cầu về các khu đô thị xứng tầm đang hiện hữu rõ nét.

Khoảng trống nguồn cung và dư địa cho các khu đô thị bài bản

Sự chênh lệch giữa hạ tầng ngày càng hoàn chỉnh và chất lượng không gian sống chưa theo kịp đang tạo ra khoảng trống đáng kể trên thị trường bất động sản Cà Mau. Thời gian qua, tỉnh đã triển khai một số dự án nhà ở xã hội và nhà ở công nhân, như khu nhà ở 1.241 căn tại phường An Xuyên, dự kiến phục vụ gần 5.000 người khi hoàn thành. Đồng thời, kế hoạch phát triển thêm khoảng 2.600 căn nhà ở xã hội đến năm 2030 cũng cho thấy nỗ lực giải quyết nhu cầu nhà ở cơ bản cho người lao động.

Dù vậy, số lượng các dự án đô thị quy mô lớn, có chất lượng sống cao, tiện ích đồng bộ và môi trường sống hiện đại vẫn còn khá khiêm tốn so với nhu cầu thực tế. Đây cũng chính là dư địa để những khu đô thị được đầu tư bài bản có thể đóng vai trò dẫn dắt, không chỉ giải quyết bài toán an cư mà còn góp phần nâng tầm diện mạo đô thị Cà Mau trong giai đoạn phát triển mới.

Khu đô thị Happy Home Cà Mau đang trong giai đoạn hoàn thiện hạ tầng nội khu.

Ở giai đoạn này, Khu đô thị Happy Home Cà Mau đang dần ghi nhận những chuyển động tích cực. Sau giai đoạn rà soát và điều chỉnh quy hoạch, dự án đang tập trung hoàn thiện hạ tầng nội khu, chỉnh trang cảnh quan và triển khai các tiện ích cộng đồng theo lộ trình rõ ràng.

Happy Home Cà Mau được định hướng phát triển theo mô hình đô thị đồng bộ, chú trọng không gian sống hiện đại, tiện ích phục vụ cộng đồng và khả năng kết nối giao thông nội – ngoại khu. Theo ghi nhận thực tế, dự án đã và đang triển khai chỉnh trang khu lõi công viên trung tâm quy mô 12,5ha, cải thiện cảnh quan, đường dạo bộ và không gian sinh hoạt chung, tạo điểm nhấn ngay từ giai đoạn đầu.

Khu công viên trung tâm được chỉnh trang, hướng tới phát triển không gian sinh hoạt cộng đồng cho cư dân.

Song song với công viên trung tâm, hệ thống đường nội bộ, thoát nước, các trục cảnh quan và tiện ích cộng đồng tại dự án cũng đang được triển khai theo từng giai đoạn. Những chuyển động này cho thấy Happy Home Cà Mau không chỉ dừng lại ở việc cung cấp sản phẩm nhà ở, mà đang từng bước hình thành một không gian sống có nhịp đô thị rõ nét, phù hợp với xu hướng an cư dài hạn của cư dân địa phương, lao động chất lượng cao và chuyên gia nước ngoài.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, việc tập trung hoàn thiện hạ tầng và không gian sống ở giai đoạn này là bước đi thận trọng, phù hợp với bối cảnh thị trường hiện nay. Đây cũng là tiền đề để những khu đô thị như Happy Home Cà Mau đóng vai trò bổ sung cần thiết cho bức tranh phát triển đô thị của địa phương trong thời gian tới.