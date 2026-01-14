Bí mật về 3 "hòn đảo" tạo nên đô thị all in one tại Nam Nha Trang

Dòng chảy tự nhiên của hai con sông Quán Trường và sông Tắc đã tạo nên những hòn đảo giữa lòng Nha Trang, đặt nền tảng cho cấu trúc quy hoạch đặc biệt của Charmora City. Dự án được thiết kế bởi các đơn vị tư vấn quốc tế uy tín như Broadway Malyan, Turenscape,… với định hướng phát triển một không gian sống văn minh, đẳng cấp, một di sản truyền đời vững chắc cho thế hệ sau.

Đảo Bắc – Trung tâm hành chính mới với chuỗi công trình biểu tượng

Theo quy hoạch, một phần Đảo Bắc trực thuộc trung tâm hành chính mới của Khánh Hòa. Nơi đây không chỉ liền kề các trụ sở cơ quan ban ngành trong tương lai mà còn được quy hoạch bài bản với hệ thống hạ tầng xã hội đồng bộ gồm trường học liên cấp, trung tâm văn hóa, không gian thể thao và các công trình công cộng. Cách tổ chức hướng tới hình thành một tâm điểm hành chính hiện đại, vận hành hiệu quả và gắn kết với đời sống đô thị.

Đảo Bắc được định vị là "đảo hành chính", đáp ứng nhu cầu làm việc, kết nối cộng đồng của cư dân.

Không gian công cộng tại đảo Bắc nổi bật với quảng trường trung tâm quy mô 5,2ha, nơi sẽ diễn ra các hoạt động chính trị - văn hóa - xã hội quy mô lớn, đồng thời tạo thêm không gian sinh hoạt mở cho người dân và du khách. Bên cạnh đó là Công viên Ngập nước tiên phong tại Nam Trung Bộ với nhiều cảnh quan độc đáo.

Từ quy hoạch này, Đảo Bắc được định vị là "đảo hành chính", đáp ứng nhu cầu làm việc, kết nối cộng đồng của cư dân Charmora City.

Đảo Trung – Điểm hẹn sôi động của đô thị sau khi mặt trời lặn

Giữa Charmora City, đảo Trung mở ra như một miền trải nghiệm sống động, nơi du khách cảm nhận trọn nhịp vui của đô thị biển. Không gian hòn đảo được tổ chức xoay quanh vui chơi, giải trí và nghỉ dưỡng, tạo nên một điểm đến luôn có lý do để ở lại lâu hơn.

Trải dài trên đảo là các công viên chủ đề, đan xen giữa sông nước và những khoảng không gian mở. Đây là nơi diễn ra các hoạt động ngoài trời, lễ hội và sự kiện, nối tiếp tự nhiên sang tổ hợp biểu diễn nghệ thuật, những show ánh sáng – nhạc nước kết hợp pháo hoa và bến du thuyền ven sông, tạo nên bức tranh đêm rực rỡ khi thành phố lên đèn.

Đảo Trung quy tụ công viên chủ đề, bến du thuyền cùng những show diễn nghệ thuật thắp sáng kinh tế đêm của Nha Trang.

Dọc theo các trục ven sông, phố lễ hội, không gian kinh tế đêm hình thành với nhịp sống sôi động nhưng vẫn gắn với bản sắc địa phương, qua những chi tiết gợi nhắc văn hóa Champa.

Với vai trò trung tâm trong hệ sinh thái du lịch – giải trí của Sun Group tại Nha Trang, đảo Trung được kỳ vọng sẽ thổi bùng sức sống về đêm, góp phần kích hoạt dòng chảy kinh tế đêm của đô thị biển.

Đảo Nam – Không gian an cư chuẩn wellness

Là mảnh ghép đầu được giới thiệu trong hệ sinh thái Charmora City, đảo Nam ngay khi ra mắt đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của thị trường, góp phần gia tăng sức nóng cho bất động sản khu vực phía Nam.

Theo đại diện Sun Property (thành viên Tập đoàn Sun Group), được định vị là "đảo an cư", Đảo Nam hướng tới là một không gian sống gắn bó với thiên nhiên. Chính vì vậy, các tháp căn hộ cao tầng, khu biệt thự, nhà liền kề và shophouse được bố trí hài hòa trong tổng thể cảnh quan, với mật độ xây dựng được kiểm soát, dành nhiều diện tích cho hệ sinh thái rừng, không gian mặt nước, vườn nội khu, tiện ích trải nghiệm,…

Đảo Nam sở hữu đa dạng sản phẩm bất động sản, đáp ứng linh hoạt nhu cầu an cư và đầu tư.

Tương đồng với không gian sinh thái, kiến trúc các tòa tháp cao tầng cũng những dãy phố được đầu tư tỉ mỉ phối trộn giữa văn hóa Champa, cảm hứng Pháp cổ, nét tối giản của kiến trúc hiện đại. Tất cả tạo nên một không gian an cư – đầu tư độc đáo, có chiều sâu duy mỹ nhưng không kém phần linh hoạt công năng.

Nổi bật tại đảo Nam là hệ thống công viên đa lớp, bao gồm công viên Onsen, công viên nghỉ dưỡng và công viên ven sông. Những không gian này không chỉ đóng vai trò cảnh quan, mà còn được thiết kế để phục vụ các hoạt động thư giãn, vận động nhẹ và tái tạo năng lượng cho cư dân trong nhịp sống hàng ngày. Hệ thống công viên được phát triển dựa trên các nghiên cứu chi tiết về văn hóa bản địa, thổ nhưỡng và điều kiện khí hậu, kết hợp với giải pháp quy hoạch cảnh quan nhằm tăng cường khả năng "thích ứng cùng thiên nhiên".

Chuỗi tiện ích đẳng cấp sẽ dần hé lộ với Clubhouse đẳng cấp tích hợp tiện ích khoáng nóng lần đầu xuất hiện tại Nha Trang. Việc tích hợp mô hình khoáng nóng – chăm sóc sức khỏe ngay trong khu an cư được kỳ vọng sẽ mở ra xu hướng sống mới, nơi nhu cầu nghỉ dưỡng và trị liệu trở thành một phần của đời sống thường nhật. Bên cạnh đó, bến du thuyền và chuỗi tiện ích cao cấp phục vụ cộng đồng khác đều hướng đến đáp ứng tiêu chuẩn sống của cư dân toàn cầu.

Không gian sống được nâng tầm bởi chuỗi tiện ích đẳng cấp, nổi bật với công viên đa chức năng và clubhouse khoáng nóng.

Trong bối cảnh Nha Trang (Khánh Hòa) ngày càng khẳng định vị thế là trung tâm du lịch & định cư mang tính toàn cầu, sự xuất hiện của Charmora City, dự án sở hữu pháp lý vững chắc cùng những giá trị khác biệt, đang đặt nền tảng cho hình mẫu "thành phố đảo quốc tế" đẳng cấp tiên phong tại Nha Trang. Tại Charmora City, giá trị ở, giá trị nghỉ dưỡng và giá trị trải nghiệm được kết nối hài hòa trong cùng một tổng thể, hứa hẹn là điểm dừng chân lâu dài cho cộng đồng trong nước và quốc tế đang tìm kiếm một ngôi nhà đáng sống, một tài sản sinh lời suốt 365 ngày/năm.