Bất động sản phía Bắc TPHCM tăng nhiệt nhờ hạ tầng, FDI

Theo Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng đến năm 2040, Bắc TPHCM (khu vực Phú Giáo cũ) được định hướng trở thành đô thị vệ tinh của TPHCM. Khu vực này sở hữu nhiều lợi thế để phát triển công nghiệp, từ vị trí cửa ngõ kết nối Bình Dương cũ, Bình Phước và Tây Nguyên, giúp tối ưu chi phí logistics trong chuỗi cung ứng, đến địa hình cao ráo, nền đất cứng, thuận lợi cho xây dựng các nhà xưởng quy mô lớn. Bên cạnh đó, nguồn nước từ sông Bé và hệ thống kênh rạch cùng khí hậu ôn hòa, ít bão lũ cũng tạo điều kiện để phát triển các khu công nghiệp theo hướng xanh, bền vững.

Quy hoạch hiện tại cho thấy quy mô đất công nghiệp tại khu vực lên đến hơn 18.600 ha, với sự hiện diện của nhiều dự án lớn như hệ thống khu công nghiệp VSIP II, III, IV, các khu công nghiệp Bình Mỹ, Vĩnh Lập 1 và 2, Tân Bình, cùng cụm công nghệ cao hơn 500 ha. Sự phát triển này không chỉ thu hút doanh nghiệp sản xuất mà còn kéo theo lực lượng lớn chuyên gia, kỹ sư và lao động kỹ thuật.

Tính đến cuối năm 2025, khu vực Bắc TPHCM ghi nhận 152 quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký đầu tư. Trong đó, 10 thị trường lớn gồm Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), British Virgin Islands, Hà Lan, Mỹ, Hong Kong (Trung Quốc), Thái Lan và Malaysia chiếm phần lớn tổng vốn đăng ký, với hơn 111,2 tỷ USD, tương đương khoảng 79% tổng vốn đầu tư toàn TPHCM.

Theo giới chuyên gia, sự hội tụ của hạ tầng, quy hoạch và dòng vốn quốc tế đang tạo nền tảng cho khu vực phía Bắc TPHCM phát triển về công nghiệp, đồng thời mở ra dư địa tăng trưởng cho thị trường bất động sản trong những năm tới.

Mạng lưới khu công nghiệp VSIP. Nguồn ảnh VSIP Việt Nam

Ngoài ra, sự gia tăng của nguồn vốn đầu tư công đang từng bước đưa Bắc TPHCM trở thành đầu mối giao thương quan trọng của khu vực. Nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn được triển khai, trong đó tuyến đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng dài 48 km đóng vai trò trục kết nối giữa các khu công nghiệp, giúp rút ngắn thời gian di chuyển. Tuyến ĐT741 (Quốc lộ 14) được mở rộng, tăng khả năng kết nối giữa Bình Dương (cũ) với Bình Phước và khu vực Tây Nguyên, tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa.

Bên cạnh đó, tuyến cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Phú Giáo - Chơn Thành đang được quy hoạch, được kỳ vọng trở thành trục liên kết quan trọng của vùng Đông Nam Bộ khi hoàn thiện. Song song, quy hoạch các bến thủy nội địa dọc sông Bé đến năm 2040 sẽ góp phần bổ sung kênh vận tải khối lượng lớn, giảm áp lực cho đường bộ và tối ưu chi phí logistics.

Nhiều chuyên gia nhận định, hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện không chỉ thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương mà còn kéo theo nhu cầu về nhà ở, dịch vụ và mặt bằng kinh doanh, tạo nền tảng cho thị trường bất động sản khu vực gia tăng giá trị.

Phối cảnh dự án cao tốc TP HCM - Thủ Dầu Một - Phú Giáo - Chơn Thành. Nguồn ảnh UBND TP.HCM

So với các khu vực như Dĩ An - nơi mặt bằng giá đã dao động khoảng 40 - 60 triệu đồng mỗi m2 sau quá trình phát triển công nghiệp, thị trường bất động sản phía Bắc TPHCM hiện vẫn ở mức thấp hơn và được nhìn nhận còn dư địa tăng trưởng.

Mặt bằng giá tại khu vực này hiện bằng khoảng một phần ba đến một phần hai so với một số đô thị lân cận, tạo lợi thế nhất định về chi phí tiếp cận. Trong bối cảnh các khu công nghiệp tiếp tục mở rộng và đi vào vận hành, nhu cầu về nhà ở cho chuyên gia và người lao động được kỳ vọng sẽ gia tăng, góp phần cải thiện thanh khoản cho các phân khúc đất nền và nhà ở thương mại.

Bên cạnh đó, theo định hướng quy hoạch đến năm 2040, khu vực này phát triển theo mô hình công nghiệp gắn với đô thị, chú trọng yếu tố bền vững. Hạ tầng xã hội như giáo dục, y tế từng bước được hoàn thiện, hướng tới đáp ứng nhu cầu an cư lâu dài của người dân và lực lượng lao động dịch chuyển.