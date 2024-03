Bất động sản phía Nam có chuyển động mới

Động thái mới từ chính sách

Các thông tin mới về chính sách đang tác động đến thị trường nhà đất phía Nam. Đây là giai đoạn kì vọng “độ thấm” của chính sách với bất động sản.

Mới đây, Chính phủ sẽ sớm ban hành các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đai sửa đổi. Dự kiến sẽ có 9 Nghị định và 6 Thông tư hướng dẫn chi tiết việc thi hành Luật đất đai sửa đổi trong năm 2024. Song song đó, Chính Phủ cũng giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành, địa phương rà soát các văn bản pháp luật hiện hành để đảm bảo đồng bộ, thống nhất với Luật.

Cùng với đó, Chính phủ ban hành Nghị định 12/2024/NĐ-CP về 4 phương pháp định giá đất mới. Đây là Nghị định đầu tiên hướng dẫn thi hành Luật Đất đai sửa đổi và điều kiện áp dụng cụ thể. 4 Phương pháp (đã loại bỏ Phương pháp chiết trừ trong Luật cũ) bao gồm: Phương pháp so sánh; Phương pháp thu nhập; Phương pháp thặng dư và phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất.

Bên cạnh đó, Chính phủ tổ chức Hội nghị toàn quốc về nhà ở xã hội. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tổ chức Hội nghị toàn quốc về Nhà ở xã hội (NƠXH) trong tháng 2/2024 với mục tiêu hoàn thành 130.000 căn NƠXH trong năm nay. Tính đến cuối năm 2023, đã có 27 tỉnh công bố danh mục 63 dự án đủ điều kiện vay theo Chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng với nhu cầu vay vốn là 27.966 tỷ đồng.

Ngoài ra, năm 2024 Chính phủ sẽ “mạnh tay” cho đầu tư công. Chủ yếu Ngân sách sẽ được dành để đầu tư hạ tầng giao thông với mục tiêu giải ngân ít nhất là 95%. Theo Bộ Giao thông Vận tải, hiện nay cả nước có 34 dự án trọng điểm. Trong đó có 5 dự án đường sắt, 2 dự án cảng hàng không, còn lại là các dự án đường bộ, chủ yếu là đường bộ cao tốc và các đường vành đai vùng Thủ đô Hà Nội & vùng Tp.HCM.

Kết quả mang lại từ tác động của chính sách là gần đây kinh doanh bất động sản tại Tp.HCM khởi sắc hơn. Theo Báo cáo kinh tế-xã hội 2 tháng đầu năm 2024 của Cục Thống kê Tp.HCM, tình hình kinh doanh bất động sản có những dấu hiệu phục hồi, với doanh thu 2 tháng đầu 2024 ước đạt 42.300 tỷ đồng, tăng 20,1% so với cùng kỳ. Theo Cục Thống kê, sự phục hồi là nhờ các chính sách tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản được Chính phủ ban hành thời gian qua.

Doanh nghiệp địa ốc tăng tốc “bắt nhịp” thị trường

Theo ghi nhận, trong suốt tháng 2/2024, tại thị trường phía Nam liên tục diễn ra các lễ kick off, giới thiệu, khởi công dự án. Chẳng hạn, tại Bình Dương loạt dự án như Phú Đông SkyOne của Phú Đông Group đã giới thiệu thông tin ra thị trường, dự kiến sẽ chào bán trong năm nay. Hay các lễ kick off của một số dự án như dự án A&T Sky Garden; Phú An Residence; khởi công dự án Sycamore; công bố dự án CLD Maison Ngã Bảy; lễ ra quân giai đoạn 3 dự án Pi City Sky Park…

Cùng với đó, một số dự án có tiến độ triển khai tốt đã chính thức cho nhận chỗ booking, nhận cọc. Chẳng hạn như dự án Eaton Park; Opus One; The Global City…

Cuộc chạy đua về chính sách bán hàng, ưu đãi vẫn diễn ra liên tục giữa các chủ đầu tư đang giữ nhịp cho thị trường bất động sản sau Tết. Trong đó, chính sách giãn tiến độ thanh toán được các chủ đầu tư áp dụng diện rộng với các dự án. Chẳng hạn thanh toán giãn cách chỉ trả 1%/tháng; giãn tiến độ thanh toán trong 3-4 năm; thanh toán 20% nhận vào vào ở ngay. Cùng với đó, chính sách ân hạn nợ gốc 32-48 tháng, hỗ trợ lãi suất 18-24 tháng; miễn phí quản lý 2-5 năm, tặng vàng và loạt chính sách đi kèm đang được các chủ đầu tư áp dụng "mạnh tay" trong giai đoạn này.

Ngoài ra, các đơn vị môi giới tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyển dụng quân để chuẩn bị cho các dự án mới cũng cho thấy thị trường bất động sản đã có tín hiệu.

Như vậy, khi các bên cùng lúc “bắt nhịp” thị trường đang tạo ra kì vọng khả quan về sức cầu của thị trường địa ốc. Dù thách thức được dự báo vẫn còn nhưng theo hầu hết các chuyên gia trong ngành, từ năm 2024, thị trường bất động sản sẽ có nhiều điểm sáng.