Bất động sản phía Nam phục hồi tích cực

Dấu hiệu này đặc biệt tại các địa phương giáp ranh TP HCM nhờ tác động từ quy hoạch, hạ tầng và lực cầu "nén" lâu ngày. Bình Dương hiện nổi lên như điểm sáng khi dẫn đầu về nguồn cung và sức hấp thụ sản phẩm.

Cụ thể, từ cuối năm 2024, việc tháo gỡ các vướng mắc pháp lý cùng hàng loạt tín hiệu tích cực từ quy hoạch và hạ tầng đã giúp thị trường BĐS khu vực này cải thiện thanh khoản rõ rệt. Bước sang quý 1/2025, dù chỉ có khoảng 2.000 sản phẩm mở bán mới (phần lớn là hàng tồn kho), tỉ lệ hấp thụ vẫn tăng đáng kể, phản ánh sức mua đang trở lại.

Đáng chú ý, Bình Dương ghi nhận hơn 5.000 căn hộ mở bán trong năm 2024, gấp đôi cùng kỳ năm trước, với tỉ lệ hấp thụ đạt 74%. Đầu năm 2025, nhiều dự án ghi nhận sức mua mạnh mẽ, có nơi bán được 70% bảng hàng chỉ trong thời gian ngắn. Các đô thị giáp TP Thủ Đức như Dĩ An, Thuận An dẫn dắt đà phục hồi nhờ hạ tầng hoàn thiện và giá bán thấp hơn 20%-30% so với khu Đông TP HCM.

Ngoài ra, đề án sáp nhập TP HCM - Bình Dương - Bà Rịa - Vũng Tàu và chủ trương xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế được xem là cú hích lớn cho BĐS khu vực. Bình Dương không chỉ là trung tâm công nghiệp lớn mà còn đang trở thành điểm đến của dòng vốn đầu tư, chuyên gia và dân cư chất lượng cao, mở ra chu kỳ tăng giá mới cho phân khúc nhà ở thực.