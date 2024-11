Bất động sản quanh sân bay Long Thành “tăng nhiệt” cuối năm

Nhiều tuyến đường hướng về sân bay đã quá tải

Theo kế hoạch, chuyến bay thương mại đầu tiên sẽ cất cánh từ sân bay Long Thành vào ngày 2/9/2026. Do đó, việc triển khai các dự án kết nối như: cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường Vành đai 3 Tp.HCM, cao tốc Bến Lức - Long Thành cùng nhiều tuyến đường nội tỉnh khác đang được triển khai rốt ráo.

Ông Võ Văn Phi, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, để đáp ứng sự kết nối với sân bay Long Thành khi đưa vào khai thác, Trung ương và Đồng Nai đang triển khai, nghiên cứu xây dựng thêm hàng loạt tuyến đường bộ, đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị.

Hiện tuyến đường bộ kết nối đến sân bay Long Thành chủ yếu gồm cao tốc Tp.HCM - Long Thành - Dầu Giây và quốc lộ 51. Tuy nhiên, lưu lượng xe lớn đã khiến cả hai tuyến này trở nên quá tải. Vì vậy, việc mở rộng cao tốc Tp.HCM - Long Thành - Dầu Giây và nâng cấp quốc lộ 51 là rất cấp thiết.

Ông Phi cho biết, Đồng Nai đã lên kế hoạch xây dựng hai nút giao khác mức tại ngã tư Vũng Tàu và cổng 11 trên quốc lộ 51 để hạn chế kẹt xe. Các phương án đang được thiết kế, kể cả phương án vốn đầu tư bằng ngân sách hay BOT cũng đang được tính toán để triển khai sớm.

Tăng tốc các dự án trọng điểm, bất động sản cận kề sân bay vào “guồng” đua

Theo ghi nhận, hiện nay 2 nút giao giữa cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với cao tốc Tp.HCM - Long Thành - Dầu Giây và T1, dẫn đến sân bay Long Thành đang được đẩy nhanh tiến độ.

2 nút giao này được xem là "mắt xích" quan trọng, không chỉ nối liền các tuyến đường huyết mạch mà còn đồng bộ giao thông đến sân bay Long Thành và hệ thống cảng biển tại nút giao với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (xã Long An, huyện Long Thành) theo hướng từ Tp.HCM về Dầu Giây, đoạn qua Quốc lộ 51.

Tính đến thời điểm hiện tại, tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua tỉnh Đồng Nai, các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ làm nền đường, cầu, cống, hầm chui... với tiến độ gói thầu từ 2% đến gần 30%. Đường giao thông kết nối sân bay Long Thành T1, T2 thuộc gói thầu 6.12 đến hiện tại đã đạt tổng sản lượng 60%.

Theo dự kiến, tuyến T1 sẽ hoàn thành trong tháng 11/2025 và hoàn thiện toàn bộ gói thầu, bàn giao và đưa vào sử dụng trong tháng 12/2025.

Người mua vào đón sóng hạ tầng.

Các tuyến này khi hoàn thành kết nối giao thông thuận lợi giữa Nhơn Trạch (Đồng Nai) và các khu vực lân cận như Tp.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu. Đặc biệt, cầu Phước An đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối Nhơn Trạch với cụm cảng Thị Vải - Cái Mép, giúp tăng khả năng vận chuyển và phát triển kinh tế khu vực.

Riêng tiến độ sân bay Long Thành hiện đang bám sát so với kế hoạch. Mặt bằng sạch đã được bàn giao hoàn toàn nhưng các công trình gồm hàng hóa, kho giao nhận hàng hóa, khu cung cấp suất ăn trên máy bay của dự án thành phần 4 chưa được triển khai.

Có khoảng gần 5.000 kỹ sư, công nhân và hơn 6.500 máy móc, thiết bị đã được huy động đồng loạt trên tất cả các mũi thi công thuộc dự án thành phần 3. Đây là dự án thành phần có khối lượng lớn nhất, chiếm hơn 90% giá trị toàn dự án.

Song song đó, Bộ Giao thông Vận tải đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ hoàn thành 4 dự án đường cao tốc và 3 tuyến đường sắt kết nối trực tiếp với sân bay Long Thành. Những tuyến đường này được kỳ vọng sẽ đảm bảo khả năng vận hành, đáp ứng công suất 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm khi sân bay Long Thành chính thức đi vào hoạt động.

Cầu Nhơn Trạch (một dự án thành phần của dự án Vành đai 3 Tp.HCM giai đoạn 1) cũng đã hợp long hai nhịp biên. Theo kế hoạch, ngày 30/4/2025 cầu sẽ đưa vào khai thác. Lúc đó, phương tiện từ Tp.HCM theo cao tốc Tp.HCM - Long Thành về sân bay có thể rẽ phải qua cầu Nhơn Trạch để đi sân bay.

Tuyến Vành đai 3 Tp.HCM qua Đồng Nai sau thời gian ì ạch đến nay cũng đã hoàn tất bàn giao mặt bằng, nhà thầu đang tập trung thi công xuyên ngày đêm.

Nhìn tổng thể, các dự án giao thông trọng điểm đang xây dựng phần lớn là cao tốc, vành đai mang tính liên vùng. Vì vậy, tỉnh Đồng Nai đã lên kế hoạch thực hiện các dự án để kết nối các địa phương trong tỉnh với sân bay Long Thành để người dân đi đến sân bay thuận tiện, đồng thời kết nối các khu công nghiệp, cụm công nghiệp ở các huyện với sân bay.

Các tuyến đường nội tỉnh như 25B, 769, 773, 770B đang được nâng cấp, mở rộng để đồng bộ với thời gian sân bay Long Thành đưa vào khai thác.

Việc đầu tư hạ tầng giao thông xung quanh sân bay Long Thành giúp kết nối đồng bộ sẽ giúp việc đi lại của người dân thuận lợi hơn, đồng thời mở ra cơ hội việc làm và thúc đẩy sự phát triển của địa phương. Hạ tầng giao thông hoàn thiện sẽ giúp các doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa nhanh chóng hơn, giảm thời gian, chi phí. Khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động, cả khu vực này sẽ là một trung tâm logistics kết nối giữa đường bộ, hàng không, đường biển và tương lai cả đường sắt. Từ đó, tác động đến giá trị của thị trường bất động sản.

Nhiều nhà đầu tư bất động sản tận dụng thời điểm này vào đón sóng hạ tầng và các dự án quy mô lớn. Ghi nhận cho thấy, các dự căn hộ khu ven như Đồng Nai, Bình Dương bắt đầu trở lại đường đua và nhận được tín hiệu khá tích cực từ người mua.

Chẳng hạn, dự án căn hộ FIATO Airport City của Thang Long Real Group tại mặt tiền Tôn Đức Thắng, Nhơn Trạch (Đồng Nai) gần đây tiếp tục nhận được sự quan tâm từ người mua khi loạt hạ tầng lớn quanh dự án hẹn thời gian về đích. Loại hình căn hộ (1 đến 3 phòng ngủ) và căn thương mại dịch vụ tại đây được người mua chú ý do có vị trí gần sân bay Long Thành. Trong khi dự án dự kiến bàn giao cùng thời điểm sân bay hoàn thành, do đó nhà đầu tư rất kì vọng vào tiềm năng cho thuê lưu trú ngắn hạn và dài hạn cũng như nhu cầu an cư từ nguồn lao động sân bay trong tương lai (14.000 nhân sự và dự kiến phục vụ 100 triệu lượt khách mỗi năm).

Chưa kể, đây là nguồn cung sơ cấp chất lượng hiếm hoi xuất hiện tại khu vực Nhơn Trạch, được thiết kế để trở thành một hub kinh tế all-in-one trong hệ sinh thái năng động của sân bay, nên được người mua chú ý. Hiện mức giá còn mềm, trong khi dự án có thể mang lại lợi nhuận cho thuê ấn tượng, lên đến 5%, cao hơn lợi tức thuê căn hộ Tp.HCM. Cùng với đó, hạ tầng trong giai đoạn tăng tốc triển khai nên biên độ tăng giá của dự án dự báo còn cao.

Tương tự, cuối năm, một số dự án đất nền, nhà phố khu vực Long Thành (Đồng Nai), Bà Rịa – Vũng Tàu cũng rục rịch chào bán thứ cấp để đón sức cầu được dự báo tăng nhiệt theo sóng hạ tầng.

Bà Dương Thuỳ Dung, Giám đốc điều hành CBRE Việt Nam cho biết, trong các tháng cuối năm 2024, một xu hướng tuy không mới nhưng ngày càng rõ ràng hơn là sự quan tâm ngày càng tăng của các chủ đầu tư và người mua nhà đến các thị trường lân cận như Đồng Nai, Bình Dương, Long An với ngày càng nhiều dự án nhà ở được triển khai quanh khu vực giáp ranh giữa các tỉnh với Tp.HCM.

"Với đơn giá chào bán chung cư tại khu ven chỉ bằng 50% - 70% so với giá bán tại Tp.HCM trong bối cảnh giá bán nhà ở tại Tp.HCM vẫn tiếp tục tăng do nhu cầu cao mà nguồn cung mới hạn chế, người mua nhà sẵn sàng di chuyển xa hơn để có thể sở hữu nhà ở", bà Dung nhấn mạnh.