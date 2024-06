Bất động sản tại một khu vực miền Trung tiếp tục “cài số lùi”

Báo cáo mới đây của DKRA Group chỉ ra, đối với thị trường đất nền , trong tháng 5/2024 nguồn cung và lượng tiêu thụ mới giảm mạnh lần lượt là 55% và 68% so với cùng kỳ năm 2023. Huyện Núi Thành Quảng Nam chiếm 100% tỷ trọng nguồn cung mới của tháng, chủ đạo là các sản phẩm có mức giá trung bình khoảng 13,7 triệu đồng/m2.

Tại Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế duy trì tình trạng khan hiếm nguồn cung mới trong nhiều tháng qua. Giá bán sơ cấp không có nhiều biến động so với lần mở bán trước đó. Các chính sách chiết khấu, hỗ trợ ngân hàng, ưu đãi lãi suất,… được áp dụng nhằm kích cầu thị trường. Các yếu tố như sự phát triển kinh tế, quy hoạch đô thị, nhu cầu về loại hình bất động sản,… đã ảnh hưởng đến tình trạng cung cầu của thị trường trong thời gian qua.

Với thị trường căn hộ, vào tháng 5/2024 cả Đà Nẵng và các vùng phụ cận không ghi nhận nguồn cung mới. Giá bán sơ cấp không có nhiều biến động, lượng giao dịch trong tháng tập trung tại các dự án khu vực Q. Ngũ Hành Sơn và Q.Sơn Trà. Các dự án sở hữu vị trí trung tâm thành phố, dọc theo đôi bờ sông Hàn, được phát triển bởi chủ đầu tư uy tín thu hút tốt sự quan tâm của thị trường. Một số chủ đầu tư chủ động dời lịch mở bán dự án để tập trung hoàn thiện pháp lý, củng cố tiến độ xây dựng cũng như lượng đặt chỗ sản phẩm.

Với phân khúc bất động sản nhà phố, biệt thự , cả tháng 5/2024 có 18 căn chào thị trường nhưng tiêu thụ chỉ 2 căn, giảm 50% so với cùng kì năm ngoái. Dẫu tiêu thụ được 2 căn nhưng đây là mức tiêu thụ khá khẩm hơn so với các tháng 2 đến tháng 4/2024.

Theo DKRA, nguồn cung mới nhà phố biệt thự Đà Nẵng và phụ cận tiếp tục khiêm tốn, chỉ tương đương 21% so với cùng kỳ, tập trung chủ yếu ở Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế. Riêng Quảng Nam tiếp tục duy trì sự khan hiếm. Sức cầu chung thị trường ở mức thấp, thanh khoản thị trường giảm đáng kể, các giao dịch tập trung phần lớn ở những dự án cũ, có pháp lý hoàn thiện, tiến độ xây dựng đảm bảo với mức giá dưới 5 tỷ đồng/căn. Mặt bằng giá bán sơ cấp có xu hướng đi ngang so với giai đoạn cuối năm và không biến động nhiều so với lần mở bán trước đó. Các chính sách hỗ trợ ngân hàng, ưu đãi lãi suất, ân hạn nợ gốc,… vẫn được nhiều chủ đầu tư áp dụng rộng rãi.

Phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng, cả 3 phân khúc gồm biệt thự nghỉ dưỡng, nhà phố/shophouse nghỉ dưỡng và condotel tiếp tục không ghi nhận nguồn cung mới mở bán trong tháng 5.

Nhiều dự án mới trong khu vực liên tục dời thời gian triển khai bán hàng, trong khi đó dự án sơ cấp gần như đóng giỏ hàng không ghi nhận phát sinh giao dịch. Mặt bằng giá bán sơ cấp không biến động nhiều so với cùng kỳ. Những ảnh hưởng tiêu cực như vướng mắc pháp lý, thanh khoản thấp, niềm tin của nhà đầu tư khiến tình hình ảm đạm của phân khúc này tiếp tục kéo dài và chưa có dấu hiệu phục hồi trong ngắn hạn.

Mặc dù ngành du lịch Đà Nẵng ghi nhận tín hiệu khởi sắc, tuy nhiên việc nhiều dự án vướng sai phạm, thi công chậm tiến độ,… ảnh hưởng đến niềm tin của nhà đầu tư khiến thanh khoản thị trường ở mức rất thấp.