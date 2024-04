Bất động sản tại tỉnh sắp có nhiều thành phố nhất cả nước đang dần thoát khỏi chu kỳ "chạm đáy", dự kiến "bùng nổ" sau quý 2/2024

Tháng 3 là thời điểm tìm kiếm bất động sản rất nhiều. Thời điểm này thị trường cũng chào đón nhiều tín hiệu phục hồi rõ nét nhờ nhu cầu tìm mua nhà đất tăng trưởng trở lại ở hầu hết các tỉnh thành phía Nam.

Cụ thể, nhu cầu tìm kiếm bất động sản trên cả nước tăng trưởng hơn 68% so với tháng 2, theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn. Trong đó, thị trường nhà đất Bình Dương cũng là một trong những thị trường được quan tâm lớn.

Cụ thể, nhu cầu tìm kiếm nhà đất Bình Dương tháng 3/2024 ghi nhận tăng hơn 83%, lượng sản phẩm rao bán tăng 96% so với tháng 2. Phân khúc ghi nhận mức độ quan tâm tăng mạnh nhất là đất nền với lượt tìm mua cao gấp 114%, kế tiếp là đất nền dự án tăng trưởng lượt tìm mua 113% so với tháng trước. Nhà riêng, nhà phố Bình Dương xếp tiếp theo với lượt tìm mua tăng 75%, căn hộ chung cư cũng ghi nhận nhu cầu tìm kiếm tăng 72% trong tháng vừa qua.



Về nguồn cung, trong tháng 3, thị trường nhà đất Bình Dương tiếp tục thiếu hụt nguồn hàng rao bán với sản phẩm căn hộ chung cư. Theo đó, lượng tin đăng chung cư Bình Dương tăng 68% trong tháng qua nhưng vẫn thấp hơn nhiều nếu so sánh với mức tăng trung bình 117-158% của đất nền, nhà riêng và biệt thự liền kề.

Tương tự, với thị trường cho thuê, dù tăng trưởng nhu cầu thuê chung cư Bình Dương tích cực hơn so với hầu hết các loại hình khác (tăng 46% so với tháng 2) nhưng số lượng tin đăng cho thuê chung cư Bình Dương lại thấp hơn nhiều so với nhà riêng, nhà phố và phòng trọ, nhà trọ cho thuê. Cụ thể, lượng tin đăng cho thuê nhà mặt phố Bình Dương tăng 146%, nhà riêng tăng 117%, kho/xưởng tăng 68% còn căn hộ Bình Dương chỉ tăng 51%.

Trong tháng vừa qua, Dĩ An, Thuận An và Thủ Dầu Một tiếp tục là 3 thị trường ghi nhận nhu cầu tìm kiếm bất động sản nhiều nhất Bình Dương. Theo đó, lượt tìm mua nhà đất Dĩ An tăng 74%, Thuận An tăng 74% và Thủ Dầu Một tăng 73%. Tuy nhiên tốc độ phục hồi giao dịch nhà đất Bình Dương ở thị trường bán lại tăng mạnh nhất ở Tân Uyên, Bàu Bàng và Bến Cát, mức tăng trưởng ghi nhận trong tháng 3 lần lượt là 105%, 127% và 113%. Với loại hình bất động sản cho thuê, Tân Uyên cũng ghi nhận nhu cầu thuê tăng 122%, Bến Cát tăng 61% và Thủ Dầu Một 50%.

Xét về giá bán, chung cư Bình Dương hiện đang duy trì khoảng giá từ 30-59 triệu đồng/m2. Rổ hàng thứ cấp căn hộ Bình Dương bắt đầu tăng nhẹ trở lại sau thời gian "cắt lỗ", mức tăng khiêm tốn vào khoảng 2-5% và chỉ tập trung vào các dự án có tiến độ xây dựng nhanh, vị trí gần kề trung tâm, pháp lý hoàn thiện, sắp bàn giao và có tiện ích dịch vụ tốt.

Còn với loại hình đất nền Bình Dương, nhu cầu mua tập trung vào khoảng giá bán từ 9-40 triệu đồng/m2, nhà phố Bình Dương cũng ghi nhận giá dao động ở mức 24 – 54 triệu đồng/m2. Mặt bằng giá thứ cấp đất nền và nhà phố Bình Dương tăng khoảng 1 – 4% so với cuối năm 2023. Thanh khoản có nhiều chuyển biến tích cực sau Tết âm lịch, giao dịch tập trung ở nhóm dự án đã hoàn thiện hạ tầng, pháp lý được triển khai bởi các chủ đầu tư có uy tín trên thị trường.

Trong quý 2/2024, nhà đất Bình Dương dự kiến sẽ có thêm ít nhất 10 dự án căn hộ, đất nền và nhà liền thổ mở bán, phần lớn vẫn là giai đoạn tiếp theo của những dự án hiện hữu. Nguồn cung mới chưa thực sự xuất hiện trở lại nên yếu tố cạnh tranh vẫn thấp, giao dịch nhà đất Bình Dương dự kiến khó bùng nổ trong tháng tới. Dù vậy giao dịch ở thị trường thứ cấp sẽ vẫn nhộn nhịp và sôi động hơn nhờ mức giá phải chăng và thị trường bất động sản Bình Dương đang dần thoát khỏi chu kỳ "chạm đáy", dự kiến sẽ bật tăng trở lại sau quý 2/2024 tới đây.

Mới đây, Kim Oanh Group hợp tác với ba đối tác Nhật (gồm Tập đoàn Sumitomo Forestry, Tập đoàn Kumagai Gumi và Công ty phát triển đô thị NTT) cùng triển khai dự án khu đô thị Một thế giới (The One World) gần 50 ha, vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD.

Ba công ty Nhật sẽ giữ 49% vốn đầu tư của dự án, còn doanh nghiệp trong nước - Kim Oanh Group nắm 51% cổ phần.



Bình Dương là địa phương nằm trong top đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), trong đó có dự án bất động sản, trong nhiều năm. Nhiều tập đoàn bất động sản lớn từ Nhật Bản, Singapore hay Malaysia chọn nơi đây để đầu tư các khu đô thị lớn, từ vài trăm đến hàng tỷ USD.

Ba tháng đầu năm, địa phương này thu hút 177 triệu vốn từ các nhà đầu tư ngoại. Kế hoạch năm nay tỉnh này thu hút khoảng 1,2-1,3 tỷ USD vốn FDI.