Bất động sản tăng tốc, đất nền “lên ngôi”

Chỉ báo tích cực từ thị trường bất động sản



Tổng cục Thống kê mới công bố báo cáo tình hình kinh tế, xã hội 2 tháng đầu năm 2024 với những chỉ số tích cực cho thị trường bất động sản. Theo đó, hoạt động kinh doanh BĐS đã ghi nhận những tín hiệu tích cực về nhu cầu tìm kiếm bất động sản và số doanh nghiệp BĐS quay trở lại thị trường. Có đến 552 doanh nghiệp bất động sản được thành lập mới, tỉ lệ 100,4% so với cùng kỳ năm 2023. Doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là 843 doanh nghiệp, bằng 138,7% so với cùng kỳ 2023.

Đáng chú ý, ở phân khúc chung cư vẫn ghi nhận lượng quan tâm lớn dù mức giá đã thiết lập ở mức cao. Chia sẻ tại sự kiện "cập nhật xu hướng thị trường bất động sản 2024", ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc nhà ở CBRE Việt Nam cho hay, căn hộ tại Hà Nội có xu hướng tăng giá nhiều hơn Tp.HCM. So với đầu năm 2023, hiện mức độ tăng giá căn hộ Hà Nội khoảng 15%. Lý do chính là nguồn cung khan hiếm, sản phẩm mới bán ra thị trường thấp đã kéo theo mặt bằng giá chung tăng lên. Còn theo dữ liệu nghiên cứu của VARS cho thấy, chỉ số giá căn hộ tại Hà Nội đầu năm 2024 đã tăng khoảng 38 điểm phần trăm so với năm 2019. Bất chấp xu hướng tăng giá, nhu cầu tìm mua và sở hữu tổ ấm của người dân vẫn rất cao.

Theo số liệu từ batdongsan.com.vn cho thấy, trong tháng 1/2024, tỉ lệ người tìm kiếm nhà đất trên cả nước tăng 66% so với cùng thời điểm năm 2023. Trong đó, Hà Nội và TPHCM là 2 địa phương dẫn đầu về lượng người tìm kiếm mua bất động sản, tập trung chủ yếu vào phần khúc chung cư với tỷ lệ lần lượt là 71% và 59%. Bên cạnh đó, phân khúc thấp tầng, đất nền cũng ghi nhận lượng tìm kiếm tăng cao. Cụ thể, trong tháng 1-2024, lượng tìm kiếm đất nền tại Hà Nội tăng 110%, đất dự án tăng 77% so với cùng kỳ 2023.

Đất nền – Sẵn sàng cho thời kỳ "đạp gió rẽ sóng"

Hoà vào sự sôi động của thị trường bất động sản đầu năm 2024, phân khúc đất nền vẫn được đánh giá là một sản phẩm đáng đầu tư bởi những ưu thế nội tại sản phẩm, cộng hưởng cùng những yếu tố khách quan của thị trường. Theo đó, các kênh đầu tư như ngân hàng, chứng khoán, vàng đều không còn hấp dẫn với những nhà đầu tư sành sỏi. Giá vàng liên tục lập đỉnh khiến nhiều nhà đầu tư dè chừng. Mặt khác, lãi suất huy động xuống mức thấp kỷ lục. Trong khi đó, giá chung cư từ 2022 trở lại đây đã 3 lần tăng giá, lần gần nhất từ cuối 2023 đến nay tăng từ 4-5%, giá sơ cấp ở phân khúc hạng trung từ 40-60 triệu đồng/m2, phân khúc cao cấp từ 65 – 90 triệu đồng/m2, phân khúc cao cấp hơn từ 100 triệu đồng/m2 trở lên. Như vậy, với nhiều nhà đầu tư, chuyển dòng tiền sang kênh đầu tư như đất nền được xem là bước đi khôn ngoan ở thời điểm này. Đặc biệt, những dự án đất nền có giá trị sử dụng lớn, vị trí gần những khu công nghiệp, pháp lý rõ ràng chi phí cho suất đầu tư hợp lý, sẽ phù hợp với đại đa số nhà đầu tư muốn chuyển hướng dòng tiền.

Đất nền tại những thị trường ven đô như Hà Nam đang sôi động và được nhiều khách hàng săn đón

Ông Nguyễn Văn Tân- Tổng giám đốc Công ty cổ phần BĐS AHS đánh giá, "Phân khúc đất nền sẽ trở thành sản phẩm đáng đầu tư nhất năm 2024. Đặc biệt, những dự án đất nền có mức đầu tư vừa phải khoảng từ 1-2 tỷ, pháp lý rõ ràng sẽ phù hợp với rất nhiều khách hàng. Trong bối cảnh những kênh đầu tư hiện hành đã không còn hấp dẫn nữa, đất nền sẽ "soán ngôi" và trở thành kênh hút dòng tiền của nhà đầu tư". Cùng với quan điểm này, ông Võ Hồng Thắng - Giám đốc mảng Dịch vụ tư vấn và phát triển dự án DKRA Group, đánh giá đất nền vẫn là kênh đầu tư bền vững. Bởi tâm lý người Việt ưa chuộng nhà gắn liền với đất và đất nền được xem như kênh tích lũy tài sản an toàn, khả năng sinh lợi nhuận cao. Cùng với đó, so với các phân khúc khác thì tính pháp lý của đất nền ổn định, minh bạch hơn.

Thực tế cho thấy, trong những tháng đầu năm, đất nền vẫn ghi nhận sự quan tâm lớn của khách hàng. Báo cáo và Chỉ số về tâm lý người tiêu dùng bất động sản (CSS) của batdongsan.com.vn nửa đầu năm 2024 chỉ ra; Có đến 65% người tham gia khảo sát cho biết, họ có dự định mua bất động sản trong 1 năm tới. Trong đó, tỷ trọng người mua để đầu tư chiếm 60% và đất nền là loại hình được người mua quan tâm nhiều nhất.