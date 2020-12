Bất động sản TP HCM: Khu Đông sôi động, khu Tây trầm lắng

Giá bất động sản khu Đông TP HCM "nhảy múa"



Cuối năm, thị trường bất động sản TP HCM và các đô thị vệ tinh trở nên rộn ràng với nhiều hoạt động mở bán, giới thiệu dự án sau một thời gian dài bị đình trệ bởi Covid-19 cũng như ảnh hưởng từ quá trình rà soát pháp lý. Tuy nhiên, giá bán sản phẩm cũng gây nhiều bất ngờ.

Theo bộ phận Nghiên cứu và Phát triển thị trường DKRA Việt Nam, trong tháng 10, giá bán thị trường sơ cấp TP HCM tăng trung bình khoảng 5 - 7%. Nhiều dự án tăng đến 15% so với các giai đoạn mở bán trước đó.

Theo khảo sát, sau khi có thông tin thành lập TP Thủ Đức, một số dự án khu Đông TP HCM như quận 2, quận 9, Thủ Đức xác lập mặt bằng giá mới. Một dự án cao cấp tại Thủ Đức với hơn 700 căn hộ và một số căn shophouse, officetel được giới thiệu mức giá khoảng 95 triệu đồng/m2, có thể gấp đôi các dự án cùng khu vực. Một số dự án được giới thiệu là cao cấp tại quận 2 cũng có mức giá lên tới 120 - 130 triệu đồng/m2. Tại quận 9, một dự án căn hộ cao cấp khác cũng được giới thiệu với giá khoảng 60 - 65 triệu đồng/m2, trong khi trước đó vài tháng, mức giá cùng phân khúc khoảng 50 triệu đồng/m2.

Phân khúc căn hộ, biệt thự liền kề, biệt thự ven sông tại các đô thị vệ tinh ven TP HCM về phía Đông gồm Đồng Nai, Bình Dương cũng được giao dịch khá sôi động. Theo số liệu từ CBRE Việt Nam, trong 9 tháng đầu năm, giá bán căn hộ tại Bình Dương cũng tăng 21%, cao hơn mức tăng chỉ 6% của TP HCM. Giá bán vào khoảng 30 - 35 triệu đồng/m2 với sản phẩm chủ yếu là phân khúc bình dân. Vào những tháng cuối năm, mức giá này đã được cải thiện đáng kể hoặc. Tại Thuận An, một dự án ở mặt tiền Quốc lộ 13 có giá giới thiệu khoảng 30 - 40 triệu đồng/m2; một số dự án khác khoảng 25 - 30 triệu đồng/m2. Mức giá 30 triệu đồng/m2 cũng được giữ duy trì với một số dự án tại Dĩ An.

Tại Đồng Nai, khu vực giáp ranh với TP HCM, thị trường biệt thự liền kề, biệt thự ven sông cũng nhộn nhịp không kém. Một số chủ đầu tư tung ra hàng trăm sản phẩm đón đầu cơ hội nghỉ dưỡng của một bộ phận khách hàng mong muốn nơi an cư hoặc đầu tư kiếm lời. Mức giá được rao từ 5 -7 tỷ đồng/căn trở lên, tùy diện tích và phân khúc.

Khu Tây tìm cơ hội trong sự "trầm lắng"

Trong khi khu Đông TP HCM nhộn nhịp trong nhiều tháng gần đây, giá liên tục xác lập kỷ lục thì thị trường khu Tây TP HCM như Long An lại ít sản phẩm hơn và mức giá ổn định hơn. Khảo sát cho thấy sản phẩm tại Long An ít chung cư mà hầu hết là đất nền, nhà phố, biệt thự. Giá rao bán dao động khoảng 20 - 25 triệu đồng/m2 tùy vị trí với đất nền hoặc khoảng 30 - 40 triệu đồng/m2 với biệt thự.

Long An đang từng bước được hoàn thiện hạ tầng. Ảnh: Báo Long An.

Long An thuộc top 10 địa phương thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong 11 tháng đầu năm, đạt 769 triệu USD. Dòng vốn FDI lớn một phần đến từ sự phát triển của các khu công nghiệp. Tỉnh này có khoảng 32 khu công nghiệp đã được Thủ tướng bổ sung vào quy hoạch với diện tích hơn 11.500 ha, tỷ lệ lấp đầy đạt gần 87%, theo Savills. Gần đây, Long An tiếp tục thu hút đầu tư vào nhiều khu công nghiệp diện tích lớn như KCN và đô thị Việt Phát (huyện Thủ Thừa, 1.800 ha), KCN Đức Hòa III - SLICO (huyện Đức Hòa, 196 ha)...

Có ý kiến cho rằng Long An gần TP HCM hơn Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu nhưng thị trường bất động sản kém sôi động hơn có lẽ vì việc kết nối với TP HCM chưa tốt. Tuy nhiên, điều đó có lẽ sẽ sớm được khắc phục với hàng loạt đề án phát triển hạ tầng giao thông mà tỉnh này đặt kế hoạch thực hiện. Giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh sẽ đầu tư xây dựng 8 công trình giao thông với tổng số vốn hơn 13.000 tỷ đồng. Nhiều công trình lớn được xây dựng giữ vị trí quan trọng trong việc tạo sự kết nối từ các khu, cụm công nghiệp đến TP HCM, cảng quốc tế Long An như đường Tân Tập - Long Hậu, đường Lương Hòa - Bình Chánh, trục động lực Đức Hòa…

Ngoài ra, Long An đang cùng với TP HCM rà soát, lập thủ tục mở rộng đầu tư 7 tuyến đường với tổng vốn 24.400 tỷ đồng như đường Nguyễn Văn Bứa (Hóc Môn) - ĐT824 (Đức Hòa); Quốc lộ 50 qua Bình Chánh - Cần Giuộc; Đường Lê Văn Lương (Nhà Bè) - ĐT826C (Cần Giuộc); Đường Long Hậu (Nhà Bè) - ĐT826E (Cần Giuộc)... Ngoài ra, Long An còn mở đường mới (Đức Hòa), dài khoảng 7,5 km kết nối với phía Tây Bắc TP HCM từ đường Nguyễn Thị Tú, đường Vĩnh Lộc với tổng kinh phí khoảng 6.400 tỷ đồng. TP HCM cũng đưa vào quy hoạch đường Võ Văn Kiệt nối dài kết nối với tuyến đường tỉnh 822, 823, 823B, 825 (Đức Hòa) với tổng kinh phí 3.300 tỷ đồng. Những tuyến đường này dự kiến được khởi công từ năm 2021.

Một chuyên gia trong lĩnh vực đầu tư cho biết thông tin về thị trường khu Đông ít nhất trong 6 tháng qua xuất hiện khá dày đặc trên truyền thông, điều đó tạo nên một làn sóng quan tâm rất lớn vào thị trường này. Khu Đông có vô cùng nhiều chủ đầu tư cùng cạnh tranh, chia sẻ miếng bánh của thị trường. Tuy nhiên về khu Tây như Long An, quy mô phát triển khu đô thị chỉ có vài chủ đầu tư và hàng ra thì gần như bán hết.

Vị này lý giải lý do tỷ lệ tiêu thụ khu Tây vẫn tốt bằng một ví dụ. Với sản phẩm dinh thự ven sông cao cấp, phần lớn khách hàng là người quê ở miền Tây hoặc tại Long An, kinh doanh thành công ở các địa phương khác như TP HCM nên muốn mua một căn nhà nghỉ lại, tiện đường về quê. Với nhà phố vườn, biệt thự song lập, mức giá trung bình, đại đa số khách hàng mua là những người làm việc ở khu Chợ Lớn, Bình Tân, các khu công nghiệp Long An, TP HCM, chỉ mất khoảng 30 – 40 phút di chuyển từ nơi ở đến chỗ làm. Ông khẳng định nhóm khách hàng này không có lý do gì lại qua quận 9, Đồng Nai, Bình Dương mua sản phẩm để ở. Vì vậy, mặc dù không trong tâm điểm cơn sốt của thị trường hiện tại nhưng Long An vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển, nhất là khi hạ tầng được đồng bộ.