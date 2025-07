Masan bảo lãnh khoản vay 200 triệu USD từ HSBC cho The Sherpa

Ngày 10/07/2025, Hội đồng Quản trị CTCP Tập đoàn Masan (mã CK: MSN) đã ban hành Nghị quyết phê duyệt việc Công ty TNHH The Sherpa (công ty con trực tiếp của Masan) ký kết Hợp đồng tín dụng với The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC), chi nhánh Singapore và các tổ chức tín dụng khác.

Theo đó, The Sherpa được vay số tiền ban đầu không vượt quá 166,5 triệu USD cùng với quyền chọn gia tăng khoản vay thêm tối đa 50 triệu USD, nâng tổng giá trị khoản vay có thể lên tới 216,5 triệu USD.

Đồng thời Masan ký kết Hợp đồng bảo lãnh với HSBC cho nghĩa vụ thanh toán của The Sherpa liên quan và phát sinh từ Hợp Đồng Tín Dụng Sherpa.

Trước đó, tháng 12/2024, Masan góp vốn bổ sung 510 tỷ đồng vào vốn điều lệ của Công ty TNHH The Sherpa nhằm thực hiện giao dịch mua cổ phần của Nyobolt Limited (Nyobolt). Đây là công ty chuyên cung cấp giải pháp pin Lithium-ion sạc nhanh có trụ sở tại Anh và Masan High Tech Materials nắm 21,5% vốn tại thời điểm đó.

The Sherpa đăng ký ngành nghề chính là tư vấn quản lý đầu tư. Công ty này được Masan thành lập vào giữa tháng 6/2020 để trở thành một trong ba cổ đông sáng lập của The CrownX – doanh nghiệp ra đời nhằm hoàn tất thương vụ sáp nhập VinConmerce (VCM).