Bắt gặp báo đen hiếm ở chân núi Hymalaya khiến giới khoa học sửng sốt

Vườn Quốc gia Manas, tại bang Assam ở đông bắc Ấn Độ, vừa ghi nhận lần đầu xuất hiện một cá thể “báo đen” trong khu rừng của mình, theo thông tin do tờ The Sentinel đưa tin.

Khu bảo tồn này, nằm ở chân dãy Himalaya, được UNESCO công nhận là một điểm nóng đa dạng sinh học.

Tiến sĩ R. Baruah, nhà sinh vật học động vật hoang dã có liên quan tới vườn quốc gia, nói với The Sentinel rằng: “Đây là một phát hiện trọng đại.”

“Báo đen” không phải là một loài riêng biệt mà là hiện tượng hắc sắc (melanism) của báo jaguar hoặc báo leopard. Loài jaguar phân bố ở châu Mỹ, trong khi loài leopard có mặt ở châu Phi và châu Á.

Gen agouti gây nên bộ lông đen tuyền này và xuất hiện ở khoảng 1 trong 10 cá thể báo lớn, theo tổ chức Panthera.

Theo một báo cáo năm 2022 về tình trạng báo ở Ấn Độ, ước tính chỉ có 37 cá thể sống trong khu bảo tồn Manas. Việc nhìn thấy một con báo trong khu vực đã là điều đáng quý; bắt gặp một con báo có hắc sắc được xem là điều kỳ diệu.

Báo với mọi màu lông đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái bằng cách kiểm soát quần thể con mồi và ngăn chặn việc ăn cỏ quá mức. Chúng săn mồi cơ hội, dựa vào khả năng ẩn nấp hơn là tốc độ, kiên nhẫn mai phục để tấn công con mồi.

Tuy nhiên, loài này đã mất khoảng 75% phạm vi phân bố lịch sử và thường là nạn nhân của nạn săn trộm. Theo Quỹ Quốc tế vì Phúc lợi Động vật (International Fund for Animal Welfare), đôi khi báo xung đột với con người do khả năng thích nghi cao của chúng.

Các quan chức quản lý tại Manas đang triển khai thêm camera bẫy nhằm hy vọng thu thập thêm thông tin về cư dân khó nắm bắt này.

Việc phát hiện lần đầu cho thấy giá trị của camera bẫy như một công cụ bảo tồn: trước đây, camera tại Borneo từng ghi lại một loài mèo lớn còn hiếm hơn, báo mây cùng đàn con; tương tự, một camera ở Việt Nam đã phát hiện bằng chứng đầu tiên về sự hiện diện của hươu chuột sau nhiều thập kỷ.

Việc quan sát động vật hoang dã mà không xâm nhập môi trường sống giúp các nhà nghiên cứu hiểu sâu hơn về quy mô quần thể và hành vi của loài, từ đó hỗ trợ các nhà quản lý xây dựng chính sách bảo tồn địa phương hiệu quả hơn và truyền cảm hứng cho công chúng.

Như Tiến sĩ R. Baruah nói với The Sentinel, việc ghi nhận này “nhấn mạnh sự phong phú và thường bị che giấu của đa dạng sinh học tại Di sản Thế giới do UNESCO công nhận này.” (The Sentinel).

Theo TDC



