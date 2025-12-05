Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt giám đốc lừa bán nhà chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

05-12-2025 - 07:58 AM | Bất động sản

Nam lấy tư cách giám đốc công ty đang thi công dự án tại tỉnh Khánh Hòa được hoán đổi 20 căn nhà liền kề để lừa đảo người mua, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Ngày 4/12, Công an tỉnh Lạng Sơn thông tin, cơ quan điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Đình Nam (46 tuổi), Tổng Giám đốc Công ty CP Tập Đoàn Phúc Hoàng Nguyên, địa chỉ tại 77A/7, đường Lê Độ, phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cơ quan điều tra, năm 2020, Nam lấy tư cách là Tổng giám đốc công ty Hoàng Nguyên đang thi công Dự án nhà ở tại Khu đô thị gói 8, Mỹ Gia, Vĩnh Thái, phường Nha Trang (TP Nha Trang cũ), tỉnh Khánh Hòa và được hoán đổi 20 căn nhà liền kề với giá 3,3 tỷ/căn.

Cơ quan công an đọc lệnh bắt Nguyễn Đình Nam.

Nam hứa cá nhân, tổ chức nào có nhu cầu mua sẽ bán với giá hữu nghị chỉ còn 3 tỷ/căn. Tin vào mác do Nam tạo ra nên nhiều người đã chuyển tiền ký kết hợp đồng mua bán nhà, đất kể trên, trong đó có những nạn nhân là người Lạng Sơn.

Tuy nhiên, vào thời điểm trên, Dự án Khu đô thị Mỹ Gia - Gói 8 vẫn đang trong quá trình hoàn thiện các thủ tục pháp lý và chưa đủ điều kiện để ký kết hợp đồng mua bán nhà. Chủ đầu tư chưa ký kết bất kỳ hợp đồng mua bán nhà ở hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất nào đối với 20 thửa đất và căn nhà liền kề với Công ty Cổ phần Tập Đoàn Phúc Hoàng Nguyên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định đối tượng Nam đã lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng. Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

Theo Quốc Anh

Tiền phong

