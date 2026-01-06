Bắt giam Giám đốc Nguyễn Văn Hải: Hành động bất thường của Trung tâm CTXH Hải Hà sau khi học viên tử vong

Khởi tố Giám đốc Trung tâm cùng 9 người liên quan

Sáng 6-1, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết trên báo Người lao động rằng đã chính thức khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Cố ý gây thương tích” xảy ra tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, thuộc phường An Sinh. Cùng với đó, cơ quan điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hải – Giám đốc Trung tâm – cùng 9 cá nhân khác liên quan đến vụ việc một học viên 17 tuổi tử vong trong quá trình sinh hoạt, học tập tại đây.

Bắt tạm giam Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà. Ảnh: Báo NLĐ

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh, các bị can Phạm Hồng Thái, Nguyễn Ngọc Lương, Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Duy Công, Lê Quang Khoa, Phạm Đức Hiền, Ngô Trần Hữu Thắng và Nguyễn Hữu Anh Đức bị khởi tố về tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 4, Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015. Riêng bị can Nguyễn Xuân Khải bị khởi tố theo khoản 1, Điều 134 của bộ luật này.

Trong số các bị can, cơ quan điều tra đã ra lệnh tạm giam đối với Phạm Hồng Thái, Nguyễn Ngọc Lương, Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Duy Công, Lê Quang Khoa và Nguyễn Văn Hải. Các quyết định trên đã được chuyển đến Viện kiểm sát nhân dân khu vực 5 để xem xét, phê chuẩn theo quy định.

Đối với các bị can còn lại gồm Phạm Đức Hiền, Ngô Trần Hữu Thắng, Nguyễn Hữu Anh Đức và Nguyễn Xuân Khải, cơ quan chức năng áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh nhằm phục vụ công tác điều tra.

Sau khi học viên tử vong, Trung tâm CTXH đã đưa khoảng 80 học viên lên 3 ô tô, chở đi nhiều nơi

Theo thông tin ban đầu, học viên N.H.N. (sinh năm 2008, trú tại phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh) được gia đình đưa đến Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà để nhập học vào ngày 21-12.

Sau khi vào trung tâm, trong quá trình sinh hoạt, lao động và chịu sự quản lý nội bộ, học viên này được xác định thường xuyên phát sinh mâu thuẫn với một số nhân viên quản lý cũng như học viên khác. Các xung đột diễn ra trong thời gian ngắn kể từ khi nhập học.

Kết quả xác minh ban đầu của cơ quan chức năng cho thấy, từ tối 21-12 đến sáng 23-12, học viên N.H.N. đã bị nhiều người tại trung tâm dùng các vật cứng tác động trực tiếp vào cơ thể tại khu vực sinh hoạt và làm việc. Những hành vi này được xác định xảy ra liên tiếp trong nhiều thời điểm khác nhau.

Những vết bầm trên thi thể nam sinh N. Ảnh: TPO

Đến sáng 23-12, nạn nhân có dấu hiệu mệt mỏi, suy kiệt sức khỏe và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều. Tuy nhiên, do tình trạng sức khỏe diễn biến xấu, chiều cùng ngày, gia đình đã xin đưa học viên về nhà. Sau đó, nạn nhân tử vong.

Chia sẻ với báo Tiền Phong, học viên V.T.Q. – người trực tiếp chứng kiến sự việc – cho biết đến nay vẫn chưa thể nguôi ám ảnh về những gì đã xảy ra với thiếu niên N. Theo lời kể của V.T.Q., mâu thuẫn nảy sinh ngay từ thời điểm nạn nhân vừa được xếp vào lớp học tại trung tâm.

Cụ thể, một số học viên được giao phụ trách lớp, là những người lớn tuổi hơn và đã có thời gian sinh hoạt lâu tại trung tâm, được cho là muốn “dằn mặt” học viên mới. Tuy nhiên, do nạn nhân có phản ứng chống đối, căng thẳng giữa hai bên ngày càng gia tăng. Sự việc sau đó vượt ngoài tầm kiểm soát, dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng là cái chết đầy thương tâm của thiếu niên N.

Theo thông tin đăng tải trên báo Thanh Niên, bố của học viên V.T.Q. cho biết sau khi vụ việc nghiêm trọng xảy ra, Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà đã tổ chức đưa khoảng 80 học viên rời khỏi cơ sở bằng 3 xe ô tô, di chuyển đến nhiều địa điểm khác nhau.

Việc di chuyển kỳ lạ này khiến gia đình các học viên hết sức hoang mang. Riêng gia đình em V.T.Q. phải tỏa đi tìm kiếm trong nhiều giờ liền. Đến gần nửa đêm, rạng sáng ngày 24-12, gia đình mới đón được em V.T.Q. tại một kho hàng, trong trạng thái tinh thần chưa ổn định.

Thông tin trên tiếp tục làm dấy lên những lo ngại về cách xử lý tình huống và công tác bảo đảm an toàn cho học viên sau khi sự việc nghiêm trọng xảy ra tại trung tâm.

Cơ sở được gắn mác “giáo dục trẻ”

Theo phóng sự từ VTVT24, nằm trên địa bàn phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà từng được giới thiệu là nơi tiếp nhận, hỗ trợ và giáo dục trẻ tự kỷ, chậm phát triển, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt hoặc gặp vấn đề về hành vi như nghiện game, khó kiểm soát cảm xúc. Với những lời cam kết mạnh mẽ từ ban lãnh đạo trung tâm, không ít gia đình đã đặt niềm tin, gửi gắm con em mình với hy vọng các em sẽ thay đổi tích cực.

Người trực tiếp đứng ra bảo đảm cho “hiệu quả giáo dục” tại đây là ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc trung tâm. Trên nhiều phương tiện truyền thông, ông Hải từng khẳng định chỉ trong thời gian ngắn, học viên sẽ có sự cải thiện rõ rệt, đủ để gia đình nhận thấy sự thay đổi bằng mắt thường.

Tuy nhiên, thực tế bên trong trung tâm lại bị phản ánh hoàn toàn trái ngược với những gì được quảng bá. Theo lời kể của nhiều học viên và phụ huynh, điều kiện ăn ở, sinh hoạt tại đây thiếu thốn, mất vệ sinh, không bảo đảm môi trường giáo dục tối thiểu. Đáng chú ý, các vật dụng sơ cứu y tế luôn trong tình trạng sẵn sàng, được cho là để xử lý những chấn thương thường xuyên xảy ra trong quá trình “rèn luyện” học viên.

Một số học viên cho biết ngay từ ngày đầu tiên đặt chân vào trung tâm, các em đã phải trải qua những biện pháp kỷ luật mang tính bạo lực nhằm “dằn mặt”. Có trường hợp học viên phản ánh bị nhiều người thay nhau hành hung, trong đó có cả người được gọi là thầy. Đêm đầu tiên tại trung tâm, không ít em phải ngủ trong điều kiện thiếu chăn đệm, tinh thần hoảng loạn, thể chất suy kiệt.

Phụ huynh học viên cũng lên tiếng về những biểu hiện bất thường khi con em mình được đưa về. Anh Đoàn Xuân Thường, một phụ huynh, bày tỏ sự bức xúc khi kể lại việc con mình bị đối xử tàn nhẫn, cho rằng cách giáo dục tại đây không khác gì hành vi bạo hành, hoàn toàn đi ngược lại mục tiêu hỗ trợ trẻ.

Đáng lo ngại hơn, nhiều học viên phản ánh tình trạng ép buộc các em phải đánh lẫn nhau như một hình thức “huấn luyện”. Ngay cả những em không có mâu thuẫn cá nhân cũng bị buộc tham gia. Dần dần, môi trường được cho là giáo dục lại trở thành nơi nuôi dưỡng bạo lực, khiến trẻ em phải học cách tự bảo vệ bản thân bằng những hành vi tiêu cực.

Theo lời kể, đã có học viên tìm cách trèo từ tầng cao sang nhà dân bên cạnh để trốn khỏi trung tâm. Thế nhưng, những phản ánh này từng không được nhìn nhận đúng mức, khi phía quản lý cho rằng mọi hoạt động tại trung tâm vẫn diễn ra “bình thường”.