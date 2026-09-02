Bắt giữ 2 người đàn ông mang theo 468 quả trứng lạ khi đang chuẩn bị làm thủ tục xuất cảnh ở sân bay

Một công dân Thái Lan 50 tuổi đã bị bắt giữ tại Sân bay Quốc tế OR Tambo ở Johannesburg vào ngày 20 tháng 8 vừa qua do bị cáo buộc tìm cách buôn lậu 50 quả trứng chim ra khỏi Nam Phi trong một chiếc túi ấp trứng tự chế được mang theo dưới dạng hành lý xách tay.

Theo trang tin SAnews.gov.za, kết quả điều tra sơ bộ cho thấy số trứng này thuộc về các loài vẹt được bảo vệ theo Công ước quốc tế đối với các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES).

Cơ quan chức năng cho biết chiến dịch này do Thanh tra Quản lý Môi trường chủ trì, phối hợp với Đơn vị Tình báo Tội phạm và Cảnh sát Biên giới thuộc Cảnh sát Nam Phi (SAPS), cùng sự hỗ trợ từ Đơn vị Chống trộm gia súc và Bảo vệ loài nguy cấp của SAPS.

Một số quả trứng bị thu giữ đã nở thành chim non

Một số quả trứng thu giữ được đã nở thành chim non, và các chuyên gia đang tích cực chăm sóc đặc biệt để mang lại cơ hội sống sót cao nhất cho chúng. Cơ quan này cũng ghi nhận sự đóng góp của các nhân viên thuộc Viện Đa dạng Sinh học Quốc gia Nam Phi trong việc bảo vệ những cá thể chim này.

Vụ bắt giữ diễn ra sau một vụ việc tương tự vào ngày 16 tháng 7 vừa qua, khi một công dân Thái Lan 23 tuổi bị chặn lại tại cùng sân bay này do bị cáo buộc tìm cách buôn lậu 418 quả trứng vẹt trong hai chiếc túi ấp trứng tự chế. Công tác điều tra đối với cả hai vụ việc vẫn đang được tiếp tục.

Cơ quan chức năng cho biết hai vụ bắt giữ này phản ánh mức độ ngày càng tinh vi của các hoạt động buôn bán động vật hoang dã xuyên quốc gia.

Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp, Thủy sản và Môi trường Nam Phi, ông David Maynier hoan nghênh cả hai vụ bắt giữ, đồng thời khẳng định rằng chỉ thông qua nỗ lực phối hợp nhằm bảo vệ di sản thiên nhiên của đất nước mới có thể giải quyết được các mạng lưới tội phạm phức tạp liên quan đến buôn bán động vật hoang dã.

Buôn bán động vật hoang dã vẫn là mối đe dọa lớn tại Nam Phi, một trong những quốc gia có sự đa dạng sinh học cao nhất thế giới. Hãng tin AFP đưa tin rằng các mạng lưới tội phạm thường nhắm vào các loài như tê giác, voi, tê tê và bò sát để cung cấp cho thị trường đen toàn cầu.

Cơ quan chức năng cảnh báo rằng việc lấy trứng vẹt từ tự nhiên và buôn bán chúng có thể gây hại cho quần thể chim cũng như chính các cá thể loài này. Những kẻ buôn lậu thường sử dụng các thiết bị ấp trứng thô sơ, trong khi điều kiện vận chuyển có thể làm giảm tỷ lệ sống sót của trứng, đồng thời gây nguy hiểm cho phôi thai và chim non mới nở.

Việc xuất khẩu các mẫu vật thuộc danh mục CITES đòi hỏi phải có giấy phép từ cả quốc gia xuất khẩu và quốc gia nhập khẩu. Theo Đạo luật Quản lý Môi trường Quốc gia: Đạo luật Đa dạng Sinh học của Nam Phi, người bị kết án về hành vi vi phạm có thể đối mặt với mức án lên tới 10 năm tù, bị phạt khoản tiền lên tới 10 triệu rand (tương đương khoảng 16 tỷ VNĐ), hoặc cả hai hình phạt này.

Gia Linh (Theo The Thaiger)