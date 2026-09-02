2 ngày trước - 31/8, một chuyến bay của Sun PhuQuoc Airways gặp tình huống khẩn cấp khi ở độ cao 10.000m

Đêm 31/8, trên chuyến bay 9G879 của Sun PhuQuoc Airways hành trình từ Hà Nội đến TP.HCM, một hành khách người Pháp bất ngờ gặp vấn đề sức khỏe.

Theo thông tin được Sun PhuQuoc Airways chia sẻ, sau khi phát hiện tình huống, lời phát thanh tìm kiếm nhân viên y tế vang lên trong khoang hành khách. Hai bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Thị Hường lập tức có mặt để hỗ trợ.

Chỉ ít phút sau khi các bác sĩ tiếp cận, tình trạng của hành khách chuyển biến nghiêm trọng, có thời điểm mất ý thức và các chỉ số sinh tồn xuống mức đáng lo ngại. Sự việc xảy ra khi máy bay đang ở độ cao khoảng 10.000m, trong điều kiện khoang hành khách không thể có đầy đủ không gian, nhân lực và trang thiết bị như một phòng cấp cứu trong bệnh viện.

Trong khoảng thời gian này, hai bác sĩ liên tục đánh giá và xử trí cho hành khách. Tiếp viên trưởng Nguyễn Thị Thảo cùng tổ bay hỗ trợ chuẩn bị thiết bị cần thiết, chăm sóc người bệnh và phối hợp thông tin với buồng lái.

Sau khoảng 25 phút, tình trạng hành khách bắt đầu xuất hiện những tín hiệu tích cực. Người này có thể tự thở trở lại và các chỉ số sức khỏe từng bước ổn định. Sun PhuQuoc Airways sau đó gửi lời cảm ơn tới hai bác sĩ cùng toàn bộ tổ bay vì sự phối hợp trong tình huống khẩn cấp.

Hình ảnh được chia sẻ trên fanpage của Sun PhuQuoc Airways

Hai bác sĩ tham gia hỗ trợ cũng được xác định là bác sĩ Nguyễn Thị Hường, Giám đốc Trạm Y tế xã Minh Thanh và bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn, công tác tại Trung tâm Y tế khu vực Sơn Dương, Tuyên Quang.

Trường hợp người gặp vấn đề sức khỏe trên máy bay, tổ bay sẽ làm gì?

Không phải mọi trường hợp hành khách mệt, ngất hay gặp vấn đề sức khỏe đều giống nhau và quy trình cụ thể có thể khác giữa các hãng. Tuy nhiên, cách ứng phó phổ biến thường bắt đầu bằng việc tiếp viên tiếp cận, đánh giá ban đầu tình trạng của hành khách và thông báo cho tiếp viên trưởng, buồng lái nếu phát hiện dấu hiệu nghiêm trọng.

Tổ tiếp viên có thể triển khai sơ cứu trong phạm vi được đào tạo và sử dụng những thiết bị y tế có sẵn trên tàu bay. Các tiêu chuẩn huấn luyện hàng không của Cơ quan An toàn Hàng không Liên minh châu Âu (EASA), chẳng hạn, yêu cầu tiếp viên được đào tạo về sơ cứu và nhiều tình huống y tế trên chuyến bay như hen, sốc, tiểu đường, hóc dị vật, động kinh, đột quỵ, đau tim; đồng thời thực hành hồi sinh tim phổi và sử dụng oxy, bộ sơ cứu, bộ dụng cụ y tế khẩn cấp.

Tùy quy định và cấu hình tàu bay, các thiết bị hỗ trợ có thể bao gồm bộ sơ cứu, oxy y tế, bộ dụng cụ y tế khẩn cấp hay máy khử rung tim tự động AED. Theo quy định EASA cập nhật năm 2026, AED nằm trong nhóm thiết bị bổ sung được yêu cầu trên các máy bay thuộc diện phải bố trí ít nhất một tiếp viên.

Ảnh trong một tình huống khác - Nguồn: Vietnam Airlines

Khi tình trạng vượt quá khả năng sơ cứu thông thường, một bước thường thấy là phát thanh tìm bác sĩ hoặc người có chuyên môn y tế trong số hành khách. Đây cũng chính là cách tổ bay 9G879 tìm được sự hỗ trợ của hai bác sĩ trong sự việc ngày 31/8.

Trong lúc hành khách được chăm sóc, buồng lái có thể đồng thời đánh giá phương án khai thác. Trong một số trường hợp, chuyến bay tiếp tục đến điểm đến như kế hoạch; với trường hợp nặng hơn, máy bay có thể phải quay lại hoặc chuyển hướng tới sân bay khác để người bệnh được tiếp cận cơ sở y tế sớm hơn.

Việc có chuyển hướng hay hạ cánh khẩn cấp hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố, từ mức độ nghiêm trọng của người bệnh, khả năng duy trì tình trạng ổn định trên máy bay cho tới khoảng thời gian cần thiết để tiếp cận cơ sở y tế.

Một máy bay của Vietnam Airlines từng hạ cánh khẩn cấp ở Ấn Độ để đưa hành khách đi cấp cứu (Ảnh VOV)

Theo Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 130/2025/QH15, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, người chỉ huy tàu bay là người có quyền cao nhất trên tàu bay. Điều 90 của luật quy định người chỉ huy có quyền quyết định và chịu trách nhiệm về việc cất cánh, hạ cánh, quay lại nơi cất cánh hoặc hạ cánh khẩn cấp.