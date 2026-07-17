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Bắt giữ Châu Chí Phước và 8 đối tượng liên quan số tiền hơn 200 tỷ đồng

| | Xã hội

Công an tỉnh Hà Tĩnh đã huy động hơn 50 cán bộ, chiến sĩ, chia thành 9 tổ công tác đồng loạt bắt giữ, triệu tập các đối tượng liên quan.

Công an tỉnh Hà Tĩnh ngày 17/7/2026 cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trực tuyến với tổng số tiền giao dịch hơn 200 tỷ đồng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng trinh sát phát hiện Châu Chí Phước (SN 1991, trú phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng) cùng một số đối tượng có biểu hiện tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trực tuyến. Xác định đây là đường dây hoạt động có tổ chức, phương thức, thủ đoạn tinh vi, quy mô lớn, đầu tháng 6/2026, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Sau thời gian xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã huy động hơn 50 cán bộ, chiến sĩ, chia thành 9 tổ công tác đồng loạt bắt giữ, triệu tập các đối tượng liên quan.

Đối tượng Châu Chí Phước tại công an- Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Điều hành hệ thống cá độ qua tài khoản Super Master

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng đầu tháng 5/2026, trước thời điểm World Cup khởi tranh, Châu Chí Phước đã liên hệ với một đối tượng có biệt danh "Min" tại TP Hồ Chí Minh để nhận một tài khoản cá cược cấp Super Master trên hệ thống Bong88.

Từ tài khoản này, Phước tiếp tục phân chia thành nhiều tài khoản cấp Master, Agent và Member, giao cho các đối tượng khác quản lý, điều hành nhằm tổ chức cho nhiều người tham gia cá độ bóng đá trực tuyến để hưởng lợi bất chính.

9 bị can tại cơ quan công an - Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 6/2026 đến thời điểm bị triệt phá, tổng số tiền giao dịch phục vụ việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc trong đường dây được xác định hơn 200 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can. Trong đó, về tội "Tổ chức đánh bạc" gồm Châu Chí Phước (SN 1991), Lê Trọng Thảo (SN 1985), Tô Ngọc Minh (SN 1987), cùng trú phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng và Nguyễn Văn Dĩ (SN 1991, trú phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng).

Về tội "Đánh bạc", khởi tố các bị can Nguyễn Thành Đồng (SN 1987, trú phường Bình Thuận); Võ Mễ Kế (SN 1984), Bùi Đình Hải Đăng (SN 1984), Nguyễn Khiết Tâm (SN 1992), cùng trú phường Hàm Thắng và Lưu Quang Huy (SN 1987, trú xã Hàm Kiệm, tỉnh Lâm Đồng).

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

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