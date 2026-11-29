Đằng sau những bình gas không rõ nguồn gốc, những nhãn mác giả mạo và hoạt động sang chiết trái phép không chỉ là hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, gian lận thương mại, mà còn tiềm ẩn nguy cơ đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của người dân. Trong bối cảnh liên tiếp xảy ra các vụ nổ nghiêm trọng liên quan đến khí gas tại một số địa phương, việc Công an phường Phước Tân chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công chuyên án sản xuất, mua bán, tiêu thụ Gas giả quy mô lớn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần ngăn chặn nguồn Gas giả có nguy cơ gây mất an toàn trong từng căn bếp.

Thời gian gần đây, những vụ nổ liên quan đến khí gas xảy ra tại một số địa phương đã để lại hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, làm sập đổ nhà cửa, ảnh hưởng đến nhiều công trình và hộ dân lân cận. Đáng chú ý, vụ nổ tại cơ sở kinh doanh gas trên đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh ngày 13/11/2026 và vụ nổ tại khu vực phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội ngày 24/11/2026 là những hồi chuông cảnh báo mạnh mẽ về hiểm họa cháy, nổ từ khí gas, nhất là tại các cơ sở kinh doanh, bảo quản, sang chiết và sử dụng gas không bảo đảm điều kiện an toàn.

Những sự việc đau lòng đó một lần nữa cho thấy, chỉ do sơ suất trong quá trình bảo quản, sang chiết, vận chuyển hoặc sử dụng khí gas cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Đặc biệt, việc đưa ra thị trường các bình gas không rõ nguồn gốc, giả mạo các nhãn hiệu, không bảo đảm chất lượng hoặc được sang chiết tại cơ sở không đủ điều kiện có thể làm gia tăng những nguy cơ mất an toàn mà người tiêu dùng khó nhận biết bằng mắt thường.

Trước yêu cầu chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn, bằng tinh thần chủ động, nhạy bén trong công tác nắm tình hình, Công an phường Phước Tân đã phát hiện dấu hiệu bất thường trong hoạt động san chiết, nạp và tiêu thụ gas không rõ nguồn gốc. Nhận định vụ việc có tính chất phức tạp, liên quan nhiều đối tượng, nhiều địa bàn, Ban lãnh đạo Công an phường đã kịp thời báo cáo Ban Giám đốc Công an thành phố xin ý kiến chỉ đạo; trên cơ sở đó, chuyên án trinh sát bí số 1026CT được xác lập, huy động lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, quyết tâm đấu tranh, làm rõ, bóc gỡ toàn bộ đường dây.

Ngày 14/11/2026, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố, Công an phường Phước Tân chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế và Công an các đơn vị, địa phương đồng loạt tiến hành kiểm tra nhiều địa điểm tại các xã, phường, trong đó có Phước Tân, Long Bình, Tân Triều, Xuân Đường, Tà Lài và các địa bàn khác trên thành phố Đồng Nai.

Phương tiện, thiết bị tại điểm chiết nạp. Ảnh: CA Đồng Nai

Qua kiểm tra, phát hiện, thu giữ 6 xe ô tô tải các loại, 3 xe tải bồn chở gas LPG, hơn 1.700 bình gas, hơn 19.000 niêm màng co các loại, hơn 700 tem chống hàng giả cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến hoạt động sản xuất, buôn bán gas giả.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng tháng 7/2026, Lê Quý Thượng và Lương Xuân Chiến thuê nhà kho tại khu phố 13, phường Long Bình, TP Đồng Nai để tổ chức bơm, san chiết, nạp gas trái phép. Trong đó, đối tượng Lê Quý Thượng giữ vai trò chủ mưu, bỏ vốn, tổ chức nguồn cung và chỉ đạo hoạt động; đối tượng Lương Xuân Chiến trực tiếp quản lý, điều hành tại kho, thuê nhân công, tổ chức nhập và xuất hàng. Các đối tượng trong đường dây có mối quan hệ gia đình, phân công nhiệm vụ cụ thể, khép kín từng công đoạn, từ san chiết, nạp gas, đóng niêm màng co, tem chống giả của nhiều thương hiệu gas được pháp luật bảo hộ đến việc quảng cáo, vận chuyển và tiêu thụ sản phẩm, nhằm hợp thức hóa gas không rõ nguồn gốc để đưa ra thị trường nhằm thu lợi bất chính.

Hệ thống trụ bơm, san chiết gas và phương tiện được sử dụng để chứa khí gas. Ảnh: CA Đồng Nai

Riêng đối tượng Lê Quý Thượng được xác định đã mua khoảng 106,7 tấn gas, trị giá khoảng 3,073 tỷ đồng; giá trị tiêu thụ tính theo giá bán lẻ bình quân khoảng 4,801 tỷ đồng, ước tính thu lợi bất chính khoảng 1,728 tỷ đồng. Trước những tài liệu, chứng cứ thu thập được, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Công an phường Phước Tân đã hoàn tất hồ sơ bàn giao các đối tượng cùng tang vật, tài liệu liên quan cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đồng Nai để điều tra, xử lý theo quy định.

Không chỉ là hành vi làm giả nhãn hiệu, trục lợi bất chính, hoạt động sang chiết, kinh doanh gas trái phép còn đặt ra nguy cơ mất an toàn đối với cả cộng đồng. Gas là loại nhiên liệu có khả năng cháy, nổ cao khi rò rỉ và tích tụ trong không gian kín, gặp nguồn nhiệt hoặc tia lửa thích hợp. Trong khi đó, người tiêu dùng thường không có đủ điều kiện, phương tiện chuyên môn để đánh giá chất lượng gas, độ an toàn của bình chứa, van điều áp, dây dẫn và các thiết bị đi kèm. Vì vậy, việc sử dụng sản phẩm không rõ nguồn gốc, bình gas giả mạo hoặc thiết bị không bảo đảm chất lượng có thể khiến người dân phải đối mặt với những rủi ro khó lường.

Tang vật liên quan đến hoạt động của đường dây được phát hiện, thu giữ. Ảnh: CA Đồng Nai

Từ kết quả đấu tranh chuyên án 1026CT, có thể thấy công tác phòng, chống tội phạm kinh tế, hàng giả không chỉ nhằm bảo vệ trật tự quản lý kinh tế và quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng, mà còn có ý nghĩa thiết thực trong phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ, bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân. Mỗi đường dây vi phạm được phát hiện, mỗi nguồn hàng không bảo đảm được ngăn chặn là một nguy cơ tiềm ẩn được loại bỏ, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh an toàn, lành mạnh.

Công an phường Phước Tân đồng thời đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc cung cấp nguồn gas cho Lê Quý Thượng chủ động đến trình diện, phối hợp với Cơ quan điều tra làm rõ toàn bộ nội dung vụ việc. Người dân khi phát hiện dấu hiệu sản xuất, sang chiết, kinh doanh, vận chuyển gas trái phép hoặc hàng hóa có dấu hiệu giả mạo cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để xác minh, xử lý theo quy định.

Theo Cổng TTĐT CA Đồng Nai