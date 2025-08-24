Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt giữ Ngô Thị Huệ sinh năm 1990

24-08-2025 - 15:59 PM | Xã hội

Qua đấu tranh nhanh tại chỗ, đối tượng khai nhận tên Ngô Thị Huệ, vốn có mối quan hệ quen biết với nạn nhân.

Công an TP Đà Nẵng ngày 23/8, cho biết, CAP Hòa Khánh vừa tiến hành bắt giữ đối tượng Ngô Thị Huệ (Sinh năm 1990; HKTT: Cẩm Xuân, Kiến Thuỵ, Hải Phòng; Nơi ở hiện tại: K245/H28/7 Nguyễn Công Hoan, phường An Khê, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Trước đó, vào khoảng 05 giờ 40 phút ngày 22/08/2025, anh D.V.H (tạm trú tại phường Hoà Khánh, thành phố Đà Nẵng), qua kiểm tra camera an ninh, đã phát hiện trong nhà mình đang thuê trọ (tại địa chỉ trên đường Đồng Trí 6, phường Hoà Khánh) có người lạ đột nhập vào nhà, đi vào phòng ngủ và có hành vi trộm cắp tài sản. 

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường cử tổ công tác tiếp cận nhanh khu vực trước nhà anh H. và phát hiện một người phụ nữ có dấu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Qua đấu tranh nhanh tại chỗ, đối tượng khai nhận tên Ngô Thị Huệ, vốn có mối quan hệ quen biết với anh H..

Bắt giữ Ngô Thị Huệ sinh năm 1990- Ảnh 1.

Ngô Thị Huệ tại cơ quan công an - Ảnh: CA Đà Nẵng

Vì vậy, khi biết anh H. đi vắng, Huệ đã đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản. Kiểm tra nhanh trên người đối tượng, Công an phường thu giữ 01 nhẫn kim loại màu vàng (loại 5 chỉ). Đây là số vàng đối tượng thừa nhận vừa đột nhập vào phòng ngủ anh H. trộm cắp có được.

Tại trụ sở CAP, đối tượng còn khai nhận đã thực hiện hành vi trộm của anh H. 02 lần vào ngày 03/7 và ngày 10/8, tổng số 06 cây vàng (trị giá khoảng 655 triệu đồng). Số tiền trộm được tại nhà anh H. đã được Huệ sử dụng vào mục đích: trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Hiện tại, Công an phường phối hợp cùng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Theo Trang Anh

