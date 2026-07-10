Bắt Hà Tiến Đạt SN 1997 liên quan 5.000 tài khoản ngân hàng, dòng tiền luân chuyển hàng nghìn tỷ đồng

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Theo Chi Chi |
10-07-2026 - 17:36 PM |
Smart Money
Đối tượng cầm đầu Hà Tiến Đạt (SN 1997) cùng đồng phạm đã thu thập, mở và mua bán trái phép hơn 5.000 tài khoản ngân hàng.
Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) mới đây đã bóc gỡ đường dây thu thập dữ liệu cá nhân, mở tài khoản ngân hàng trái phép để bán cho các đối tượng phạm tội.
Các đối tượng lợi dụng danh nghĩa cộng tác viên các nhà mạng và chính sách làm sạch dữ liệu thuê bao, một đường dây đã thu thập trái phép thông tin cá nhân, hình ảnh người dân để mở tài khoản ngân hàng online và ví điện tử, sau đó bán cho các tổ chức tội phạm trong và ngoài nước phục vụ lừa đảo, đánh bạc và nhiều hoạt động phạm pháp khác.
Cơ quan điều tra đã khởi tố 42 bị can về các hành vi "Thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng", "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc"; đồng thời xử phạt hành chính 10 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm 42 lượng vàng, 7,4 tỷ đồng tiền mặt, 1 triệu USDT (khoảng 27 tỷ đồng) cùng gần 100 máy tính, điện thoại.
Đối tượng cầm đầu là Hà Tiến Đạt (SN 1997) cùng đồng phạm đã thu thập, mở và mua bán trái phép hơn 5.000 tài khoản ngân hàng, thu lợi gần 6 tỷ đồng chỉ trong khoảng 5 tháng.
Mở rộng điều tra, Công an TP Hà Nội tiếp tục bóc gỡ đường dây tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia thông qua hệ sinh thái OKWIN. Hàng chục đối tượng thuộc ban quản lý, bộ phận quảng bá, lập trình, chăm sóc khách hàng của tổ chức này đã bị triệu tập, bắt giữ tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.
Theo cơ quan công an, việc triệt phá chuyên án đã đánh sập mắt xích lớn chuyên cung cấp tài khoản ngân hàng cho tội phạm công nghệ cao, đồng thời bóc gỡ tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia quy mô lớn, ngăn chặn dòng tiền bất hợp pháp lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
Ảnh: Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
Theo Chi Chi
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