Bitcoin phục hồi lên gần 64.000 USD, hàng tỷ USD vẫn rút khỏi các quỹ ETF

Dữ liệu từ TradingView cho thấy giá Bitcoin phục hồi quanh mốc 63.936 USD, tăng gần 1,2% trong 24 giờ qua.

Diễn biến giá Bitcoin. Nguồn: Trading View.

Theo CryptoQuant, sự phục hồi của Bitcoin nên được xem là đà điều chỉnh trong thị trường giảm giá hơn là đảo chiều xu hướng. Yếu tố mùa vụ vẫn chi phối diễn biến thị trường trong tháng 7. Vào những chu kỳ giảm giá năm 2018 và 2022, Bitcoin thường tăng giá trong tháng 7. Hiện tại, BTC đã phục hồi khoảng 10% so với mức thấp nhất được ghi nhận vào tuần trước (57.700 USD). Dữ liệu từ CryptoQuant cho thấy điều kiện thị trường chung vẫn còn yếu.

Theo Coindesk, hàng tỷ đô la chảy ra khỏi các quỹ ETF Bitcoin và các quỹ tín dụng tư nhân cho thấy rủi ro thị trường đang gia tăng.

Các yêu cầu rút vốn trên thị trường tín dụng tư nhân trị giá 2 nghìn tỷ USD đã tăng vọt lên 15,6 tỷ USD trong quý thứ 2, vượt xa dòng tiền chảy ra từ các quỹ ETF Bitcoin.

Các nhà đầu tư đã rút 4 tỷ USD từ các quỹ ETF Bitcoin giao ngay niêm yết tại Mỹ, dẫn đầu là IBIT của BlackRock chỉ riêng trong tháng 6, theo nguồn dữ liệu SoSoValue. Dòng tiền chảy ra chủ yếu là do sự chuyển dịch vốn vào giao dịch AI và các cơ hội nổi bật khác.

Tuy nhiên, dòng vốn chảy ra đó vẫn nhỏ bé so với tình trạng căng thẳng thanh khoản trên thị trường tín dụng tư nhân trị giá 2 nghìn tỷ USD, nơi các nhà đầu tư yêu cầu rút vốn 15,6 tỷ USD trong quý 2 và chỉ được đáp ứng một phần. Theo dữ liệu do Fitch theo dõi, các yêu cầu rút vốn đã vượt quá mức trần 5% hàng quý tại 10 trong số 16 công ty phát triển kinh doanh (BDC), có nghĩa là nhiều nhà đầu tư chỉ nhận được một phần tiền của họ và vẫn đang chờ đợi trong các quý tiếp theo.

Số lượng yêu cầu trung bình tăng lên 10,3% cổ phần từ 9,7% trong quý 1, nhưng dao động rộng (1,3%–38,1% tại OTIC của Blue Owl), Fitch cho biết. Nhiều yêu cầu là từ các nhà đầu tư chỉ được đáp ứng một phần trong quý trước. Dòng vốn mới giảm khoảng 56% trung bình, vì vậy hầu hết các quỹ đều chứng kiến dòng vốn ròng chảy ra khoảng 3% giá trị tài sản ròng của quý trước.

Điều đáng lo ngại đối với tín dụng tư nhân là Fitch dự đoán sẽ tiếp tục có các yêu cầu rút vốn trong những tháng tới. "Với việc các BDC (Business Development Company) giới hạn tỷ lệ rút vốn ở mức 5% mỗi quý, các yêu cầu không được đáp ứng sẽ dẫn đến tình trạng rút vốn cao kéo dài đối với nhiều công ty trong những quý tới," cơ quan xếp hạng tín dụng Fitch cảnh báo.

Cùng một câu chuyện, nhưng cấu trúc khác nhau

Các quỹ ETF Bitcoin là các phương tiện giao dịch có tính thanh khoản cao, nơi dòng tiền chảy ra ảnh hưởng trực tiếp đến giá giao ngay của BTC. Các BDC tín dụng tư nhân thì ngược lại: các phương tiện cho vay có tính thanh khoản thấp, thời hạn dài với các giới hạn rút vốn hàng quý được tích hợp sẵn. Tuy nhiên, việc các nhà đầu tư đồng loạt rút vốn khỏi cả hai loại hình này cho thấy sự thận trọng rộng hơn về tính thanh khoản và khẩu vị rủi ro.

Trong bối cảnh đó, thị trường năng lượng tiếp tục phát đi tín hiệu né tránh rủi ro, với Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược của Mỹ ở mức thấp nhất kể từ năm 1983. Vì vậy, nếu thị trường năng lượng tiếp tục bị gián đoạn, chính phủ hiện có ít nguồn dự trữ hơn đáng kể để bơm dầu ra thị trường và giữ giá thấp hơn. Tất cả những điều này cho thấy một môi trường khó khăn hơn cho những người lạc quan về tài sản rủi ro.