Giao dịch ngoại hối Forex có lời thì cần nộp thuế thu nhập cá nhân hay không: Cơ quan thuế trả lời

Bà Nguyễn Thị Huyền Trang làm việc theo hợp đồng cho một công ty tại Việt Nam. Ngoài thu nhập từ tiền lương, tiền công đã được khấu trừ thuế hằng tháng, bà dự định dùng vốn cá nhân để đầu tư giao dịch ngoại hối (Forex) trên các sàn quốc tế.

Bà Trang hỏi, cá nhân cư trú tại Việt Nam có được phép mở tài khoản và giao dịch Forex trên sàn nước ngoài không; nếu có thì cần điều kiện pháp lý gì?

Khoản lợi nhuận phát sinh từ giao dịch Forex nước ngoài có phải nộp thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam không? Nếu có, khoản này thuộc loại thu nhập nào, cách tính và kê khai quyết toán thuế ra sao, cá nhân tự nộp hay có tổ chức khấu trừ thay?

Về vấn đề này, Thuế tỉnh Đồng Tháp có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1, khoản 8 và khoản 20 Điều 4 Pháp lệnh Ngoại hối 2005 (được sửa đổi, bổ sung bởi Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh ngoại hối năm 2013) quy định về giải thích từ ngữ:

"Điều 4. Giải thích từ ngữ

Trong Pháp lệnh này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Ngoại hối bao gồm:

a) Đồng tiền của quốc gia khác hoặc đồng tiền chung châu Âu và đồng tiền chung khác được sử dụng trong thanh toán quốc tế và khu vực (sau đây gọi là ngoại tệ);

b) Phương tiện thanh toán bằng ngoại tệ, gồm séc, thẻ thanh toán, hối phiếu đòi nợ, hối phiếu nhận nợ và các phương tiện thanh toán khác;

c) Các loại giấy tờ có giá bằng ngoại tệ, gồm trái phiếu Chính phủ, trái phiếu công ty, kỳ phiếu, cổ phiếu và các loại giấy tờ có giá khác;

d) Vàng thuộc dự trữ ngoại hối nhà nước, trên tài khoản ở nước ngoài của người cư trú; vàng dưới dạng khối, thỏi, hạt, miếng trong trường hợp mang vào và mang ra khỏi lãnh thổ Việt Nam;

đ) Đồng tiền của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong trường hợp chuyển vào và chuyển ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc được sử dụng trong thanh toán quốc tế.

… 8. Hoạt động ngoại hối là hoạt động của người cư trú, người không cư trú trong giao dịch vãng lai, giao dịch vốn, sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam, hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối và các giao dịch khác liên quan đến ngoại hối.

… 20. Kinh doanh ngoại hối là hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng được phép nhằm mục tiêu lợi nhuận, phòng ngừa rủi ro và bảo đảm an toàn, thanh khoản cho hoạt động của chính tổ chức tín dụng đó".

Căn cứ Điều 36 Pháp lệnh Ngoại hối 2005 (được sửa đổi bởi khoản 27 Điều 1 Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh ngoại hối năm 2013) quy định về nguyên tắc kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối:

"Điều 36. Nguyên tắc kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối

1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức khác được kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối ở trong nước và nước ngoài sau khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận bằng văn bản.

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về phạm vi kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối ở trong nước và nước ngoài, điều kiện, trình tự, thủ tục chấp thuận kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức khác".

Căn cứ khoản 3 Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2025 quy định về thu nhập chịu thuế từ đầu tư vốn:

"Điều 3. Thu nhập chịu thuế

Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân gồm các loại thu nhập sau đây, trừ thu nhập được miễn thuế quy định tại Điều 4 của Luật này:

... 3. Thu nhập từ đầu tư vốn, bao gồm:

a) Tiền lãi cho vay;

b) Lợi tức cổ phần;

c) Thu nhập từ đầu tư vốn dưới các hình thức khác".

Căn cứ Điều 9 Nghị định số 253/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân, quy định về thu nhập từ đầu tư vốn:

"Điều 9. Thu nhập từ đầu tư vốn

Thu nhập từ đầu tư vốn quy định tại khoản 3 Điều 3 của Luật Thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

1. Tiền lãi nhận được từ việc cho các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân vay theo hợp đồng vay hoặc thỏa thuận vay.

2. Cổ tức nhận được từ việc góp vốn mua cổ phần; lợi tức nhận được do tham gia góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh và các hình thức kinh doanh khác theo quy định của pháp luật; lợi tức nhận được do tham gia góp vốn vào tổ chức tín dụng; lợi tức nhận được do góp vốn vào quỹ đầu tư chứng khoán và quỹ đầu tư khác được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

3. Thu nhập từ đầu tư vốn dưới các hình thức khác như:

a) Phần tăng thêm của giá trị vốn góp nhận được khi giải thể doanh nghiệp, chuyển đổi mô hình hoạt động, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp hoặc khi rút vốn;

b) Thu nhập nhận được từ lãi trái phiếu, tín phiếu và các giấy tờ có giá khác do các tổ chức trong nước phát hành;

c) Các khoản thu nhập nhận được từ đầu tư vốn dưới các hình thức khác theo quy định của pháp luật, kể cả trường hợp góp vốn đầu tư bằng hiện vật, quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ và bí quyết kỹ thuật;

d) Thu nhập từ cổ tức trả bằng cổ phiếu, cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu, thu nhập từ lợi tức ghi tăng vốn".

Căn cứ những quy định pháp lý nêu trên và nội dung vướng mắc của bà Nguyễn Thị Huyền Trang, Thuế tỉnh có ý kiến hướng dẫn như sau:

Việc cung cấp dịch vụ ngoại hối, sàn giao dịch ngoại hối do Ngân hàng Nhà nước quản lý và cấp phép theo trình tự thủ tục được quy định tại Điều 36 Pháp lệnh ngoại hối năm 2005 được sửa đổi bởi khoản 27 Điều 1 Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh ngoại hối 2013.

Do đó, việc xác định cá nhân cư trú tại Việt Nam có được phép mở tài khoản và thực hiện giao dịch mua bán ngoại hối trên các sàn giao dịch Forex của nước ngoài hay không, đề nghị bà liên hệ với Ngân hàng Nhà nước để được hướng dẫn theo thẩm quyền.

Pháp luật thuế hiện hành chưa có quy định cụ thể về thu nhập chịu thuế đối với lợi nhuận từ việc đầu tư vốn trên sàn giao dịch ngoại hối của nước ngoài.

Để có cơ sở trả lời vướng mắc của bà bảo đảm đúng quy định của pháp luật và thống nhất trong quá trình thực hiện, Thuế tỉnh sẽ báo cáo, xin ý kiến của Cục Thuế. Sau khi có ý kiến hướng dẫn, Thuế tỉnh sẽ thông tin đến bà được biết để thực hiện đúng quy định.