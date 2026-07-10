Ngân hàng khởi kiện nhiều người có nợ xấu từ 20 triệu - 50 triệu đồng: Bất ngờ với nợ lãi quá hạn

Với thẻ tín dụng, hạn mức được cấp dựa trên thu nhập nên có thể chỉ vài chục triệu đồng nhỏ hơn nhiều so với các khoản vay thế chấp hay vay kinh doanh. Nhưng theo ghi nhận, quy mô khoản vay không phải là yếu tố quyết định việc ngân hàng có khởi kiện hay không. Khi khách hàng ngừng thanh toán, khoản nợ sẽ tự động chuyển sang diện quá hạn, chịu lãi suất cao hơn 50% so với lãi trong hạn, và ngân hàng có thể vẫn xử lý theo đúng quy trình thu hồi nợ bằng con đường tố tụng, bất kể số tiền ban đầu là bao nhiêu.

Theo Bản án số 72/2026/DS-ST ngày 04/6/2026 của Tòa án nhân dân Khu vực 7, tỉnh Gia Lai, bà Lê Thị Ly L (sinh năm 1989) được một ngân hàng thương mại cổ phần cấp thẻ tín dụng hạn mức 50 triệu đồng từ ngày 18/10/2024, lãi suất 29,8%/năm, phục vụ mục đích tiêu dùng cá nhân. Bà L đã thực hiện các giao dịch với tổng số tiền 407 triệu đồng và thanh toán lại được 354 triệu đồng.

Sau khi bà L ngừng trả cả gốc lẫn lãi và không phản hồi các lần liên lạc của ngân hàng, khoản nợ chuyển sang quá hạn, chịu lãi suất bằng 150% lãi suất trong hạn. Ngân hàng khởi kiện, yêu cầu tòa buộc bà L trả 63 triệu, trong đó dư nợ quá hạn là 55 triệu đồng và lãi quá hạn là 8 triệu đồng. Hội đồng xét xử chấp nhận toàn bộ yêu cầu của ngân hàng, đồng thời buộc bà L chịu thêm án phí dân sự sơ thẩm hơn 3,1 triệu đồng và tiếp tục chịu lãi quá hạn cho đến khi trả dứt nợ.

Cũng tại Tòa án nhân dân Khu vực 7, tỉnh Gia Lai, một vụ tranh chấp hợp đồng tín dụng khác giữa ngân hàng và bà Huỳnh Thị H (sinh năm 1978) được đưa ra xét xử ngày 16/01/2026. Bà H bị buộc trả cho ngân hàng tổng số tiền 91 triệu đồng, trong đó nợ gốc là 57 triệu và nợ lãi là 34 triệu đồng, tức tiền lãi phát sinh đã bằng hơn một nửa số nợ gốc ban đầu.

Tháng 8/2025, TAND khu vực 3 – TP.HCM cũng xét xử vụ Ngân hàng S kiện bà H.T.D – chủ thẻ tín dụng với hạn mức 25 triệu đồng. Sau nhiều lần nhắc nhở không thanh toán, ngân hàng chấm dứt quyền sử dụng thẻ và chuyển sang nợ quá hạn. Đến ngày xét xử, tổng số nợ gốc và lãi phát sinh lên tới 58 triệu đồng, bao gồm 25,7 triệu nợ gốc và 32,3 triệu tiền lãi. Tòa tuyên buộc bị đơn phải thanh toán toàn bộ số tiền cùng lãi quá hạn 4,155%/tháng cho đến khi trả dứt nợ.﻿

Việc để nợ thẻ tín dụng quá hạn không chỉ khiến người dùng phải trả lãi cao mà còn có thể đối mặt với hệ quả pháp lý, bị kiện, bị ghi nhận nợ xấu, mất uy tín tài chính trong thời gian dài. Đặc biệt, trong bối cảnh ngân hàng ngày càng siết chặt quản lý tín dụng cá nhân, những người từng vướng nợ xấu sẽ rất khó tiếp cận các dịch vụ vay vốn, mua trả góp, thậm chí bị hạn chế khi mở thẻ mới.