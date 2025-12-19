Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bật hứng khởi, dệt Tết mới cùng Coca-Cola

19-12-2025 - 19:30 PM | Doanh nghiệp giới thiệu

Bật hứng khởi, dệt Tết mới cùng Coca-Cola

Trong không khí hân hoan chào đón năm mới, Coca-Cola Việt Nam chính thức khởi động chiến dịch Tết 2026 với thông điệp "Bật Hứng Khởi, Dệt Nên Tết Mới".

Năm nay, thương hiệu mang đến một cách nhìn mới mẻ về Tết: không chỉ là những phong tục quen thuộc, mà còn là hành trình mọi người cùng chung tay tạo nên không khí lễ hội đầy sáng tạo.

Lấy cảm hứng từ văn hóa dệt may đặc sắc của các dân tộc Việt Nam, mỗi cá nhân – với cá tính và niềm vui riêng – được ví như những sợi chỉ quý giá, cùng hòa quyện để "dệt" nên một bức tranh Tết rực rỡ và trọn vẹn.

Tâm điểm của chiến dịch là tinh thần đồng sáng tạo đầy hứng khởi, nơi mọi khoảng cách thế hệ được xóa nhòa. Coca-Cola tin rằng vẻ đẹp của Tết nằm ở sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại – khi những giá trị quen thuộc của ông bà, cha mẹ hòa cùng nhịp sống năng động của người trẻ, mang đến làn gió mới cho mùa lễ hội. Tinh thần ấy được thể hiện sinh động trong phim Tết sắp ra mắt của chiến dịch, với công nghệ AI đóng vai trò như "chất xúc tác" sáng tạo, giúp kể lại câu chuyện sum vầy theo cách hiện đại, giàu cảm xúc.

Bật hứng khởi, dệt Tết mới cùng Coca-Cola - Ảnh 1.

Tinh thần "Dệt Nên Tết Mới" nổi bật trên bao bì Tết với hình ảnh biểu tượng Cánh Én Vàng mùa xuân, cùng hoa đào, hoa mai, xu vàng và bao lì xì xuất hiện tinh tế như lời chúc An - Tài - Lộc gửi tới mọi nhà.

Trong thời gian tới, Coca-Cola sẽ ra mắt chuỗi hoạt động tương tác trên nền tảng số, xoay quanh các vật phẩm Tết được làm mới. Từ dây pháo cách điệu, bao lì xì trao gửi tâm ý đến chiếc khăn bàn được thiết kế riêng cho bàn tiệc sum vầy, người tiêu dùng có thể tự do sáng tạo và "dệt" nên trải nghiệm Tết mang đậm dấu ấn cá nhân.

Song song đó, Coca-Cola triển khai chương trình khuyến mại "Mở Thùng Tết – Săn Quà Đỉnh", mang đến 10 cơ hội trúng điện thoại iPhone 17 mỗi ngày cùng hàng ngàn phần quà giá trị khác. Chương trình diễn ra từ ngày 01/12/2025 đến hết ngày 22/02/2026, hứa hẹn nhân đôi niềm vui đầu năm cho người tiêu dùng.

Bên cạnh các hoạt động lễ hội, Coca-Cola Việt Nam tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng cộng đồng. Năm nay, Quỹ Coca-Cola Foundation toàn cầu phối hợp cùng Coca-Cola Việt Nam hỗ trợ hơn 9 tỷ đồng nhằm giúp người dân tại các khu vực chịu ảnh hưởng bởi bão lũ sớm ổn định cuộc sống, thông qua Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và tổ chức CARE Việt Nam. Đồng thời, chương trình "Chợ Tết 0 Đồng" cũng được tiếp nối sang năm thứ tư, mang đến một cái Tết đủ đầy và ấm áp cho hàng nghìn gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Khép lại một năm nhiều biến động, chiến dịch Tết 2026 của Coca-Cola không chỉ gửi gắm lời chúc năm mới khởi sắc, mà còn lan tỏa thông điệp gắn kết yêu thương. Thông qua sự giao thoa giữa văn hóa truyền thống và hơi thở hiện đại, Coca-Cola hy vọng sẽ cùng hàng triệu gia đình Việt "dệt" nên một mùa Tết mới tràn ngập tiếng cười, sự sẻ chia và những khoảnh khắc đáng nhớ.

Ánh Dương

Phụ nữ số

Từ Khóa:
dn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
MJC - KOBAC bắt tay đưa bảo dưỡng, kiểm định xe tiêu chuẩn Nhật đến Việt Nam

MJC - KOBAC bắt tay đưa bảo dưỡng, kiểm định xe tiêu chuẩn Nhật đến Việt Nam Nổi bật

Doanh nghiệp Việt tìm lối đi mới với Social Commerce

Doanh nghiệp Việt tìm lối đi mới với Social Commerce Nổi bật

FUJIFILM Business Innovation kỷ niệm 60 năm tại Philippines và Singapore; và 30 năm hoạt động tại Trung Quốc

FUJIFILM Business Innovation kỷ niệm 60 năm tại Philippines và Singapore; và 30 năm hoạt động tại Trung Quốc

17:30 , 19/12/2025
DHG Pharma: Hành trình bền bỉ vì cuộc sống khỏe đẹp hơn

DHG Pharma: Hành trình bền bỉ vì cuộc sống khỏe đẹp hơn

17:30 , 19/12/2025
Huyền thoại T1 lần đầu đến Việt Nam, VEC trở thành điểm hẹn của cộng đồng eSports

Huyền thoại T1 lần đầu đến Việt Nam, VEC trở thành điểm hẹn của cộng đồng eSports

16:30 , 19/12/2025
Digiworld và H3C mở rộng hệ sinh thái công nghệ tại Việt Nam

Digiworld và H3C mở rộng hệ sinh thái công nghệ tại Việt Nam

13:30 , 19/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên