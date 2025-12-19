Bật hứng khởi, dệt Tết mới cùng Coca-Cola

Năm nay, thương hiệu mang đến một cách nhìn mới mẻ về Tết: không chỉ là những phong tục quen thuộc, mà còn là hành trình mọi người cùng chung tay tạo nên không khí lễ hội đầy sáng tạo.

Lấy cảm hứng từ văn hóa dệt may đặc sắc của các dân tộc Việt Nam, mỗi cá nhân – với cá tính và niềm vui riêng – được ví như những sợi chỉ quý giá, cùng hòa quyện để "dệt" nên một bức tranh Tết rực rỡ và trọn vẹn.

Tâm điểm của chiến dịch là tinh thần đồng sáng tạo đầy hứng khởi, nơi mọi khoảng cách thế hệ được xóa nhòa. Coca-Cola tin rằng vẻ đẹp của Tết nằm ở sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại – khi những giá trị quen thuộc của ông bà, cha mẹ hòa cùng nhịp sống năng động của người trẻ, mang đến làn gió mới cho mùa lễ hội. Tinh thần ấy được thể hiện sinh động trong phim Tết sắp ra mắt của chiến dịch, với công nghệ AI đóng vai trò như "chất xúc tác" sáng tạo, giúp kể lại câu chuyện sum vầy theo cách hiện đại, giàu cảm xúc.

Tinh thần "Dệt Nên Tết Mới" nổi bật trên bao bì Tết với hình ảnh biểu tượng Cánh Én Vàng mùa xuân, cùng hoa đào, hoa mai, xu vàng và bao lì xì xuất hiện tinh tế như lời chúc An - Tài - Lộc gửi tới mọi nhà.

Trong thời gian tới, Coca-Cola sẽ ra mắt chuỗi hoạt động tương tác trên nền tảng số, xoay quanh các vật phẩm Tết được làm mới. Từ dây pháo cách điệu, bao lì xì trao gửi tâm ý đến chiếc khăn bàn được thiết kế riêng cho bàn tiệc sum vầy, người tiêu dùng có thể tự do sáng tạo và "dệt" nên trải nghiệm Tết mang đậm dấu ấn cá nhân.

Song song đó, Coca-Cola triển khai chương trình khuyến mại "Mở Thùng Tết – Săn Quà Đỉnh", mang đến 10 cơ hội trúng điện thoại iPhone 17 mỗi ngày cùng hàng ngàn phần quà giá trị khác. Chương trình diễn ra từ ngày 01/12/2025 đến hết ngày 22/02/2026, hứa hẹn nhân đôi niềm vui đầu năm cho người tiêu dùng.

Bên cạnh các hoạt động lễ hội, Coca-Cola Việt Nam tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng cộng đồng. Năm nay, Quỹ Coca-Cola Foundation toàn cầu phối hợp cùng Coca-Cola Việt Nam hỗ trợ hơn 9 tỷ đồng nhằm giúp người dân tại các khu vực chịu ảnh hưởng bởi bão lũ sớm ổn định cuộc sống, thông qua Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và tổ chức CARE Việt Nam. Đồng thời, chương trình "Chợ Tết 0 Đồng" cũng được tiếp nối sang năm thứ tư, mang đến một cái Tết đủ đầy và ấm áp cho hàng nghìn gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Khép lại một năm nhiều biến động, chiến dịch Tết 2026 của Coca-Cola không chỉ gửi gắm lời chúc năm mới khởi sắc, mà còn lan tỏa thông điệp gắn kết yêu thương. Thông qua sự giao thoa giữa văn hóa truyền thống và hơi thở hiện đại, Coca-Cola hy vọng sẽ cùng hàng triệu gia đình Việt "dệt" nên một mùa Tết mới tràn ngập tiếng cười, sự sẻ chia và những khoảnh khắc đáng nhớ.