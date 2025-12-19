MJC - KOBAC bắt tay đưa bảo dưỡng, kiểm định xe tiêu chuẩn Nhật đến Việt Nam

Sự kiện được đánh giá là dấu mốc quan trọng, mở ra hướng đi mới cho ngành dịch vụ ô tô trong nước theo tiêu chuẩn Nhật Bản khắt khe và bền vững.

Buổi lễ tại MJC Tower (quận Hoàng Mai, Hà Nội có sự tham dự của đại diện lãnh đạo cấp cao hai doanh nghiệp. Về phía MJC có ông Matsuoka Satoru - Giám đốc Công ty, bà Cao Thị Phương - Trưởng phòng Pháp chế và ông Đỗ Văn Hoàn - Quản lý Xưởng. Đại diện KOBAC gồm ông Kobayashi Kenji - Giám đốc và ông Kato Kanzo - Trưởng phòng Dịch vụ Quốc tế. Không khí buổi lễ diễn ra trang trọng, thể hiện sự trân trọng và quyết tâm hợp tác lâu dài của hai bên.

Phát biểu tại sự kiện, ông Matsuoka Satoru - đại diện MJC nhấn mạnh: "Sự hợp tác chiến lược giữa MATSUOKA JC HOLDINGS và KOBAC là một bước ngoặt quan trọng. Chúng tôi cam kết cùng nhau đặt nền móng cho sự phát triển bền vững và thịnh vượng tại Việt Nam, mang những tiêu chuẩn dịch vụ và chất lượng hàng đầu của Nhật Bản phục vụ khách hàng Việt Nam. Đây là lời khẳng định về cam kết đồng hành lâu dài của hai bên tại thị trường đầy tiềm năng này."

Theo ông, Việt Nam là thị trường giàu tiềm năng, có tốc độ gia tăng phương tiện nhanh, kéo theo nhu cầu ngày càng cao về bảo dưỡng và kiểm định xe chuyên nghiệp.

Ông Kobayashi Kenji (giữa) và ông Matsuoka Satoru (bên phải) phát biểu tại buổi lễ kí kết hợp tác

Thỏa thuận hợp tác lần này được xây dựng trên nền tảng kinh nghiệm và thế mạnh sẵn có của hai bên. MJC là doanh nghiệp đã và đang đầu tư nghiêm túc vào lĩnh vực dịch vụ ô tô tại Việt Nam, tiêu biểu là việc vận hành Xưởng sửa chữa NAS - Japan Automobile Service từ năm 2024. Trong khi đó, KOBAC là thương hiệu có bề dày lịch sử hơn 60 năm, tiền thân là Công ty TNHH Kobayashi Motors, với triết lý vận hành tập trung vào việc kéo dài tuổi thọ xe lên tới 20 năm, 500.000 km.

Tính đến tháng 3/2025, KOBAC đã phục vụ hơn 19 triệu lượt xe, sở hữu mạng lưới trên 500 cửa hàng và chi nhánh trên khắp Nhật Bản, trở thành chuỗi bảo dưỡng - kiểm định xe lớn nhất và uy tín nhất tại quốc gia này. Bên cạnh hệ sinh thái dịch vụ toàn diện, KOBAC còn có trường đào tạo kỹ thuật chuyên sâu về kiểm định xe, bảo đảm nguồn nhân lực đạt chuẩn cao, đồng bộ về tay nghề và tư duy dịch vụ.

Tại Việt Nam, thông qua mô hình KOBAC CARS, hai dịch vụ cốt lõi sẽ được triển khai và định vị rõ ràng. Thứ nhất là dịch vụ bảo dưỡng xe theo quy trình chuẩn Nhật, chú trọng phòng ngừa hư hỏng, tối ưu hiệu suất và kéo dài tuổi thọ phương tiện. Điểm nhấn là mô hình "Làn Dịch vụ Nhanh - Express Lane", cho phép thực hiện các hạng mục như thay dầu, kiểm tra cơ bản trong thời gian dưới 30 phút, đáp ứng nhu cầu tiết kiệm thời gian của khách hàng đô thị.

Thứ hai là dịch vụ kiểm định xe, vốn được xem là "cốt lõi" trong hệ thống KOBAC tại Nhật Bản. Quy trình kiểm định của KOBAC tại Việt Nam sẽ ứng dụng công nghệ chẩn đoán hiện đại, trong đó kỹ thuật viên tiến hành kiểm tra toàn diện, quay video, chụp ảnh các lỗi hoặc hạng mục cần chú ý trên xe. Toàn bộ thông tin được minh bạch hóa, giúp khách hàng hiểu rõ tình trạng phương tiện trước khi đưa ra quyết định sửa chữa hay bảo dưỡng.

Hình ảnh tại xưởng dịch vụ Kobac cars.

Theo đại diện KOBAC, sự minh bạch và chính xác trong kiểm định không chỉ tạo dựng niềm tin, mà còn thay đổi thói quen sử dụng dịch vụ ô tô của người Việt theo hướng chủ động và khoa học hơn. Đây cũng là giá trị cốt lõi mà KOBAC và MJC cùng hướng tới khi hợp tác tại thị trường Việt Nam.

Bên cạnh ý nghĩa thương mại, lễ ký kết còn thể hiện sự giao thoa về văn hóa quản trị và tiêu chuẩn dịch vụ giữa Nhật Bản và Việt Nam. Việc đưa mô hình vận hành đã được kiểm chứng trong hơn nửa thế kỷ vào một thị trường đang phát triển được kỳ vọng sẽ thiết lập chuẩn mực mới cho ngành dịch vụ ô tô trong nước, từ chất lượng kỹ thuật, quy trình, cho đến trải nghiệm khách hàng.

Sự kiện ký kết hợp tác chiến lược giữa MJC và KOBAC được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến tin cậy cho khách hàng Việt Nam trong hành trình sử dụng và chăm sóc ô tô minh bạch, lâu dài và chắc chắn.